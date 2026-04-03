ETV Bharat / politics

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ ৰাজ্য়ৰ ৰাজনীতিত বিজেপিৰ শ্ল'গান আৰু বড়োভূমিত সমীকৰণ

নামনি অসমৰ পাঁচখন জিলাক সামৰি থকা অঞ্চলবোৰত বড়ো জনজাতিৰ বহুলোক বাস কৰাৰ লগতে এই জিলাকেইখনত যথেষ্টসংখ্য়ক ইছলাম ধৰ্মী লোকো আছে।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
কোকৰাঝাৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত অষ্টম শতিকাৰ ঐতিহাসিক বিশেষ ব্যক্তি জ্ৱালাও দ্বিমালুৰ প্ৰতিমূৰ্তি ৰখা হৈছে (ETV Bharat Assam)
author img

By Bilal Bhat

Published : April 3, 2026 at 3:09 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

(গুৱাহাটীৰ পৰা শোণিত কুমাৰ গোস্বামী, ৰঙিয়াৰ পৰা বন্দনা শৰ্মা আৰু কোকৰাঝাৰৰ পৰা মনালিছা শৰ্মাৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে)

গুৱাহাটী: অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমান সমগ্ৰ ৰাজ্য়খনত এক উথপথপ পৰিৱেশ চলি আছে। পূব অসমৰ পৰা পশ্চিম অসমলৈ আৰু পশ্চিমৰ পৰা নিৰ্বাচনী বতাহ দক্ষিণ অসম মানে বৰাক উপত্য়কা হৈ পাহাৰীয়া জিলা দুখননৈ বিয়পি পৰিছে। এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বহুতো ৰথী-মহাৰথীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জেন-জীৰ প্ৰতিনিধিও থিয় হৈছে।

বিগত মাহটোৰ ২৩ তাৰিখে নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ অন্তিত দিনটোৰ পাছতেই ৰাজ্য়খনত নিৰ্বাচনৰ বতাহ গৰম হৈ পৰিছিল যদিও এটা সপ্তাহৰো অধিক সময়ধৰি আহি থকা বৰষুণজাকে ঠায়ে ঠায়ে নিৰ্বাচনী কাৰ্যক্ৰমত ব্য়াঘাত জন্মাইছে যদিও দলীয় কৰ্মী দুগুণ উৎসাহেৰে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে। অসমত ৯ এপ্ৰিলত বিধানসভাৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
মানচিত্ৰত বি টি আৰৰ অঞ্চলসমূহ (ETV Bharat Assam)

এইবাৰৰ নিৰ্বাচনটোৰ প্ৰাকক্ষণত এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সৰৱ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল ৷ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ কেইটামান মাহ পূৰ্বৰে পৰা নিৰ্বাচনক লক্ষ্য় কৰি চলা প্ৰচাৰ অভিযানে সম্প্ৰতি এই প্ৰচাৰক অধিক স্পষ্ট কৰি তুলিছে । পূৰ্বতে ধৰ্মতকৈ কেৱল ভাষা আৰু সংস্কৃতি বা উন্নয়নক অগ্ৰাধিকাৰ দি সকলোৱে সম্প্ৰীতিৰে বাস কৰা অসমখনত প্ৰচাৰ চলিছিল। কিন্তু এই ৰাজ্য়খনত চলি থকা আৰু অভিযোগ অনুসৰি বিজেপিৰ জৰিয়তে চৰ্চিত হোৱা ‘মিঞা মুছলমান’ শ্লোগান সমাজ নিৰ্বিশেষে সকলোতে গভীৰভাৱে শিপাইছে ।

