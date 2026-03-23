কলিয়াবৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীৰ চমক; বিদ্ৰোহ দেখি উপস্থিত সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা
কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত অগপ-বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাত । মনোনয়নৰ শেষ দিনালৈ জিলাই জিলাই প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰত্য়াশীৰ অসন্তুষ্টি ৷
Published : March 23, 2026 at 11:32 AM IST
কলিয়াবৰ: কলিয়াবৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশী জিতেন গৌড়ৰ জনসভাত ৰাইজৰ সঁহাৰি দেখি বিদ্ৰোহ দমনৰ বাবে নিশা উপস্থিত সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা । এইবাৰ কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ পৰা প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ প্ৰবল দাবী উত্থাপন হৈ আহিছিল । কিন্তু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অগপৰ কেশৱ মহন্তক পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ পিচতেই সমষ্টিটোত বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হয় ।
অগপ-বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাত :
অগপ-বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছে কলিয়াবৰত । মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম অৱমাননা কৰি একাংশ বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা-কৰ্মী, সমৰ্থকে এই জনসভাত কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । কলিয়াবৰ জিলা বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা দ্বাৰ-বাগৰি জিলা পৰিষদৰ সদস্য জিতেন গৌড়ক নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰক্ষেপৰ সিদ্ধান্তৰে নলতলিস্থিত ৰাজীৱ গান্ধী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত কৰে জিতেন গৌড়ৰ শুভাশীষ জনসভা ।
জনসভাত চমক :
দেওবৰে আয়োজিত জনসভাত সহস্ৰাধিকে লোকৰ অংশগ্ৰহণ কৰে । বিক্ষুদ্ধ বিজেপি কৰ্মী-সমৰ্থক, কাৰ্যকৰ্তাই প্ৰদৰ্শন কৰিলে শক্তি। জনসভাত আলোচনাপন্থী আলফাৰ বিত্ত সম্পাদক চিত্ৰবন হাজৰিকাকে ধৰি বহুকেইগৰাকী বিজেপি আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ বিষয়ববীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে । অসন্তুষ্ট গোটৰ নেতা জিতেন গৌড়ে কলিয়াবৰত বিজেপিক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ৰাইজৰ প্ৰয়াস সফল হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি কয়, "আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰত্যেকজন কৰ্মকৰ্তাই মোক প্ৰাৰ্থী হিচাপে আগবঢ়াইছে । মোক আশিস প্ৰদান কৰিবলৈ কলিয়াবৰৰ সকলো প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে । ন্যায়-অন্যায়ৰ যি যুঁজ, ভয়-ভাবুকিৰ যি পৰিৱেশ, অনাগত নিৰ্বাচনত বিজয়ী হৈ আমি ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম। এখন সৰ্বাংগসুন্দৰ কলিয়াবৰৰ কাৰণে, উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে, আই-মাতৃ-জ্যেষ্ঠসকলৰ কাৰণে এই ন্যায়ৰ যুঁজ ।"
নিৰ্বাচনত জয়ী হ'লেও বিজেপিতেই থাকিব :
গৌড়ে আৰু কয়,"ৰাজ্যত তৃতীয়বাৰৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হ'ব । মিত্ৰজোঁটে যেতিয়া অগপ প্ৰাৰ্থীক টিকট দিছে, সেয়ে মই বিজেপিৰ দলীয় প্ৰতীক নাপাও । মই নিৰ্দলীয় হৈ নিৰ্বাচনত জয়ী হ'লেও বিজেপি চৰকাৰত থাকিম, কেশৱ মহন্ত বিজয়ী হ'লেও বিজেপি চৰকাৰত থাকিব । এতিয়া ৰাইজে সাদ্ধান্ত ল'ব, ভোট কাক দিব ?
