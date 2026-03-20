‘‘এসময়ত আমি বিজেপিৰ টিকট দিছিলো, আজি মোৰ এই দুৰ্দশা’’ : টিকট বঞ্চিত জয়ন্ত দাসৰ আক্ষেপ

‘‘এসময়ত আমি বিজেপিৰ টিকট দিছিলো, আজি মোৰ এই দুৰ্দশা’’ : টিকট বঞ্চিত জয়ন্ত দাসৰ আক্ষেপ
শুকুৰবাৰে জয়ন্ত দাসৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় মুখপাত্ৰ সম্বিত পাত্ৰ ৷ তাৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে জয়ন্ত দাসে ।
Published : March 20, 2026 at 6:51 PM IST
গুৱাহাটী : কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলৈ অহা প্ৰাৰ্থীক টিকট প্ৰদানক লৈ ৰাজ্যিক বিজেপিত ক্ষোভৰ উদগীৰণ ঘটাইছে একাংশ নেতাই ৷ তাৰ ভিতৰত অন্যতম দলটোৰ সৈতে দীৰ্ঘ সময়ৰ পৰা জড়িত হৈ থকা জয়ন্ত দাস ৷ দিছপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছিল জয়ন্ত দাস ৷ কিন্তু দলীয় নেতৃত্বই মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বে কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগদান কৰা সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাত তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে নেতাগৰাকীয়ে ৷
বৃহস্পতিবাৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পাছতেই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিল নেতাগৰাকীয়ে ৷ তাৰ পাছতেই শুকুৰবাৰে জয়ন্ত দাসৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় মুখপাত্ৰ সম্বিত পাত্ৰ ৷
নেতাগৰাকীয়ে তেওঁক বুজনি দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে বিষয়টো আলোচনা কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ৷ তাৰ পাছতেই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে জয়ন্ত দাসে ৷
তেওঁ কয়, ‘‘দলৰ স্বাৰ্থত মোক পদক্ষেপ নালাগে ল'ব বুলি কৈছে তেওঁ । কিন্তু মোৰ সিদ্ধান্ত অকলশৰীয়া নহয় এয়া সামুহিক সিদ্ধান্ত । মই তেওঁক প্ৰস্তাৱ এটা দিছো যে মই যদি বহি দিওঁ তেনেহলে নিশ্চতভাৱে কংগ্ৰেছ জয়ী হ'ব । সেই পৰিৱেশ এটা হৈছে দিছপুৰত । তেওঁ তেতিয়া কৈছে শীঘ্ৰে দিল্লীৰ লগত কথা পাতিব । তাৰ ওপৰত চাৰ্ভে কৰি এদিন দুদিনৰ ভিতৰত সকলো জনাব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মোৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ লগত কথা নপতাকৈ একো সিদ্ধান্ত দিব নোৱাৰো বুলি তেওঁলোকক জনাইছো । সম্পূৰ্ণ যোগ্যতা থকাৰ পিছত গোটেই জীৱন গাঁৱে-ভূঞে গৈ দলক সময় দিলো । সৰ্বানন্দ সোণোৱাল থাকোতে আমি নিৰ্বাচনী কমিটীত থাকি টিকট দিছিলো । আজি সেই মোৰ এই দুৰ্দশা হ'ব বুলি ভবা নাছিলো ।''
জয়ন্ত দাসে কয়, ''টিকট দিয়া মানুহটোৱে আজি নিজে টিকট পোৱা নাই । শুভাকাংক্ষীসকলে যি সিদ্ধান্ত দিব সেই সিদ্ধান্ত মই গ্ৰহণ কৰিম । মই বহি দিম বুলি কোৱা নাই । মই আবেগিক হৈও দল খুলিম বুলি নাই কোৱা । সেয়া মোৰ দীৰ্ঘদিনীয়া চিন্তাৰ ফলত ।''
তেওঁ আৰু কয়, ''বহুতে মোক ফোন কৰিছে আপুনি যুৱ মৰ্চাৰ যিদৰে নেতৃত্বত দিছে তেনেদৰে নেতৃত্বত দিয়ক বুলি । 'কং' বিজেপি ওপৰত ক্ষোভ আছে । দলৰ বিৰুদ্ধাচৰণ মই কৰা নাই । দলৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে মই কালিও কোৱা নাই, আজিও নকওঁ । মই দলটোক ভালপাওঁ । অতুল বৰাৰ লগত যোগাযোগ হৈছে। তেওঁ ওচৰলৈ মই যাম ।’’
উল্লেখ্য যে, এইবাৰ বিজেপিৰ কেবাগৰাকীও বিধায়ক টিকট বঞ্চিত হৈছে ৷ তাৰ ভিতৰত অন্যতম সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, অতুল বৰা, নোমল মমিন, নন্দিতা গাৰ্লোচা, প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ আদি ৷
