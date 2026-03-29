মাটি চাকিৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ প্ৰতীকী ৰূপ নিৰ্মাণ বিজেপি কৰ্মীৰ

মাটি চাকিৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ প্ৰতীকী ৰূপ নিৰ্মাণ বিজেপি কৰ্মীৰ
By ANI
Published : March 29, 2026 at 11:28 AM IST
শোণিতপুৰ: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে তুংগত হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰচাৰ অভিযান ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ নেতাই ভিৰ কৰিছেহি অসমত ৷ শনিবাৰে গুৱাহাটীত এক সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৷ দেওবাৰেও তেওঁ অংশ ল’ব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ৷ শনিবাৰে গুৱাহাটীত অমিত শ্বাহৰ সমদলত দেখা যায় সমৰ্থকৰ ব্যাপক ভিৰ ৷
দেওবাৰে শোণিতপুৰৰ ঢেকীয়াজুলি আৰু নলবাৰীৰ চামতাত দুখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ৰাইজক সম্বোধন কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৷ ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পাছত চামতাত নলবাৰী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ হৈও তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ৷
অমিত শ্বাহৰ বিজয় সংকল্প সমাৱেশৰ পূৰ্বে শনিবাৰে সন্ধিয়া বিজেপিৰ সমৰ্থকে শ্বহীদ ময়দানত মাটি চাকিৰে প্ৰস্তুত কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতীকী ৰূপ ৷ বিজেপি কৰ্মীয়ে প্ৰায় কেইবা মাটি চাকি জ্বলাই কলাসুলভভাৱে প্ৰস্তুত কৰে অমিত শ্বাহৰ প্ৰতিকৃতি ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ সন্মান জনায় এই পদক্ষেপ হাতত লয় বিজেপি কৰ্মীসকলে ৷
ইফালে শনিবাৰে গুৱাহাটীত এক বৃহৎ সমদলত অংশ গ্ৰহণ কৰি অমিত শ্বাহে জনতাক সম্বোধন কৰা দেখা যায় ৷ অমিত শ্বাহৰ বাহনৰ আগে-পাছে দেখা গ’ল ৰাইজৰ বিপুল ভিৰ ৷ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ ফুল চটিয়াই সকলোৱে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰে ৷ অমিত শ্বাহেও ৰাইজলৈ ফুল চটিয়াই সম্ভাষণ জনায় ৷
তাৰ পাছতেই নিজৰ বক্তব্যত জনতাৰ উৎসাহ দেখি আনন্দ প্ৰকাশ কৰে অমিত শ্বাহে ৷ তেওঁ কয় যে অসমৰ ৰাইজে পুনৰ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰক ক্ষমতালৈ আনিবলৈ আগ্ৰহী ৷ এই নিৰ্বাচনত এনডিএই ৯০ খনতকৈও অধিক আসনত জয়ী হৈ নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব বুলি দৃঢ়তা প্ৰকাশ কৰে শ্বাহে ৷
"আমি তৃতীয়বাৰৰ বাবে নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে পুনৰ অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ৷ অসমৰ ৰাইজ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু এন ডি এ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আগ্ৰহী । আমি ৯০ খনতকৈও অধিক আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিম ।" শ্বাহে লগতে কয় ৷
উল্লেখ্য যে অসমত অহা ৯ এপ্ৰিলত ১২৬ খন আসনৰ বাবে একক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৷ তাৰ পাছত অহা ৪ মে’ত ভোটগণনা তথা ফলাফল ঘোষণা কৰা হ’ব অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৷