উজনি অসমৰ শদিয়াৰ পৰা নামনি অসমৰ ধুবুৰীলৈকে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ জীৱনৰেখা হিচাপে পৰিচিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে এক সভ্য়তা গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিদৰে কেতিয়াও কৃপণালি কৰা নাই ঠিক তেনেকৈ অসমীয়া সমাজো এক বিশেষ সম্প্ৰীতিৰ ধাৰাত আগবাঢ়ি গৈ আছিল। বাৰিষাত অহা বানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ-বৰাক উপত্য়কাৰ গাঁৱবোৰৰ ক্ষতিসাধন কৰিলেও শেহতীয়াকৈ ধৰ্মৰ ভিত্তিত চলিব ধৰা বৈষম্য এই সমাজৰ অংশ নাছিল ৷

অৱশ্য়ে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য়খনৰ ৰাজনীতিত চলা ধাৰাবোৰ অসমীয়া সমাজত প্ৰৱেশ কৰি সামাজিক বৈষম্য বুলি অভিহিত শব্দটোৱে ভালদৰে শিপাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷ বছৰ বছৰ ধৰি চলি আহি থকা বিভাজনকাৰী শ্লোগানে যেন এতিয়া ফল ধৰিবলৈ ধৰিছে। ৰাজ্যখনৰ একাংশ মানুহৰ মাজত ‘মিঞা মুছলমান’ শব্দযুগলে ক্ৰীয়া কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।

ক্ৰমশঃ এই মিঞা মুছলমান শব্দ যুগলে মানুহবোৰৰ মন মস্তিস্কত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ ইংগিত দিছে। গ্ৰামাঞ্চলত গৈ মিঞা মুছলমান কোন বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে মানুহবোৰে সেয়া যেন বুজি পোৱা হৈছে । এখ হাঁহি মাৰি কথাবোৰৰ উত্তৰ দিয়ে যদিও শব্দ যুগলৰ আঁৰৰ অৰ্থ সম্পৰ্কত তেওঁলোকক জ্ঞাত। উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে ৰাজনৈতিকভাৱে চলা এই মিঞা শব্দটো মূলতঃ বাংলাদেশৰ পৰা অহা অবৈধ ইছলামধৰ্মী লোকক বুজাবলৈ ব্য়ৱহাৰ কৰা হৈ আহিছে।

বড়োভূমি : নামনি অসমৰ পাঁচখন জিলাত নাই বিভাজনমূলক শ্লোগান

অৱশ্য়ে ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্য়য়নে কয় যে, এই বৈষম্যমূলক চিন্তাধাৰাই বড়োভূমিৰ ৰাইজক দগ্ধ কৰা যেন অনুভৱ নহয় ৷ মিত্ৰশক্তি মূলতঃ বিপিএফৰ নেতৃত্বত চলি থকা বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল(বি টি চি) বা বড়োভূমি আৰু এই পৰিষদীয় এলেকাৰ অধীনত থকা ৫খন জিলাৰ ১৫ টা বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰভাৱ থকাৰ পাছতো যেন ‘মিঞা’ শ্লোগানে বিশেষ সমৰ্থন লাভ কৰিব পৰা নাই।

বৰ্তমান বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজিঅ’ন (বিটিআ-বড়োলেণ্ড পৰিষদীয় এলেকা) বুলি পৰিচিত নামনি অসমৰ পশ্চিমৰ পাঁচখন জিলা বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ লগতে বৃহৎসংখ্যক মুছলমান লোকৰ বাসস্থান । এই বড়োলেণ্ডে ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনত জনজাতীয় সুৰক্ষা লাভ কৰি আহিছে । ৰাজ্যখনৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় ছয় শতাংশ বড়ো জনজাতি, যাৰ ফলত তেওঁলোক অসমৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ অনুসূচিত জনজাতি(এছ টি)ত পৰিগণিত হৈছে । সমগ্ৰ অঞ্চলটো স্বায়ত্তশাসিত বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল(বি টি চি)ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ।

এসময়ত পৃথক ৰাজ্যৰ বাবে যুঁজ দিয়া বড়োসকলে ২০০৩ চনত বিটিচি লাভ কৰিছিল, যি অধিকাংশ স্থানীয় নেতা তথা নাগৰিকে পৰ্যাপ্ত নহয় বুলিয়েই গণ্য কৰে। বিপিএফৰ অনেক সতীৰ্থৰ দৰে বিটিচিৰ পাৰিষদ ধনেশ্বৰ গয়াৰী আজিও এইকথাত সন্তুষ্ট নহয় ৷

