ETV Bharat / politics

বিজেপিয়ে অকলেই ৮০ৰ ওপৰত আসন পাব, বিৰোধীৰ ভোজ-ভাতৰ ৰাজনীতি সমাপ্ত হ'ব: দৃঢ় বিশ্বাসী দিলীপ শইকীয়া

নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ দিলীপ শইকীয়াৰ ভৱিষ্যদ্বাণী । এনডিএয়ে ১০০ৰ আশে-পাশে আসন লাভ কৰিব । বিৰোধীৰ ভোজ-ভাতৰ ৰাজনীতিৰ অন্ত পৰিব ।

Dilip Saikia
দিলীপ শইকীয়া (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 3, 2026 at 7:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাক লৈ মাজত কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে । সোমবাৰে পুৱা ৮ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভোটগণনা । তাৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক দলবোৰে জল্পনা-কল্পনা আৰম্ভ কৰিছে । বিজেপি মিত্ৰজোঁটে পুনৰ অসমত চৰকাৰ গঠনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । তাৰ বিপৰীতে বিৰোধী ঐক্যই পুনৰ অসম শাসনৰ সপোন দেখিছে । কিন্তু বিজেপিয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে বিজেপিৰ নেতৃত্বত এনডিএ মিত্ৰজোঁটে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব । ‘‘এনডিএই ১০০ৰ আশে-পাশে আসন লাভ কৰিব । কেৱল এয়াই নহয় বিজেপিয়ে অকলে ৮০ খনৰো অধিক আসন লাভ কৰিব ।’’ এই দাবী বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ ।

ভোটগণনাৰ পূৰ্বে দেওবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "২০২৬ৰ অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী তথা এনডিএ আৰু ৰাজ্যখনৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন । কাইলৈৰ বাবে আমি সাজু হৈছোঁ । আমি অভূতপূৰ্ব, ঐতিহাসিক ফলাফল লাভ কৰিম । অসমত বিজেপিয়ে ২০২১ চনত অকলে ৩৩.৬ শতাংশ ভোট লাভ কৰিছিল আৰু ৬০ টা বিধানসভা সমষ্টিত জয়লাভ কৰিছিলোঁ । এনডিএ হিচাপে ৪৫ শতাংশ ভোট লাভ কৰিছিলোঁ । তাৰ বিপৰীতে ২০২৪ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অকলে ৩৭.৯ শতাংশ ভোট লাভ কৰিছিল । ৯ টা লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিছিল আৰু এনডিএ হিচাপে ১১ টা লোকসভা সমষ্টিত জয়লাভ কৰিছিলোঁ । লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰায় ৮২ শতাংশ ভোটদানৰ হাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে ২০২১ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৮৬.২ শতাংশ ।"

বিজেপিয়ে অকলে ৮০ৰ ওপৰত আসন পাব : দিলীপ শইকীয়া (ETV Bharat)

তেওঁ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰি কয়, "সামগ্ৰিকভাৱে ২০২৬ৰ বিধানসভালৈ চালে বিজেপিয়ে অকলে ৯০ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ । পূৰ্বানুমান অনুসৰি তথা বুথৰ পৰা অহা তথ্য আৰু বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অহা তথ্য অনুসৰি আশা কৰিছোঁ বিজেপিয়ে ৮০ খনতকৈ অধিক আসন লাভ কৰিম । আমাৰ মিত্ৰদল অগপ আৰু বিপিএফয়েও কমেও ২০ খন আসন লাভ কৰিব । ১০০ খন আসনত এনডিএয়ে জয়লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাইছোঁ ।"

বিৰোধীৰ ভোজ-ভাতৰ ৰাজনীতি সমাপ্ত হ'ব

বিৰোধীক সমালোচনা কৰি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কয়, "বিৰোধীয়ে কি ভিত্তিত ভাবিলে চৰকাৰ গঠন কৰিব । ৩ টা কাৰণ কওঁক । কি নিৰ্বাচনী ইচ্ছ্যু লৈ ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে সেইটো প্ৰথম স্পষ্ট কৰক । ইচ্ছ্যুবিহীন বিৰোধীয়ে এনডিএৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল । কাইলৈ ১১ বজালৈ বিৰোধীয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি কৈ থাকিব । ১২ বজাৰ পিছত নিশ্চিতভাৱে ১০০-১১০ আসনৰ ওচৰা-ওচৰিকৈ এনডিএয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "বিৰোধীয়ে ভোজ-ভাত খোৱাৰ পৰম্পৰা অসমৰ ৰাজনীতিত নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিলে । ২০২১ চনতো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে ভোজ-ভাত খোৱাৰ ৰাজনীতি কৰিছিল । মই ভাবো কালি যি ভোজ-ভাত খালে ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে ভোজ-ভাত খোৱাৰ সুযোগ ভৱিষ্যতে ছাগে নাপাব । কাইলৈ যি ৰায় আহিব তাৰ পিছত বিৰোধীৰ ভোজ-ভাতৰ ৰাজনীতি সমাপ্ত হ'ব ।"

বিজেপিয়ে ৰাজ্যজুৰি আনন্দ উৎসৱ পালন কৰিব

দিলীপ শইকীয়াই কয়, "১২ মান বজাৰ পিছত ট্ৰেণ্ড এটা পোৱা যাব । তাৰ পিছত সমগ্ৰ অসমৰ কাৰ্যালয়বোৰত কাৰ্যকৰ্তাসকলে আনন্দ উৎসৱ পালন কৰাৰ লগতে ৰাইজক‌ কেনেদৰে ধন্যবাদ তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিম তাৰ বাবে সাজু হৈছোঁ ।"

জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰি বিপদত কংগ্ৰেছ

নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিৰোধীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰা সন্দৰ্ভতো দিলীপ শইকীয়াই কয়, "জুবিন গাৰ্গক মনে প্ৰাণে ভালপাও । কংগ্ৰেছ দলে জুবিন গাৰ্গক ৰাজনীতিৰ মাজলৈ টানি আনি যি ডাঙৰ অপৰাধ কৰিলে, যি অন্যায় কৰিলে । কংগ্ৰেছৰ এইধৰণৰ সস্তীয়া ৰাজনীতি কৰিলে । জুবিন গাৰ্গক ৰাজনীতিলৈ টানি অনাটো কংগ্ৰেছৰ কাৰণে বুমেৰাঙলৈ ৰূপান্তৰ হ'ল । কংগ্ৰেছে হাতৰ কুঠাৰ ভৰিত মাৰিলে ।"

এনেদৰে ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে শাসকীয় দলৰ ৰাজ্যিক মুৰব্বীয়ে নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰাৰ লগতে বিৰোধীক আক্ৰমণ কৰিলে । অৱশ্যে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে হে স্পষ্ট কৰিব ৰাইজে কাৰ পক্ষত ৰায় দিছে ।

লগতে পঢ়ক :

গৌৰৱ গগৈ সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্রী হ'বই ! হোটেলৰ বৈঠকত জটিল অংকৰ উত্তৰ উলিয়ালে বিৰোধীয়ে

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
দিলীপ শইকীয়া
বিজেপি
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.