নিশাই কলিয়াবৰত উপস্থিত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা :
নলতলিত বিজেপিৰ পতাকা উৰুৱাই সভা পাতি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব বুলি ঘোষণাৰ পিছতেই দেওবাৰে নিশাই কলিয়াবৰত উপস্থিত হয় সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা । তাছাই কাৰ্যকৰ্তাগৰাকীয়ে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱা সন্দৰ্ভত কয়,"এতিয়ালৈকে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হোৱা নাই । তাক লৈ কথা-বতৰাৰ চলি আছে । আচলতে ইমান আগবাঢ়িছে বুলি ভবাও নাই, অনুমানো কৰা নাছিলো । মই নিজেই আহিছো, আমাৰ প্ৰভাৰী প্ৰাক্তন সাংসদ কৃষ্ণ পাল যাদৱ আহিছে । ইতিমধ্যে কথা-বতৰাৰ চলিছে । এইটো নহয় যে বিজেপিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব পাব । এইটো সম্ভৱ নহয় । এইটো দলীয় ব্যৱস্থা আছে, আলোচনাও চলি আছে । এতিয়ালৈকে মনোনয়ন দিব-নিদিব আমি গম নাপাও । মিত্ৰজোঁট অক্ষুণ্ণ থাকিব। অগপ, বিপিএফ, গণ শক্তিৰ সৈতে বিজেপিৰ যি মিত্ৰজোঁট আছে তাৰ ধৰ্ম অক্ষুণ্ণ থাকিব।"
বিভিন্ন সমষ্টিত অসন্তুষ্টি :
সাংসদগৰাকীয়ে লগতে কয়," ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সমষ্টিত এনেধৰণৰ অসন্তুষ্টি দেখা গৈছে । এইটো একেবাৰে নোহোৱাও নহয়; কিন্তু এই বিষয়টো আমি বৰ গভীৰভাৱে লৈছো । জিলাৰ বিষয়ববীয়াসকলেও লৈছে, ৰাজ্যিক সভাপতিয়েও মোৰ লগত কথা পাতিছে । পীযুষ হাজৰীকায়েই কথা পাতিছে । আমি পৰিৱেশটো কি হয় আমি চাই লও ।"
দলীয়ভেৱে ব্যৱস্থা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তাছাই কয়, "এই বিষয়ে চিন্তা-চৰ্চা কৰিছে। যিহেতু মই এই বিষয়ত সিদ্ধান্ত দিব নোৱাৰো । এইটো সমষ্টি জিকা সমষ্টি, ইয়াত কোনো প্ৰশ্ন উঠিব নোৱাৰে । কেশৱ মহন্তই দীৰ্ঘদিন ধৰি সমষ্টিটোত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে । মই যেতিয়া সাংসদ হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছো, অসম গণ পৰিষদৰ যথেষ্ট অৱদান আছে । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰো যথেষ্ট সংখ্যক কাৰ্যকৰীতা ইয়াৰ আছে। তেওঁলোকৰো ইতিবাচক চিন্তাই আছে । পঞ্চায়তো আমি শিকিছো । মই ভাবো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল চৰম পৰ্যায়লৈ নাযাব ।"
বিজেপিত কোনো অসন্তুষ্ট নহয় :
আনহাতে, বিজেপিৰ এটা অসন্তুষ্ট গোটে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে নিজাকৈ প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ কৰোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলায় বিষয়ে প্ৰভাৰী কৃষ্ণপাল সিং যাদৱে কয়, "বিজেপি দলৰ মাজত কোনো অসন্তুষ্ট নহয় । সকলোৱে একেলগেই কাম কৰি আছে । ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মৰ্চাই যি ৰাজ্যই নহওঁক, সকলো ৰাজ্যতে একগোট হৈ কাম কৰে । আন ৰাজ্যতো বৃহৎ বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে আৰু ইয়াতো কৰিব । আমি এশতকৈ অধিক আসনত বিজয়ী হ'ম । কলিয়াবৰতো কমেও পঞ্চাশ হাজাৰ ভোটত আমি বিজয়ী হ'ম । যদিও কোনো অসন্তুষ্ট আছে তেওঁলোকক আমি বুজাই ল'ব পাৰিম ।"
