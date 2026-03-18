পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে উঠা অভিযোগ কিমান সঁচা ? ই টিভি ভাৰতক কি ক’লে বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ?

পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে উঠা অভিযোগ কিমান সঁচা ? ই টিভি ভাৰতক কি ক’লে বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ?
এইবাৰ নতুন সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু হৈছে বিজেপি বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা ৷ নিৰ্বাচনী যুঁজত শক্তিশালীভাৱে অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সংকল্প ব্যক্ত কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে ।
Published : March 18, 2026 at 7:00 PM IST
তেজপুৰ: সমাগত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ ন-দুৱাৰ সমষ্টিত ৰাজনৈতিক তৎপৰতা ব্যাপক হৈ পৰিছে । সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত পূৰ্বৰ চতিয়া সমষ্টি এতিয়া হৈ পৰিল ন-দুৱাৰ ৷ এইবাৰ নতুন সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু হৈছে বিজেপিৰ প্ৰবল প্ৰতাপী বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা ৷ এইবাৰ নিৰ্বাচনী যুঁজত শক্তিশালীভাৱে অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সংকল্প ব্যক্ত কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে ।
ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত হাজৰিকাই কয় যে ১৯৯৬ চনৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু এইবাৰো দলীয় ৰণকৌশল আৰু সুসংগঠিত পৰিকল্পনাৰে তেওঁলোক আগবাঢ়িছে । “কংগ্ৰেছ আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দী হ’লেও তেওঁলোকৰ স্থিতি দুৰ্বল । ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত জয় নিশ্চিত আৰু এইবাৰ অভিলেখ সৃষ্টি হ’ব ৷” আত্মবিশ্বাসেৰে মন্তব্য কৰে হাজৰিকাই ।
উন্নয়নমূলক কামৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে ন-দুৱাৰ সমষ্টিত ৰাস্তা-ঘাটৰ প্ৰায় ৮০ শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু অৱশিষ্ট কামো শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰা হ’ব । বান সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰতো বহু অগ্ৰগতি হৈছে যদিও সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত সংযোজিত অঞ্চলসমূহত কিছু কাম বাকী আছে বুলি তেওঁ স্বীকাৰ কৰে ।
শিক্ষাখণ্ডত উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হোৱা বুলি দাবী কৰি হাজৰিকাই কয় যে নতুন শিক্ষা নীতিৰ অধীনত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে তিনিখন বিদ্যালয়ৰ নতুন ভৱন নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু আন কেইখনৰ কাম চলি আছে । তদুপৰি স্বাস্থ্য, ক্ৰীড়া আৰু কাৰিকৰী শিক্ষাখণ্ডতো গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে । সমষ্টিটোত আইন মহাবিদ্যালয়, ইণ্টিগ্ৰেটেড বি. এড কলেজ, আই টি আই, অগ্নিনিৰ্বাপক কেন্দ্ৰ, চিকিৎসালয় আৰু ষ্টেডিয়াম স্থাপন কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।
উদ্যোগ আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কয় যে জামুগুৰিৰ চকীঘাটত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো টাইলছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি স্থাপন কৰা হৈছে, ই শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ হ’ব । লগতে ১৫০০ কোটি টকাৰ এক বৃহৎ উদ্যোগ স্থাপনৰ প্ৰকল্প আগবাঢ়ি আছে । স্থানীয় যুৱসমাজৰ বাবে মেগা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক স্থাপনৰ পৰিকল্পনাও চলি আছে বুলি তেওঁ জনায় । কৃষি আৰু উৎপাদন ক্ষেত্ৰত ন-দুৱাৰক স্বাৱলম্বী কৰাৰ লক্ষ্যৰে মাছ, মাংস, দুগ্ধ, কণী আৰু কৃষিজাত সামগ্ৰী উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । ভৰলীপৰীয়া কন্যকা ফাৰ্ম আৰু গৰুখুঁটি প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে বহু যুৱক-যুৱতীক নিয়োজিত কৰা হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰে পদ্ম হাজৰিকাই ।
ইফালে, নিজৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত বিগত ২০০১ চনৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ সাধাৰো চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাজু মুণ্ডা আৰু পুষ্প গোৱালাৰ হত্যাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত হাজৰিকাই কয় যে এইবোৰ এটা পৰিকল্পিত ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ । “মোৰ ভাবমূৰ্তি ক্ষুণ্ণ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে । মই ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ লিখিছোঁ আৰু তদন্তৰ দাবী জনাইছোঁ । আইনী ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷” তেওঁ লগতে কয় ।
তেওঁ আৰু উল্লেখ কৰে যে এই অভিযোগসমূহ বহু পুৰণি ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আৰু ইয়াৰ কোনো বাস্তৱ ভিত্তি নাই । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ ইতিমধ্যে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ লগতে উচ্চ ন্যায়ালয়ত মানহানি গোচৰ দাখিল কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । অহা বৃহস্পতিবাৰে উক্ত ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বনাথৰ আদালতত মানহানিৰ অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ সাজু হৈছে পদ্ম হাজৰিকা ।
ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি হাজৰিকাই কয় যে কংগ্ৰেছ দলত বৰ্তমান অস্থিৰতা চলি আছে আৰু বহু নেতাই দল ত্যাগ কৰিছে । শেহীয়াভাৱে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা তথা সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰাৰ বিষয়ত তেওঁ কয় যে কংগ্ৰেছত মাধমাৰ পৰিছে ৷ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত এক পূৰ্ণ হতীয়া চৰ সোধালে বুলিও তেওঁ কটাক্ষ কৰে ।
শেষত তেওঁ কয় যে অহা ২০ মাৰ্চত মনোনয়ন দাখিল কৰিব আৰু পুনৰবাৰ ৰাইজৰ সমৰ্থনত জয়লাভ কৰাৰ বাবে আশাবাদী । উন্নয়নমূলক কাম, উদ্যোগীকৰণৰ পৰিকল্পনা আৰু ৰাজনৈতিক বিতৰ্কৰ মাজতে ন-দুৱাৰ সমষ্টিত এইবাৰৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ অধিক আকৰ্ষণীয় হ’ব বুলি ৰাজনৈতিক মহলে মত প্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:
