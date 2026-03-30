মামাই বি টি চিৰ বাহিৰৰ মুছলমানকহে গালি দিয়ে : হাগ্ৰামা মহিলাৰী

মামাই বি টি চিৰ বাহিৰৰ মুছলমানকহে গালি দিয়ে : হাগ্ৰামা মহিলাৰী
বি টি চিৰ ২০০৫ চনৰ ভোটাৰ তালিকা ভিত্তিত ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ আশ্বাস ।
Published : March 30, 2026 at 1:52 PM IST
কোকৰাঝাৰ: "আমাৰ বি টি চিবাসী ৰাইজৰ কাৰণে মুছলমানেই হওক, বড়োৱেই হওক, ৰাজবংশী, বঙালীয়েই হওক সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সোণ অৰ্থাৎ গোল্ড ৷ হয় নে নহয় ? আপোনালোকক মামাই গালি দিছে নেকি ? দিয়াটো নাই ?" এই মন্তব্য় বি টি চিৰ মুখ্য় কাৰ্যবাহী সদস্য় হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ৷
দেওবাৰে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ চাৰি নম্বৰ বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ফকিৰাগ্ৰামৰ পুৰণি বজাৰৰ খেলপথাৰত বিয়লি অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপম চন্দ্ৰ ৰায় আৰু পাঁচ নম্বৰ পৰ্বতঝোৰা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ডঃ ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এইদৰে মন্তব্য় কৰে বি টি চিৰ মুখ্য় কাৰ্যবাহী সদস্য়গৰাকীয়ে । ভাষণ প্ৰসংগত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, “মামাই বি টি চিৰ বাহিৰৰ মুছলমানসকলক গালি দিয়ে ৷ বি টি চিৰ ভিতৰৰ মুছলমান ৰাইজক মামাই কেতিয়াও গালি দিয়া নাই ৷ কালি বিজনীতো গালি দিয়া নাই, তামুলপুৰতো গালি দিয়া নাই ৷ বি টি চিবাসী মুছলমান ৰাইজক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেতিয়াও গালি দিয়া নাই ৷"
মামাৰ মৰম আমি বুজি পাব লাগিব :
বি টি চিৰ মুছলমানক মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ভাল পাই বুলি উল্লেখ কৰি বি টি চিৰ মুখ্য় কাৰ্যবাহী সদস্য়গৰাকীয়ে কয়, "মামাই বি টি চিবাসী ৰাইজক কিমান ভাল পায় ৷ বিজনীত কালি মামাই কিমান আঁচনি ঘোষণা কৰিছে ৷ অকল হিন্দু মানুহৰ কাৰণে নহয় সকলোৰে কাৰণে । এই মৰম আমি বুজি পাব লাগিব ৷ সেইকাৰণে আমি বি পি এফ দলৰ পৰা কৈ আছো আমাক শান্তি আৰু উন্নয়ন লাগে ৷ সেইকাৰণে বি টি চিৰ ২০০৫ চনৰ ভোটাৰ তালিকাক ভিত্তি কৰি মুছলমান, বাঙালী, ৰাজবংশীকে ধৰি সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীকে ভূমিপট্টা দিয়া হ’ব বুলি কৈ আছো ৷ এশ শতাংশই মাটিৰ পট্টা দিয়া হ’ব । "
"বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপম চন্দ্ৰ ৰায় আৰু ডঃ ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰক আপোনালোকে এশ শতাংশই বিজয়ী কৰি দিব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে ৷ আমি বুজি পাওঁ বি টি চিবাসী ৰাইজে কি বিচাৰে আমি, সেইমতে কাম কৰি আছো ৷ " এইদৰে কয় হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ।
১৫ টাতে আমি বিজয়ী হোৱাটো খাটাং :
ইপিনে,বি পি এফৰ সম্ভাব্য় জয় সন্দৰ্ভত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "এতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তবিশ্ব শৰ্মাৰ লগত আঠখন নিৰ্বাচনী সভা পাতিছো ৷ আঠখনতেই বিজয়ী হোৱাটো নিশ্চিত ৷ বাকী সাতখন আছে, সেই কেইখনতো বিজয়ী হ’ম ৷ মুঠৰ ওপৰত ১৫ টাতে আমি বিজয়ী হোৱাটো খাটাং ৷ বি টি চিত ইয়াৰে ১১ টা সমষ্টিত বি পি এফৰ লগত যুঁজ দিব পৰা কোনো দল বি টি চিত নাই ৷ মুঠতে বিজেপি, অগপ, বি পি এফক হিলাই দিব পৰা কোনো দলেই অসমত নাই ৷"
ফকিৰাগ্ৰাম পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পাৰিষদ এজামুল হকে পৰিচালনা কৰা সভাখনত কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি তথা কাৰ্যবাহী সদস্য দেৰহাছৎ বসুমতাৰী,কাৰ্যবাহী সদস্য কৰ্মেশ্বৰ ৰায় উপস্থিত থাকি দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীকে বিপুল ভোটত বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায় । ইপিনে, বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপম চন্দ্ৰ ৰায়, পৰ্বতঝোৰা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰেও তেওঁলোকে ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে সদায় দায়বদ্ধ হৈ থাকিব বুলি মন্তব্য় কৰে ।
আমাৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পৰা কোনো প্ৰাৰ্থীকে মই দেখা নাই : হাগ্ৰামা মহিলাৰী