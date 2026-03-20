মনোনয়নৰ পূৰ্বে মুনীন্দ্ৰ দাসক সাবটি উচুপি উঠিল বিজেপি সাংসদ ৰঞ্জিত দাস

মনোনয়নৰ পূৰ্বে মুনীন্দ্ৰ দাসক সাবটি উচুপি উঠিল বিজেপি সাংসদ ৰঞ্জিত দাস
৭১ নং বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী মুনীন্দ্ৰ দাসক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰি আৱেগিক হৈ উচুপি পৰিল শোণিতপুৰৰ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত ৷
Published : March 20, 2026 at 2:38 PM IST
বিশ্বনাথ: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যেই প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিলে প্ৰায় প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ৷ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে মনোনয়ন দাখিল প্ৰক্ৰিয়া ৷ বিশ্বনাথ জিলাৰ বিহালী সমষ্টিত বিজেপি দলে প্ৰক্ষেপ কৰিছে মুনীন্দ্ৰ দাসক ৷ শুকুৰবাৰে দলে-বলে মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে আহিল প্ৰাৰ্থীগৰাকী ৷
মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত তেওঁক সংগ দিয়ে বিজেপিৰ সাংসদ তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আৰু বিজেপিৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে ৷ মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বেই দত্তৰ ভৰি চুই আশীৰ্বাদ লয় মুনীন্দ্ৰ দাসে ৷ তেওঁক সাবটি ধৰি আৱেগিক হৈ পৰা দেখা গ’ল ৰঞ্জিত দাসক ৷ কেমেৰাৰ সমুখতে উচুপি উঠিল বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকী ৷
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, ‘‘এয়া আনন্দৰ চকুলো ৷ 2001 এই সমষ্টিৰ পৰা মই বিধায়ক আছিলোঁ, মন্ত্ৰী হৈছিলোঁ, এতিয়া সাংসদো হ’লোঁ ৷ তাৰ পূৰ্বে মই বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিও আছিলোঁ ৷ এই সমষ্টিটো বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সমষ্টি ৷ যোৱা 25 বছৰে মই সকলো মানুহক একত্ৰিত কৰি ৰাখিছোঁ ৷ ইয়াত কোনো সংঘাত নাই ৷ বহু ঘাত-প্ৰতিঘাত গ’ল যদিও আজিলৈকে ইয়াত কোনো অশান্তি হোৱা নাই ৷’’
মুনীন্দ্ৰ দাসৰ প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত ৰঞ্জিত দাসে কয়, ‘‘আজি এজন সাধাৰণ ঘৰৰ যুৱকক টিকট দিয়া হৈছে ৷ মুনীন্দ্ৰ দাস দলৰ খুব কষ্ট কৰা ল’ৰা ৷ তেওঁ পঞ্চায়তৰ সভাপতি আছিল, যুৱ মৰ্চাৰো সভাপতি আছিল, এতিয়া অনুসূচীত জনজাতি মৰ্চাৰ উপ-সভাপতি ৷ এখন সাধাৰণ ঘৰৰ ল’ৰা ৷ আটাইকেইগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত সম্ভৱতঃ এওঁৱেই দুখীয়া ৷ গতিকে তেনেকুৱা এজন ল’ৰাক আজি উলিয়াই দিবলৈ পাই মই আনন্দিত হৈছোঁ ৷ মোৰ দৰেই তেওঁ ৰাইজক সেৱা কৰি যোৱাটো মই বিচাৰোঁ ৷’’
লগতে পঢ়ক:
মাতৃৰ আশিস লৈ সহস্ৰাধিক সমৰ্থকৰ সৈতে মনোনয়ন দাখিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
পিতৃৰ ফটোৰ সন্মুখত ৰৈ হিমন্ত চৰকাৰৰ অপশাসনৰ পৰা ৰাইজক মুক্ত কৰাৰ সংকল্প গৌৰৱ গগৈৰ