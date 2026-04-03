অসমৰ জনতাৰ আস্থা-বিশ্বাস দুয়োটাই আছে বিজেপিৰ লগত : নীতিন নবীন

অসমৰ জনতাৰ আস্থা-বিশ্বাস দুয়োটাই আছে বিজেপিৰ লগত : নীতিন নবীন
নীতিন নবীনে আশা প্ৰকাশ কৰে যে অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে যে অহা ৯ এপ্ৰিলত পদুম ছবিত ভোট দি বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত কৰিব ৷
Published : April 3, 2026 at 8:32 PM IST
মঙলদৈ: নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে অসমলৈ অহা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে শুকুৰবাৰে মঙলদৈত এখন নিৰ্বাচনী সভা সম্বোধন কৰে ৷
নিজৰ ভাষণত পুনৰবাৰ বিজেপিৰ সপক্ষে জনাদেশ দিবলৈ জনসাধাৰণক আহ্বান জনায় বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে, যাতে “বিকশিত অসম” আৰু “বিকশিত ভাৰত”ৰ দৃষ্টিভংগী আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব পৰা যায় ।
নবীনে আশা প্ৰকাশ কৰে যে অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে যে অহা ৯ এপ্ৰিলত পদুম ছবিত ভোট দি বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত কৰিব আৰু পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব । এই জয় কেৱল এক নিৰ্বাচনী সফলতা নহয়, কিয়নো বিগত ছটা নিৰ্বাচনত অসমৰ ৰাইজে ধাৰাবাহিকভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক নিৰ্ণায়ক জনাদেশ দি আহিছে, সেয়া লোকসভা নিৰ্বাচনতেই হওক বা বিধানসভা নিৰ্বাচনতেই হওক, এইবাৰো একে ধাৰা দেখা যাব বুলি নিজৰ ভাষণত কয় নীতিন নবীনে ।
বিগত ১০ বছৰত এন ডি এ চৰকাৰৰ শাসনকালত অসংখ্য উন্নয়নমূলক আঁচনি ৰূপায়ণ হোৱাৰ লগতে ৰাজ্যখনলৈ এক ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আহিছে বুলিও ভাষণত উল্লেখ কৰে গেৰুৱা দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে । তেওঁ কয়, ‘‘এসময়ত অসম হিংসা আৰু আন্দোলনৰ বাবে পৰিচিত আছিল, আৰু ইয়াৰ জনসাধাৰণে লাঞ্ছনাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল ৷ কিন্তু আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যখনে সেই পৰ্যায়ৰ ওলাই আহি উন্নয়ন, মৰ্যাদা আৰু চহকী ঐতিহ্যৰ দিশে গৌৰৱেৰে আগবাঢ়িছে ।’’
বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত মানুহ মৌলিক সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল আৰু “কন্যা বা মাটি” কোনোটোৱেই নিৰাপদ নাছিল । কংগ্ৰেছে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বাবে দুৱাৰ মুকলি কৰি অসমৰ জনসাধাৰণক অৱহেলা আৰু অসন্মান কৰিছিল । বিজেপি চৰকাৰে এই চৰ্তসমূহ সলনি কৰাৰ বাবে কাম কৰি ৰাজ্যখনক স্থিতিশীলতা, নিৰাপত্তা, উন্নয়নৰ পথত আগুৱাই লৈ গৈছে । এই অঞ্চলটো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত হৈ আহিছে, আৰু সেয়েহে ইয়াৰ সৈতে তেওঁৰ এক বিশেষ সম্পৰ্ক আছে । ইয়াত বিজেপিৰ শক্তিশালী জয় হ’ব লাগে বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যজুৰি নিজৰ কামৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ আস্থা অর্জন কৰা বুলি উল্লেখ কৰি ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী তথা বিধায়কক আশীৰ্বাদ দিব বুলি আস্থা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নতুন কার্যকাল আৰম্ভ কৰাৰ সুযোগ দিবলৈও আহ্বান জনায় নীতিন নবীনে ৷
তেওঁ কয় যে আজি অসমত নতুন নিয়োগৰ সুযোগ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে, আৰু ৰাজ্যখন শক্তিশালী আইন-শৃংখলা ব্যৱস্থাৰে পৰিচালিত কৰা হৈছে । নবীনে উল্লেখ কৰে যে বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থাৰ অধীনত কন্যা আৰু মাতৃসকলে নিৰাপত্তা অনুভৱ কৰে, আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এখন উন্নত আৰু সুৰক্ষিত অসমৰ দৃষ্টিভংগী বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে “সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্ৰয়াস”ৰ মূল নীতিক সৰোগত কৰি উন্নয়নৰ আঁচনিসমূহ যাতে শেষৰজন ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ যায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দেশখনক আগুৱাই লৈ গৈছে । কংগ্ৰেছে যদিও দশক দশক ধৰি অসমত শাসন কৰিছিল, তথাপিও চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে মৌলিক সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি থাকিবলগীয়া হৈছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে এনডিএ চৰকাৰে লাখ লাখ চাহ বাগিচাৰ পৰিয়ালক ভূমি পট্টা প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে মৰ্যাদাৰে জীয়াই থাকিব পাৰিব । বিজেপি আৰু এনডিএই ইস্তাহাৰত ঘোষণা কৰিছে যে যদিহে ৰাজ্যত পুনৰ এনডিএ চৰকাৰ গঠন হয় তেন্তে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলক প্ৰতিদিনে ৫০০ টকা দৈনিক মজুৰি প্ৰদান কৰা হ’ব ।
বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে অসমৰ পৰা সংসদ সদস্য হোৱাৰ পিছতো যেতিয়া ড৹ মনমোহন সিং প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া ৰাজ্যবাসীয়ে ভালদৰে জানে যে তেওঁ কিমান সঘনাই অসমলৈ আহিছিল । কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত প্ৰায়ে এনে লাগিছিল যেন প্ৰধানমন্ত্ৰীক ৰাইজে খুব কমেইহে দেখা পায় । ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিখন ৰাজ্য নিয়মিতভাৱে ভ্ৰমণ কৰিছে, আৰু তেওঁ নোযোৱা জিলা খুবেই কম । অসম তথা সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে তেওঁৰ আত্মীয়তা আৰু সংযোগ প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে স্পষ্টভাৱে দেখা যায় ।
তেওঁ আৰু কয় যে ভাৰতৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক নতুন উচ্চতা আৰু স্বীকৃতি দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । চীন-ভাৰত যুদ্ধৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে সেই সময়ছোৱাত তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে অসম সন্দৰ্ভত অসহায় প্ৰকাশ কৰিছিল, যাক তেওঁ দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি অভিহিত কৰিছিল । কিছুমানে ইয়াক পৰিস্থিতিৰ বাধ্যবাধকতা হিচাপে ল’ব পাৰে যদিও ই নেতৃত্বত আপোচৰ প্ৰৱণতা প্ৰতিফলিত কৰিছিল, এনে সিদ্ধান্তই দেশৰ স্বাৰ্থক প্ৰভাৱিত কৰিছিল ।
বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে যেতিয়া নেতৃত্ব সক্ষম হয়, ইয়াৰ উদ্দেশ্য সঠিক হয় আৰু ইয়াৰ নীতিসমূহ সুস্থ হয়, তেতিয়া তেওঁলোকে দেশৰ স্বাৰ্থত দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসমে যাতে প্ৰাপ্য অধিকাৰ লাভ কৰে তাৰ বাবে যুঁজিব । তেওঁৰ মতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত অনুপ্ৰৱেশৰ জৰিয়তে যি ভূমি দখল কৰিছিল, সেই ভূমি বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ চৰকাৰে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত পুনৰুদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
প্ৰায় ১২.২৫ লাখ একৰ মাটি পুনৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত অসমৰ ২৩ লাখতকৈ অধিক খিলঞ্জীয়াক ভূমিৰ মালিকীস্বত্বৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত বিশেষকৈ জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত এক নিৰাপত্তাবোধৰ সৃষ্টি হৈছে বুলিও নীতিন নবীনে দোঁহাৰে । তেওঁ লগতে কয় যে কংগ্ৰেছে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সৈতে থিয় দি থকাৰ সময়ত অসমৰ ৰাইজে বিজেপিৰ ওপৰত আস্থা আৰু সমৰ্থন ৰাখিছে । তেওঁ জোৰ দি কয় যে পদুম কেৱল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতীক নহয় বৰঞ্চ জনসাধাৰণৰ আস্থা আৰু আকাংক্ষাৰ প্ৰতীক হৈ পৰিছে ।
নীতিন নবীনে কয় যে অসমৰ বাবে ইস্তাহাৰত কেইবাটাও ঘোষণা কৰা হৈছে, তাৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হৈছে “বানমুক্ত অসম”৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে সৃষ্টি কৰা প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মনত ৰাখি চৰকাৰে ১৮,০০০ কোটি টকা ব্যয়ৰে “বানমুক্ত অসম” অভিযানৰ অধীনত কাম কৰাৰ সংকল্প লৈছে । এসময়ত সমস্যাৰ উৎস হৈ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভৱিষ্যতে কৃষক আৰু জনসাধাৰণৰ বাবে এক আশীৰ্বাদ হিচাপে পৰিগণিত হ’ব । তেওঁ আৰু কয় যে অসমৰ ২২ লাখ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক ইতিমধ্যে স্থায়ী ঘৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰু আগন্তুক সময়ত আৰু ১৫ লাখ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হ’ব, যাৰ ফলত ৪০ লাখৰো অধিক লোক উপকৃত হ’ব ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপি-এনডিএৰ চৰকাৰৰ নেতৃত্বত অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত আৰ্থিক সাহায্য ১২৫০ টকাৰ পৰা ৩০০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । তেওঁ জোৰ দি কয় যে আজি কেৱল মহিলা আৰু কৃষকেই নহয়, সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ৷
