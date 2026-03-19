নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টিত ৰূপক শৰ্মা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী, আতচবাজী ফুটাই আবতৰীয়া দেৱালী পাতিলে সমৰ্থকে

নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টিত ৰূপক শৰ্মা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী, আতচবাজী ফুটাই আবতৰীয়া দেৱালী পাতিলে সমৰ্থকে
বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ এটা অংশ নগাঁও সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টি গঠন কৰা হয় ৷ এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব ৰূপক শৰ্মাই ৷
Published : March 19, 2026 at 6:09 PM IST
নগাঁও: ২০২৬ ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পাছতেই নগাঁৱত দেখা গ’ল আবতৰীয়া দেৱালী ৷ আতচবাজী ফুটাই মিঠাই বিতৰণেৰে হৰ্ষোল্লাস বিজেপি কৰ্মীৰ ৷ তালিকা প্ৰকাশতেই যেন বিজয় উৎসৱ উদযাপন নগাঁৱৰ বিজেপি সমৰ্থকসকলৰ ৷ পিছে এই হৰ্ষোলল্লাসৰ কাৰণ কি ?
আচলতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাত নগাঁও-বটদ্ৰৱা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাক ৷ ২০১৬ আৰু ২০২১ চনত নগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ আহিছে শৰ্মা ৷ এইবাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত পূৰ্বৰ বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিলুপ্তি ঘটে আৰু সমষ্টিটোৰ এটা অংশ নগাঁও সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টি হিচাপে নামকৰণ কৰা হয় ৷ এই সমষ্টিৰ পৰা এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব ৰূপক শৰ্মাই ৷
নগাঁৱত ব্যাপক জনপ্ৰিয়তা থকা নেতাগৰাকীয়ে টিকট লাভ কৰাৰ পাছতেই উল্লাস দেখা গ’ল তেওঁৰ সমৰ্থকসকলৰ মাজত ৷ বিধায়কগৰাকীৰ বাসগৃহৰ সমুখত আতচবাজী ফুটাই মিঠাই বিতৰণ কৰে সমৰ্থকসকলে ৷ বিভিন্নজনে ফুলাম গামোচাৰে তেওঁক শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে ৰূপক শৰ্মা জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ আদি ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হয় ৷
টিকট লাভৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্ব আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৰূপক শৰ্মাই ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, ‘‘বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে মোক বিশ্বাসত লৈ নগাঁওবাসীৰ সেৱা কৰিবলৈ সুযোগ প্ৰদান কৰিছে । বিগত সময়ত নগাঁৱৰ উন্নয়নৰ বাবে যথেষ্ট কম কৰা হৈছে, সেয়া ৰাইজৰ চকুৰ সন্মুখত স্পষ্ট হৈ আছে । পৰৱৰ্তী সময়ত নগাঁও চহৰৰ লগতে নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বাকী থকা বহু কাম সম্পন্ন কৰা হ’ব । অসমৰ ভিতৰতেই যাতে নগাঁও এখন আগশাৰীৰ চহৰ আৰু সমষ্টি হিচাপে পৰিগণিত হয় তাৰ বাবে কাম কৰি যাম ।”
উল্লেখ্য যে অহা ৯ এপ্ৰিলত একক পৰ্যায়ত বিধানসবা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব অসমৰ ১২৬ টা সমষ্টিত ৷ নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ’ব কংগ্ৰেছৰ মৃণাল হাজৰিকা ৷
লগতে পঢ়ক:
