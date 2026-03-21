মহিলা সৱলীকৰণৰ কথা কোৱা বিজেপিৰ হৈ এইবাৰ যুঁজত নামিছে মাত্ৰ সাতগৰাকী মহিলাহে
মহিলা সৱলীকৰণ আৰু মহিলাক লৈ ভোট লাভৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰা বিজেপিয়ে মাত্র সাতগৰাকী মহিলাকহে দিলে প্ৰাৰ্থিত্ব ।
Published : March 21, 2026 at 8:25 PM IST
গুৱাহাটী : সমাগত অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন । নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে শাসকীয়-বিৰোধী সকলো দলৰে টিকট লাভ কৰা প্ৰাৰ্থীসকলে ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে ।
এইবাৰ নিৰ্বাচনত শাসকীয় দল বিজেপিয়ে ৯০টা সমষ্টিৰ বাবে ঘোষণা কৰা প্ৰাৰ্থী তালিকাত মাত্ৰ সাতগৰাকী মহিলাই প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে । সকলো সময়তে মহিলা সৱলীকৰণ আৰু মহিলাক লৈ ভোট লাভৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰা বিজেপিয়ে মাত্র সাতগৰাকী মহিলাকহে প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে ।
প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী হিচাপে বহু সংখ্যাক মহিলা নেত্রী আছিল যদিও দলে মাত্র সাতগৰাকীকহে নিৰ্বাচনী যুঁজত থিয় কৰালে । বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা মহিলা প্ৰাৰ্থীসকল হৈছে ক্ৰমে -
- গোলাঘাটত অজন্তা নেওগ
- মঙলদৈত নীলিমা দেৱী
- বিৰছিং জৰুৱাত মাধবী দাস
- ছমৰীয়াত জোৎস্না কলিতা
- ডিফুত নিচ' তেৰাংপী
- হাফলং সমষ্টিত ৰূপালী লাংথাছা আৰু
- দলগাঁও সমষ্টিৰ পৰা সুশ্ৰী কৃষ্ণা সাহা
অৱশ্যে মন্ত্রী অজন্তা নেওগৰ বাহিৰে বাকীসকল নতুন মুখৰ প্ৰাৰ্থী । আনহাতে মিত্ৰদল অসম গণ পৰিষদে ২৬গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত এগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে । বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ পৰা দিপ্তীময়ী চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে ।
ইপিনে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ তৰফৰ পৰা মুঠ ১৪ গৰাকী মহিলাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে । কামৰূপ মহানগৰৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ তিনিটা সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই মহিলা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে । কংগ্ৰেছে দিছপুৰ সমষ্টিত মীৰা বৰঠাকুৰ, জালুকবাৰী বিদিশা নেওগক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে ।
ইপিনে মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ হৈ অসম জাতীয় পৰিষদে কুংকি চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিছে । কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা মহিলাসকল হল ক্ৰমে -
- জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা বিদিশা নেওগ
- দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী
- বাওখুংগ্ৰী সমষ্টি পৰা চাপালী মাৰাক
- ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা বেবী বেগম
- খুমটাই সমষ্টিৰ পৰা ৰ'জলীনা তিৰকী
- মঙদৈ সমষ্টিৰ পৰা ৰিজুমণি তালুকদাৰ
- হোজাই সমষ্টিৰ পৰা জিলী চৌধুৰী
- ডেৰগাঁও সমষ্টিৰ পৰা সাগৰিকা বৰা
- হাজো-শুৱালকুছি সমষ্টিৰ পৰা নন্দিতা দাস
- নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ পৰা প্ৰণতি ফুকন
- টীয়ক সমষ্টিৰ পৰা পল্লৱী শইকীয়া গগৈ
- ৰামকৃষ্ণ নগৰ সমষ্টিৰ পৰা সুৰুচি ৰয়
আনহাতে ৰাইজৰ দলে মৰিয়নীৰ পৰা ড° জ্ঞানশ্ৰী বৰা আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে কুংকি চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে ।
এই নিৰ্বাচনৰ সময়ত মহিলাৰ ৩৩% অংশগ্ৰহণৰ কথা সদায় উত্থাপন কৰি অহা দল বিজেপিয়ে মাত্ৰ ৭ গৰাকী মহিলাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ পিছতেই বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।
বিশেষকৈ মহিলাৰ বাবে ৩৩ শতাংশ আসন সংৰক্ষণৰ কথা কোৱা আৰু মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক ২০২৩ গৃহীত কৰাৰ পাছতো বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্বৰ সংখ্যা অতি কম হোৱাৰ বাবে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে শাসকীয় দলটো ।
কংগ্ৰেছৰ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিদিশা নেওগে কয়, "মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়খন অনাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ অধ্যক্ষা ছোনীয়া গান্ধীয়ে প্ৰথম উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছিল । কংগ্ৰেছ দলে সদায় মহিলাক সন্মুখত ৰাখি কাম কৰি আহিছে । তৰুণ গগৈৰ কাৰ্যকালত বিধানসভাত প্ৰণতি ফুকনকে আদি কৰি বহু মহিলাক দেখিছিলো । কংগ্ৰেছে কাম বেছি কৰে কথা কম কয় । কংগ্ৰেছে মহিলা যুৱপ্ৰজন্মক অধিক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে । আমাৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কামৰ মানুহ । মহিলাক যিধৰণে সন্মান দিব লাগে দিয়ে । আমি খুব সৌভাগ্যবান যে আমি তেনেকুৱা এটা দলত আমি আছো । আমাৰ দলৰ মুখ্য ব্যক্তিগৰাকীয়ে হৈছে মহিলা । কংগ্ৰেছ দলে সদায় অগ্ৰণী ভূমিকা লৈ আহিছে । বিধানসভা হওক বা মহিলাক স্বাৱলম্বী কৰাৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি আৰু আত্মসহায়ক গোটবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । মহিলা স্বাৱলম্বী কৰাৰ বাবে আশা, ৰান্ধনী, অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ পদ কংগ্ৰেছে উলিয়াইছিল । কংগ্ৰেছ দলে বিচাৰে যে মহিলাসকল বাহিৰলৈ ওলাই আহক । তেওঁলোকে দেশ চলাক ৰাজ্য চলাওক । এতিয়া পিছপৰি যোৱাৰ কাৰণ নাই । মই ভাবো আৰু মহিলা প্ৰাৰ্থী দিব লাগিছিল । সভাপতিয়ে যথেষ্টখিনি দিবলৈ সক্ষম হৈছে । সুখী তেওঁ সিদ্ধান্তক লৈ । কংগ্ৰেছে মহিলাৰ যি সন্মান বজাই ৰাখিবলৈ আৰু আগস্থান দিবলৈ আগন্তুক দিনত আৰু কৰি যাব ।"
বিজেপিক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "তেওঁলোকে মহিলাক সন্মান কৰে নে নাই আগৰ পৰা দেখিছো । তেওঁলোকে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কৰ কথা কয় আৰু তেওঁলোকে পিছ হুহুকি থাকে । বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক । কংগ্ৰেছ দলে গুৱাহাটীত দুগৰাকী মহিলাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে । বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ পৰা এগৰাকীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে । ৫ টা সমষ্টিৰ তিনিটা সমষ্টিতে মহিলা । বিজেপিয়ে মহিলাক স্বাৱলম্বিতাৰ কথা নকয় হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ কথা কয় । ১২৫০ টকা দি মহিলাসকলক পণবন্দী কৰিব বিচাৰিছে । কনকলতা দেশৰ মহিলা । পণবন্দী হোৱাৰ নজীৰ নাছিলে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপিয়ে মহিলাসকলক পণবন্দী কৰিছে । মিটিঙত নগ'লে আঁচনি কাটি দিম বুলি ভয় ভাবুকি দি প্ৰলোভিত কৰি ১২৫০ টকাৰ নামত নচুৱাই বগুৱাই দৌৰাইছে । এইবাৰ অসমীয়া মহিলাৰ স্বাভিমানত লাগিছে ।''
আপ নেত্ৰী অনুৰূপা ডেকা ৰজাই কয়, ''বিজেপি দলে মহিলাসকলক ভোটৰ আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে । সভা শুৱনি কৰিবলৈ মহিলাসকলক দলে-বলে নি তাত হাজিৰ কৰিছে । হিতাধিকাৰী সজাইছে । হিতাধিকাৰী সজাই তাক সাৱলীকৰণ কৰাৰ চেষ্টা চলায় । মহিলা সকলক বিজেপি দলে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত যি শতাংশ দেখো তাতকৈ ওপৰলৈ নিব নিবিচাৰে। তেওঁলোকৰ এজেণ্ডা হৈছে মহিলাক দেখুৱাই ভোট সংগ্ৰহ কৰা । যোৱাবাৰ ১২৬ টাৰ ভিতৰত ৬ গৰাকী মহিলা আছিল । এইবাৰো তেওঁলোকে ৭ গৰাকীক দিছে । এইটোৰ পৰা গম পোৱা যায় যে তেওঁলোকৰ মহিলাৰ প্ৰতি সৎ ভাৱ নাই । মহিলাক নি ভোটৰ স্বাৰ্থত সভাৰ আগত বহুৱাই থ'লে মহিলা সাৱলীকৰণ নহয় । তেওঁলোকক ৰাজনৈতিক অধিকাৰ দিব লাগিব । সদনত কথা কোৱাৰ সুযোগ দিব লাগিব । মহিলাক আগবঢ়াই দিয়াৰ নামত ঠগি আহিছে । আমাৰ দল নতুন দল আমাৰ দলত মহিলাক যথেষ্ট সন্মান দিয়া হয় । কংগ্ৰেছে আগৰ পৰা মহিলাক সন্মান দি আহিছে এইবাৰো তেওঁলোকে বহু কেইগৰাকীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে ।'' অন্য দলৰ তুলনাত বিজেপিয়ে মহিলাসকলক আগবঢ়াই নিদিয়ে বুলি মন্তব্য কৰে ।
আনহাতে এই সন্দৰ্ভত অসম প্ৰাদেশিক মহিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা সুচিত্ৰা কেওঁটে কয়, "নাৰীক আগুৱাই নিব লাগে । নাৰীক কোনো ক্ষেত্ৰতে একেবাৰেই অৱহেলা কৰে । কিয় ৩৩% আসন দিব নোৱাৰো ? ৰাজনীতিত সক্ৰিয় হ'লেও বঞ্চিত হয় মহিলা । সক্ৰিয় নাৰীক দেশখনৰ বাবে আগুৱাই দিয়াটো উচিত বুলি ভাবো ।''
তেওঁ লগতে কয়, "ৰাজনৈতিক দলবোৰে মহিলাক লৈ মুখত যি কথা কয় কামত নকৰে । মহিলা সৱলীকৰণৰ কথা বহুত চিন্তা কৰিছো তথাপিও আমি বহুত পিছপৰি আছো । পুৰুষ সমাজে মহিলাক আগবঢ়াই দিব নুখুজে । এইবাৰো শাসকীয় পক্ষত হওক বা বিৰোধী পক্ষতে হওক নাৰীৰ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা একেবাৰে কম ।"