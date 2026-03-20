‘‘দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নাই যদিও মোৰ কোনো ক্ষোভ নাই’’ : টিকট বঞ্চিত সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া

‘‘দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নাই যদিও মোৰ কোনো ক্ষোভ নাই’’ : টিকট বঞ্চিত সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া
টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ পিছত শুকুৰবাৰে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । ৰাইজৰ কাষত সদায়েই থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নেতাগৰাকীৰ ৷
Published : March 20, 2026 at 4:03 PM IST
গুৱাহাটী : বিজেপিৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সভাপতি তথা পূৰ্বৰ পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিলে বিজেপিয়ে । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নতুনকৈ গঠন হোৱা নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা টিকট বিচাৰিছিল বিধায়কগৰাকীয়ে । কিন্তু দলে বিজেপিৰ পুৰণি আৰু জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীক টিকট বঞ্চিত কৰি দীপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাক নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে ।
টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ পিছত শুকুৰবাৰে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । তেওঁ কয়, "মোৰ প্ৰথম পৰিচয় হৈছে মই এজন অধিবক্তা । ২০১১ চনৰ আগলৈকে মই স্বদেশী জাগৰণ মঞ্চৰ লগত জড়িত হৈ আছিলো যদিও মোৰ প্ৰথম পৰিচয় আছিল অধিবক্তা হিচাপে । ২০১১ চনত বিজেপিয়ে মোক পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা টিকট প্ৰদান কৰি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ মনোনীত কৰে । সেই নিৰ্বাচনত মই অলপ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত হৈছিলো । ২০১১ চনৰ পৰাজয়ৰ পাছত ২০১৬ চনৰ নিৰ্বাচনত লক্ষাধিক ভোটৰ ব্যৱধানত কংগ্ৰেছক পৰাজিত কৰি মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধায়ক হওঁ । ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত 'কা' আন্দোলনৰ বিভীষিকা আৰু ক'ভিডৰ আতংকৰ মাজতো মই ৯৭ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈছিলো ।"
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এটা দশক পূব গুৱাহাটীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে বিধানসভাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলো । এই সময়ছোৱাত বিধায়ক হিচাপে মোৰ ভূমিকা কি আছিল সেইটো বিধানসভাৰ ৰেক'ৰ্ডত আছে । তদুপৰি মই ৰাইজৰ মংগলৰ বাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কামত হাত দিছিলো । বিশেষকৈ সমষ্টিটোৰ নগৰাঞ্চলৰ ভিতৰুৱা বাট-পথবোৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজৰ সহায় হোৱাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছিলো । আপোনালোকে নিজেও মোক মূল্যায়ন কৰিব । ২০২৬ চনত দলে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নাই । গতিকে মোৰ কোনো ক্ষোভ নাই ।"
তেওঁ কয়, "মই আপোনালোকক লগ পালো আৰু এটা দশক কাম-কাজ কৰিলো । আপোনালোকৰ মৰম-স্নেহে মোক এটা বৃহৎ পৰিয়ালত আকোঁৱালি ল'লে । আজি মই পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো । আশা কৰিছো যে আগলৈও আপোনালোকে মোক আপোনালোকৰ মাজৰ এজন বুলি আঁকোৱালি লৈ মোক মৰম-স্নেহ দিব । ময়ো আপোনালোকৰ লগত আছোঁ আৰু সকলো সময়তে মোক আপোনালোকে পাব ।"
উল্লেখ্য যে, ২০১৫ চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ পৰা আহি বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সময়ত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি আছিল সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য । তেওঁৰ হাতত ধৰিয়েই গেৰুৱা বসন পিন্ধিদিছিল বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । এতিয়া সেইগৰাকী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই বিজেপিত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ নকৰাত ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে বিষয়টোৱে ।
২০১৬ চনত অসমত প্ৰথমবাৰলৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা বিজেপি চৰকাৰত শিক্ষা আৰু আইন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী আছিল সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য । কিন্তু ২০২১ চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত ঠাই নাপালে তেওঁ । তেতিয়াও সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ দৰে পুৰণি নেতা বিজেপিত এলাগী হোৱা বুলি ব্যাপক চৰ্চা হৈছিল ।
