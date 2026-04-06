অসমত বিজেপিয়ে হেট্ৰিক মাৰিব : জে পি নাড্ডা

ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ এনডিএ প্ৰাৰ্থী ড৹ তপন দাসৰ সমৰ্থনত গুৱাহাটীৰ পাথৰকুঁবেৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডাৰ ।

ডিমৰীয়া সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডাৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 6, 2026 at 11:19 AM IST

গুৱাহাটী : "আগন্তুক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অসমত বিকশিত কৰা নিৰ্বাচন । বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ ধাৰাৰে ৰাজ্যত এনডিএ চৰকাৰে হেট্ৰিক কৰিব ।" মিত্ৰদল অসম গণ পৰিষদৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী ড৹ তপন দাসৰ সমৰ্থনত গুৱাহাটীৰ পাথৰকুঁবেৰীৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা 'বিজয় সংকল্প' সভাত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডাই এই মন্তব্য কৰে ।

ভাষণৰ আৰম্ভণিতে মা কামাখ্যা আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক স্মৰণ কৰি তেওঁ কয়, "ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত এইবাৰ পুনৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে বিজয়ৰ হেট্ৰিক কৰিব । সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমখন উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বহু দূৰ আগুৱাই গৈছে । গোৱা, উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ আদিৰ দৰে আন কেইবাখনো ৰাজ্যৰ দৰে অসমতো বিজেপি চৰকাৰে বিজয়ৰ হেট্ৰিক কৰিব ।"

বিৰোধী তথা কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰি নাড্ডাই কয়, "অসমত কংগ্ৰেছে পৰাজয়ৰ হেট্ৰিক কৰিব । কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ দিনত সন্ত্ৰাসজৰ্জৰ অসমত বিজেপি চৰকাৰে শাসনত অহাৰ পিছতে শান্তি ঘূৰি আহিছে ।"

তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰি বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত অসমত ছেমিকণ্ডাক্টৰ, আইআইএম, বাট-পথৰ উন্নয়ন, কেইবাখনো দলং, ব্ৰহ্মপুত্ৰত গহপুৰৰ পৰা নুমলীগড় লৈ টানেল নিৰ্মাণৰ বাবে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰই অনুমোদন জনাইছে । তেওঁ লগতে চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ খতিয়ান দাঙি ধৰি কয়, "দক্ষিণ এছিয়াৰ ভিতৰত অসমত সৰ্বাধিক কেঞ্চাৰ হাস্পতাল নিৰ্মাণ, গুৱাহাটীৰ পৰা শ্লিপাৰ বন্দে ভাৰত ৰে'ল, ৫০ টা নতুন ৰেলৱে ষ্টেচন, অত্যাধুনিক বিমান বন্দৰ, ১ লাখ ৫৬ হাজাৰ শিক্ষিত নিবনুৱাক নিযুক্তি, অৰুণোদয়, নিযুত মইনা আঁচনি, লাখপতি বাইদেউ, চাহ শ্ৰমিক সকলৰ বাবে এটি কলি দুটি পাত আদিকে ধৰি কেইবাখনো জনকল্যাণ মূলক আঁচনিৰে ৰূপায়ণ কৰিছে ।"

তেওঁ দাবী কৰিছে যে মিছন বসুন্ধৰা আঁচনিৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীৰ ২৮ হাজাৰ লোকক ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰা হৈছে । গুৱাহাটীত উন্নয়ন অনাৰ লক্ষ্যৰে এনডিএ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী ড৹ তপন দাসক হাতীৰ ছবিত ভোট দিবলৈও তেওঁ আহ্বান জনায় ।

ভাষণ প্ৰসংগত কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছে কেৱল ভোটবেংকৰ ৰাজনীতি কৰিছে । কংগ্ৰেছ চৰকাৰে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক আঁকোৱালি লৈছে । অসমৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল ড৹ মনমোহন সিং । কিন্তু তেওঁ অসমলৈ কিমানবাৰ আহিল ? তাৰ বিপৰীতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৩০ বাৰতকৈ অধিক অসমত আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ৫০ বাৰতকৈ বেছি ভ্ৰমণ কৰিছে ।"

এই বিজয় সংকল্প সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি অসম গণ পৰিষদ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ তপন দাসে সমৃদ্ধিশালী আৰু আদৰ্শ ডিমৰীয়া গঢ়ি তোলাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । উপযুক্ত অৰ্হতা সম্পন্ন শিক্ষাৰ্থীয়ে যাতে কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে বিশেষ পৰিকল্পনা, ডিমৰীয়াত এখন অত্যাধুনিক ষ্টেডিয়াম, মেডিকেল নিৰ্মাণ, ভূমিপট্টাৰ সমস্যা সমধান, হাতী-মানুহৰ সংঘাত নিৰাময়, বিশুদ্ধ খোৱাপানী, পথ-দলং-নৰ্দমা নিৰ্মাণ আদিকে ধৰি বিভিন্ন মৌলিক সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।

এই সভাত বিজেপিৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি, ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা হৰিশ দ্বিবেদী, দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰা, অসম গণ পৰিষদ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক মনোজ শইকীয়াৰ লগতে স্থানীয় পাৰিষদ আৰু দুয়োটা দলৰ কেইবাগৰাকী নেতা উপস্থিত থাকে ।