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
বি টি চিৰ পাৰিষদ ধনেশ্বৰ গয়াৰী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, ‘‘আমি বড়োলেণ্ড বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু বিটিআৰ পালো । আমাৰ লক্ষ্য আছিল সুকীয়া ৰাজ্য । চৰকাৰৰ সৈতে চুক্তি হোৱাৰ পিছত আমাৰ হাতত আন কোনো উপায় নথকাৰ বাবে বিটিচি গঠন কৰিছিলো।’’ এই কথা কোৱাৰ লগতে বিপিএফ নেতৃত্বই অনুভৱ কৰে যে বড়োলেণ্ডৰ বাবে অহা আৰ্থিক সাহাৰ্য্য় দিছপুৰৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰত্যক্ষভাৱে নতুন দিল্লীৰ পৰা আহিব লাগে৷

বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বড়োলেণ্ডৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণ

২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত ৪০ খন আসনৰ ভিতৰত ২৮ খন আসনত জয়লাভ কৰা বড়োলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্ট চমুকৈ বি পি এফ বৰ্তমান এনডিএৰ মিত্ৰ ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ সৈতেও দলটো মিত্ৰতাত আছিল।

২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিপিএফে ১১ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে বিটিআৰৰ ১৫ খন আসনৰ ভিতৰত চাৰিখন আসনত বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব ।

বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক প্ৰত্যাহ্বান জনাই বিপিএফৰ সৈতে নিৰ্বাচনী যুঁজত নমা আন এটা ৰাজনৈতিক দল ইউনাইটেড পিপ’লছ পাৰ্টি লিবাৰেল চমুকৈ ইউপিপিএলে ভাৰতীয় সংবিধানৰ ১২৫ সংখ্যক বিশেষ সংশোধনীৰ অধীনত বড়োজাতিৰ বাবে আইনী বিধান সুৰক্ষিত কৰাত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰী (ETV Bharat Assam)

এই সংশোধনীৰ দ্বাৰা সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ সংশোধন ঘটাই স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদৰ ক্ষমতা, অৰ্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন আৰু গাঁথনি বৃদ্ধি কৰা হয় । গেৰুৱা দলটোৰ সৈতে থকা মিত্ৰদল ইউপিপিএলে যোৱা মাহত বিজেপিৰ সৈতে থকা মিত্ৰতা ভংগৰ কথা উল্লেখ কৰি আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ১৫ খন আসনৰ আটাইকেইখনতে নিজাববীয়াকৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।

আনহাতে, মিত্ৰতাৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা কংগ্ৰেছ দলে ১৩ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে মিত্ৰদল ৰাইজৰ দলে (মানস) আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছে (গোৰেশ্বৰ)ৰ এখনকৈ আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ।

পূব কোকৰাঝাৰৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক ইউপিপিএলৰ লৰেন্স ইছলাৰীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সলনি কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ পুঁজিৰ দাবী জনাইছে। কিছুমান বিশেষ পদক্ষেপে অঞ্চলটোত নিৰপেক্ষ শান্তি কঢ়িয়াই আনিব বুলি ইছলাৰীয়ে বিশ্বাস কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত বড়ো আন্দোলনৰ অংশ হিচাপে কাৰাগাৰত থকা প্ৰতিগৰাকী কাৰাবন্দীৰ মুক্তি অন্যতম ।

ইছলাৰীয়ে লগতে কয়, ‘‘বিভিন্ন কাৰাগাৰত প্ৰায় ২৫ জন বড়ো কৰ্মী আবদ্ধ হৈ আছে । আমাৰ দাবী বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ মংগলৰ বাবে তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়ক ৷’’

