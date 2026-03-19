কাৰ বিৰুদ্ধে ১০০ কোটি টকাৰ মানহানি গোচৰ তৰিলে পদ্ম হাজৰিকাই ?
পূৰ্বতকৈ অধিক ভোটত জয়ী হ’ব বুলি আশাবাদী হাজৰিকা ।
Published : March 19, 2026 at 4:23 PM IST
বিশ্বনাথ চাৰিআলি: উত্তৰ অসমৰ এটা অন্যতম সমষ্টি হৈছে নদুৱাৰ সমষ্টি ৷ পূৰ্বে চতিয়া সমষ্টি হিচাপে পৰিচিত এই সমষ্টিটো বৰ্তমান সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নদুৱাৰ হৈ পৰে ৷ সমষ্টিটোৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক বিজেপিৰ পদ্ম হাজৰিকা ৷ এই সমষ্টিৰ পৰা ২০২১, ২০১৬ আৰু ২০২১ চনত ক্ৰমাগতভাৱে তিনিবাৰকৈ পদ্ম হাজৰিকা নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে । এইবাৰ নদুৱাৰ সমষ্টিৰ পৰা চতুৰ্থবাৰলৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ ওলাইছে নেতাগৰাকীয়ে । ইতিমধ্যে প্ৰকাশিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাত নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বাবে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে পদ্ম হাজৰিকাক ।
প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পাছতে ই টিভি ভাৰতৰ আগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে নেতাগৰাকীয়ে । তেওঁ কয়, ‘‘নিৰ্বাচনৰ বাবে বহুদিনৰ পৰা আমি সাজু হৈ আছোঁ ৷ অহা 9 এপ্ৰিলত হ’বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে আমি সম্পূৰ্ণ সাজু ৷ শুকুৰবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ পাছত যাৱতীয় কাম-কাজৰ অন্তত প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰিম ।’’ দলে টিকট প্ৰদান কৰাত কৃতজ্ঞতা জনাই পদ্ম হাজৰিকাই কয় যে পূৰ্বতকৈ তেওঁ অধিক ভোটত জয়ী হ’ব নদুৱাৰ সমষ্টিৰ পৰা ৷
ইফালে এজন যুৱকে সামাজিক মাধ্যমত পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ আপত্তিজনক মন্তব্য কৰা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁ কয় যে ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসনক অভিযোগ দিয়া হৈছে ৷ বৃহস্পতিবাৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলি জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত ১০০ কোটি টকাৰ এটা মানহানি গোচৰো যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে তৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে পদ্ম হাজৰিকাই ৷ মানৱ হাজৰিকা নামৰ যুৱকজনে পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে দুজনকৈ আদিবাসী যুৱকক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷ বুধবাৰে ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত এয়া তেওঁৰ ভাৱমূৰ্তি ম্লান পেলাবলৈ কৰা ষড়যন্ত্ৰ বুলি দাবী কৰে পদ্ম হাজৰিকাই ৷
ইফালে উত্তৰ অসমত বিজেপিৰ হাতত থকা ৯ খন আসনত ফলাফল কেনে হ’ব পাৰে বুলি সাংবাদিকে সোধাত পদ্ম হাজৰিকাই কয় যে ৯ খন আসনেই বিজেপি আৰু মিত্ৰদলে লাভ কৰিব আৰু পূৰ্বতকৈ ভোটৰ সংখ্যা বাঢ়িব ৷
লগতে পঢ়ক:
