কাৰ বিৰুদ্ধে ১০০ কোটি টকাৰ মানহানি গোচৰ তৰিলে পদ্ম হাজৰিকাই ?

পূৰ্বতকৈ অধিক ভোটত জয়ী হ’ব বুলি আশাবাদী হাজৰিকা ।

Assam Assembly Election 2026
পদ্ম হাজৰিকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 19, 2026 at 4:23 PM IST

বিশ্বনাথ চাৰিআলি: উত্তৰ অসমৰ এটা অন্যতম সমষ্টি হৈছে নদুৱাৰ সমষ্টি ৷ পূৰ্বে চতিয়া সমষ্টি হিচাপে পৰিচিত এই সমষ্টিটো বৰ্তমান সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নদুৱাৰ হৈ পৰে ৷ সমষ্টিটোৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক বিজেপিৰ পদ্ম হাজৰিকা ৷ এই সমষ্টিৰ পৰা ২০২১, ২০১৬ আৰু ২০২১ চনত ক্ৰমাগতভাৱে তিনিবাৰকৈ পদ্ম হাজৰিকা নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে । এইবাৰ নদুৱাৰ সমষ্টিৰ পৰা চতুৰ্থবাৰলৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ ওলাইছে নেতাগৰাকীয়ে । ইতিমধ্যে প্ৰকাশিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাত নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বাবে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে পদ্ম হাজৰিকাক ।

প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পাছতে ই টিভি ভাৰতৰ আগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে নেতাগৰাকীয়ে । তেওঁ কয়, ‘‘নিৰ্বাচনৰ বাবে বহুদিনৰ পৰা আমি সাজু হৈ আছোঁ ৷ অহা 9 এপ্ৰিলত হ’বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে আমি সম্পূৰ্ণ সাজু ৷ শুকুৰবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ পাছত যাৱতীয় কাম-কাজৰ অন্তত প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰিম ।’’ দলে টিকট প্ৰদান কৰাত কৃতজ্ঞতা জনাই পদ্ম হাজৰিকাই কয় যে পূৰ্বতকৈ তেওঁ অধিক ভোটত জয়ী হ’ব নদুৱাৰ সমষ্টিৰ পৰা ৷

পদ্ম হাজৰিকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

ইফালে এজন যুৱকে সামাজিক মাধ্যমত পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ আপত্তিজনক মন্তব্য কৰা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁ কয় যে ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসনক অভিযোগ দিয়া হৈছে ৷ বৃহস্পতিবাৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলি জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত ১০০ কোটি টকাৰ এটা মানহানি গোচৰো যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে তৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে পদ্ম হাজৰিকাই ৷ মানৱ হাজৰিকা নামৰ যুৱকজনে পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে দুজনকৈ আদিবাসী যুৱকক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷ বুধবাৰে ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত এয়া তেওঁৰ ভাৱমূৰ্তি ম্লান পেলাবলৈ কৰা ষড়যন্ত্ৰ বুলি দাবী কৰে পদ্ম হাজৰিকাই ৷

ইফালে উত্তৰ অসমত বিজেপিৰ হাতত থকা ৯ খন আসনত ফলাফল কেনে হ’ব পাৰে বুলি সাংবাদিকে সোধাত পদ্ম হাজৰিকাই কয় যে ৯ খন আসনেই বিজেপি আৰু মিত্ৰদলে লাভ কৰিব আৰু পূৰ্বতকৈ ভোটৰ সংখ্যা বাঢ়িব ৷