এক সুকীয়া পৰিচয়, ৰাজ্য গঠনৰ আগ্ৰহ

বড়োসকলৰ প্ৰধান পাঁচখন জিলা ক্ৰমে - কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, তামুলপুৰ আৰু ওদালগুৰিত হিন্দু আৰু মুছলমান দুয়োটা ধৰ্মৰে বহুসংখ্যক লোকে বাস কৰে ৷ জিলা কেইখনত বাস কৰা অন্যান্য সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত আদিবাসী, ৰাজবংশী, নেপালী আৰু বাংলাভাষীসকলো অন্তৰ্ভুক্ত । বড়োসকলক অবড়োৰ পৰা পৃথক কৰে তেওঁলোকৰ সাজ-পোছাক তথা ভাষাৰ ব্য়ৱহাৰে ৷ বড়ো মহিলাসকলে নিজ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰা দখনা পিন্ধে ৷ আনহাতে পুৰুষসকলেও পৰম্পৰাগতভাৱে তৈয়াৰী হস্ততাঁত কাপোৰ পিন্ধে ।

প্ৰতিগৰাকী বড়ো নেতাই শান্তিৰ বাবে সমস্বৰে মাত মাতে । তেওঁলোকৰ মতে অঞ্চলটোত বৰ্তমানেও শান্তি বিৰাজ কৰা নাই ৷ ইয়াক দীৰ্ঘম্যাদী আৰু স্থায়ী কৰি তুলিবলৈ কৰিবলগীয়া বহু কাম বাকী আছে । অঞ্চলটোত স্বাভাৱিক পৰিৱেশ ঘূৰাই আনিবলৈ তথা উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিবলৈ বিটিচিৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

ইয়াক শক্তিশালী কৰিবলৈ তথা এই কামত বিলম্ব নহ’বলৈ বিটিচিৰ বিপিএফৰ পাৰিষদ ধনেশ্বৰ গয়াৰীয়ে বিশ্বাস কৰে যে কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ পুঁজি লাভ কৰাৰ প্ৰয়োজন । তেওঁ কয়, ‘‘আমি সময়মতে ধন লাভ কৰিলেহে মহিলা সবলীকৰণ আৰু সামগ্ৰিক উন্নয়ন সম্ভৱ হ’ব ।’’

সুকীয়া ৰাজ্য গঠনৰ বাবে চলা আন্দোলনত বড়ো মহিলাসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ৷ অঞ্চলটোৰ উন্নয়নত আজিও মহিলাসকলে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । একাংশ মহিলাই বিজেপি নেতৃত্বৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ তেওঁলোকৰ আঁচনিৰ প্ৰশংসা কৰে । বি পি এফৰ কৰ্মী মৌচুমী বসুমতাৰীয়ে কয়, ‘‘বিজেপিৰ শাসন আমাৰ বাবে ভাল ; দলটোৰ নাৰীকেন্দ্ৰিক আঁচনি আছে ।’’

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
বি পি এফৰ দলীয় কৰ্মী মৌচুমী বসুমতাৰী (ETV Bharat Assam)

আন্দোলনৰ সময়ত বড়ো মহিলাসকলে কৰা বলিদানৰ কথা উল্লেখ কৰি বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে কৰ্মৰত ফুঞ্জা ব্ৰহ্মই কোকৰঝাৰ জিলাৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত অৱস্থিত শ্বহীদৰ সমাধিলৈ আঙুলিয়াই দিয়ে । এই সমাধিত ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠাৰ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ সময়ত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হোৱা ১০০০ ৰো অধিক শ্বহীদৰ স্মৃতিসৌধ আছে ।

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
সমাধিক্ষেত্ৰত শিক্ষয়িত্ৰী ফুঞ্জা ব্ৰহ্ম (ETV Bharat Assam)

বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এমবিএ পাঠ্য়ক্ৰমৰ ছাত্ৰী আনছানা মুছাহাৰীয়ে কয়, ‘‘আজি আমাৰ হাতত যি আছে, সেয়া এই লোকসকলৰ বাবেই সম্ভৱ হৈছে ।’’

