ETV Bharat / politics

প্ৰাৰ্থীক জানো আহক: পঞ্চমবাৰলৈ ডিব্ৰুগড় সমষ্টি দখলৰ দাবী কৰা প্ৰশান্ত ফুকনৰ জনপ্ৰিয়তাৰ ৰহস্য কি?

অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ চলি থকা সময়তো বিপুল ভোটত জয়ী হৈ আহিছিল প্ৰশান্ত ফুকন । বিজেপিয়ে পঞ্চমবাৰলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে প্ৰশান্ত ফুকনক ।‌

Assam Assembly Election 2026
প্ৰশান্ত ফুকনৰ জনপ্ৰিয়তাৰ ৰহস্য কি?
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 25, 2026 at 3:41 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: অসমৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধানসভা সমষ্টি হ'ল ৮৮ নং ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টি । বৰ্তমান দ্বিতীয় ৰাজধানী হিচাপে পৰিচিত হোৱা ডিব্ৰুগড় চহৰখন এই ৮৮ নং ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত । অসমৰ দ্বিতীয়খন পৌৰ নিগম আৰু ৭ টাকৈ গাঁও পঞ্চায়ত লৈ গঠিত হৈছে এই সমষ্টিটো । ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত প্ৰতিটো নিৰ্বাচনে ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ।

ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা বিগত ৪ বাৰকৈ একেলেঠাৰিয়ে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে জ্যেষ্ঠে বিজেপি নেতা প্ৰশান্ত ফুকন ৷ শেহতীয়াকৈ তেওঁ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বও লাভ কৰিছে ।

প্ৰশান্ত ফুকনৰ জনপ্ৰিয়তাৰ ৰহস্য কি? (ETV Bharat Assam)

অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ চলি থকা সময়তো বিপুল ভোট লাভ কৰি জয়ী হৈ আহিছিল প্ৰশান্ত ফুকন । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পঞ্চমবাৰলৈ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা পুনৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে প্ৰশান্ত ফুকনক ।‌ সমষ্টিটোত অতি জনপ্ৰিয় প্ৰশান্ত ফুকনৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী ঐক্যৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে মইনাক পাত্ৰক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে ।

২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত লাভ কৰিছিল ৬৮৭৬২ টা ভোট

ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিত এইবাৰো প্ৰশান্ত ফুকনে জয়লাভ কৰা নিশ্চিত বুলি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে । ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰশান্ত ফুকনৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদেও প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিল । সেই নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰশান্ত ফুকনে লাভ কৰিছিল ৬৮৭৬২ টা ভোট, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজকুমাৰ নীলনেত্ৰ নেওগে লাভ কৰিছিল ৩০৭৫৭ টা ভোট আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী অজিত বৰগোহাঁইয়ে লাভ কৰিছিল ১১০৬২ টা ভোট ।‌ ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে কেইবাটাও গাঁও পঞ্চায়ত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত বিজেপি অৰ্থাৎ প্ৰশান্ত ফুকনৰ ভোটৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

‌কি প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব ?

পঞ্চমবাৰলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ সদৰ সমষ্টিত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি প্ৰশান্ত ফুকনে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাহস কৰিছোঁ । বিগত পাঁচ বছৰত যি উন্নয়ন হৈছে সেই উন্নয়নক ভিত্তি কৰি ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম । এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ মূল কথাটোৱেই হ'ল উন্নয়ন । দ্বিতীয় ৰাজধানীৰ উন্নয়নৰ বাবে যিখিনি কৰিবলগা আছে তাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । ডিব্ৰুগড়ৰ উন্নয়নৰ বাবে যি কৰিব লগা আছে সেইখিনি কৰা হ'ব । সন্মুখলৈ অহা সকলো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি আগবাঢ়ি যোৱাটো হ'ব মূল লক্ষ্য ।’’

কি কি পৰিকল্পনা ?

বিগত চাৰিটা কাৰ্যকাল ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক হৈ থকা প্ৰশান্ত ফুকনে সমষ্টিটোৰ উন্নয়নত কিমান সফল হ'ল আৰু কি কি কাম কৰিবলৈ বাকী আছে ? এই সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন কৰাত প্ৰশান্ত ফুকনে কয়, ‘‘কাম কেতিয়াও শেষ নহয় । যোৱাবাৰ ২৬২ টাৰ ভিতৰত ১৪২ টা ৰাস্তা বনালোঁ । আগন্তুক দিনত বাকী থকা পথসমূহ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব । কেইবাখনো উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব আৰু পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব ।’’

কংগ্ৰেছ দলক লৈ দুখ প্ৰকাশ:

বিজেপি দলৰ পৰা পঞ্চমবাৰলৈ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি জয়লাভ কৰিব বুলি সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসী প্ৰশান্ত ফুকন । ‌তেওঁ কয়, "এইবাৰ ৬০ হাজাৰৰো অধিক ভোটত জয়লাভ কৰিম । এসময়ত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলক কোনেও হৰুৱাব পৰা নাছিল, কিন্তু আজি এই সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাৰ্থী দিব পৰা নাই । ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ শেষ হৈ গ'ল তাৰ বাবে কংগ্ৰেছলৈ মোৰ দুখ লাগে ।’’

সমষ্টিত কেনেকৈ জনপ্ৰিয়তা বজাই ৰাখিছে তেওঁ ?

পঞ্চমবাৰলৈ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিম বুলি দাবী কৰা প্ৰশান্ত ফুকনে ৰাইজৰ মাজত নিজৰ জনপ্ৰিয়তা বজাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ ইয়াৰ মূলমন্ত্ৰৰ বিষয়ে তেওঁ কয়, "ভোটাৰ ৰাইজক কেতিয়াও ফাঁকি কথা ক'ব নালাগে । তেওঁলোকক আত্মীয়তাৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগে । ৰাইজৰ যদি সমস্যা হৈছে তেতিয়া হ'লে সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব । ৰাইজৰ সৈতে মিলি যাব পাৰিব লাগিব । ৰাজনৈতিক ব্যক্তি সকলে ৰাইজক মিছা কথা ক'লে মনত দুখ পায় আৰু মনৰ পৰাই মানুহক আঁতৰাই পেলাই সেই কথা প্ৰতিজন ৰাজনৈতিক নেতাই গুৰুত্ব দিব লাগে ৷’’

আনহাতে বিৰোধী মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত সোধা আন এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰশান্ত ফুকনে ব্যংগ কৰি কয় যে আঠমঙলাৰ দিনাই বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱাৰ দলে বিৰোধীৰ মিত্ৰতাও ভংগ হ’ব ৷ তিনি গগৈ লগ লাগিলেও আইনাৰ গিলাচ ভাঙিলে যিমান আঠা দিলেও জোৰা নলগাৰ দৰে বিৰোধী একত্ৰিত নহয় বুলি কটাক্ষ কৰে জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে ৷

TAGGED:

প্ৰশান্ত ফুকন
ডিব্ৰুগড় সমষ্টি
বিজেপি
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.