বিটিচিত থকা অবড়োসকল

আনহাতে, অবড়োসকলে সশস্ত্ৰ বড়ো সংগ্ৰামৰ সময়চোৱাক ‘অন্ধকাৰ সময়’ বুলিহে সোঁৱৰণ কৰে ৷ তেওঁলোকৰ বাবে বিভীষিকাময় সেই পৰিৱেশত জীয়াই থকাটো অত্যন্ত কঠিন আছিল । নাম প্ৰকাশ নকৰাৰ চৰ্তত বড়োলেণ্ডৰ এজন ইছলামধৰ্মী সম্প্ৰদায়ৰ শিক্ষা বিষয়াই তেওঁলোকে সন্মুখীন হোৱা অত্যাচাৰৰ মাজত জীয়াই থকাটো কিমান কঠিন আছিল, সেয়া মুকলিকৈ বৰ্ণনা কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘সেই দিনবোৰত মুকলিকৈ ঘূৰি ফুৰাটো সহজ নাছিল । চৌদিশে আতংকৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল ।’’

২০০৩ চনত হোৱা চুক্তিৰ জৰিয়তে বি টি আৰ গঠন হোৱাত বড়োভূমিলৈ শান্তি পুনৰ ঘূৰি আহিছিল ।

বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই থকা গয়াৰীয়ে বড়োভূমিৰ সংঘাতৰ প্ৰতিটো দিশকে নিজৰ অভিজ্ঞতা বুলি সোঁৱৰণ কৰে । তেওঁ কয় যে তেওঁলোকৰ নেতা হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ সাক্ষী হৈছিল, যি সেই সময়ৰ বড়োলেণ্ড লিবাৰেচন টাইগাৰ্ছৰ মুৰব্বী আছিল আৰু একেগৰাকী ব্যক্তি বৰ্তমান বিটিচিৰ মুৰব্বী ।

মন কৰিবলগীয়া যে, ১৯৯৯ চনত সংঘটিত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে হোৱা কাৰ্গিল যুদ্ধৰ সময়ত ভাৰতীয় সেনাৰ হৈ স্বেচ্ছাই যুঁজ দিয়াৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল সেই সময়ত উগ্ৰপন্থামূলক কাৰ্য্য়কলাপ কৰা বিএলটিয়ে। এই কথা স্বয়ং গয়াৰীয়ে ইটিভিৰ সৈতে হোৱা কথাবতৰাত উল্লেখ কৰে।

গয়াৰীয়ে লগতে কয়, ‘‘নিৰ্বাচনত দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে দলীয় স্বাৰ্থৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয়। ৰাজ্যত যিখন চৰকাৰ গঠন হ’ব, তেওঁলোকক যাতে আমি সমৰ্থন জনাব পাৰো, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সমীকৰণ কৰা হয় ৷"

"আমাৰ মিত্ৰদলৰ নীতিৰ সৈতে আমি কেতিয়াও একমত হোৱা নাই ; আমি বড়োলেণ্ডৰ পক্ষত থাকো আৰু আমাৰ স্বাৰ্থ কেৱল বড়ো জনগোষ্ঠীৰ সৈতে নিহিত হৈ আছে । যি দলে ক্ষমতালৈ আহে, তাৰ লগত আমি একত্ৰিত হ’ব লাগিব । আজি বিজেপি, কাইলৈ ​​সেয়া অন্য় এটা দলো হ’ব পাৰে। আমি সুবিধা অনুসৰি যাৰ সৈতে মিলে তেওঁলোকৰ সৈতে হাত মিলাম । এই অঞ্চলৰ মুছলমানসকলে বড়ো আন্দোলনক সমৰ্থন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে আমাৰ সৈতে সুখ-শান্তিৰে বাস কৰি আহিছে ।’’ এইদৰে কয় বিপিএফ নেতা ধনেশ্বৰ গয়াৰীয়ে।

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
মিঞা মুছলমান
বড়োলেণ্ড
বিটিআৰ বিপিএফ ইউপিপিএল
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.