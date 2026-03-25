এইবাৰ বঢ়মপুৰত নিৰ্বাচন নহয়, উৎসৱ হ’ব ! জিতু গোস্বামীয়ে তেনেকৈয়ে ভাবে

কামপুৰত বিজেপিৰ বিশাল ৰেলী ৷ ৰাইজক উদ্দেশ্যেি নিজৰ ভাষণত যোৱা পাঁচবছৰৰ কামৰ খতিয়ান দাঙি ধৰিলে বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে ৷

Assam Assembly Election 2026
কামপুৰত বিজেপিৰ বিশাল ৰেলী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 25, 2026 at 7:26 PM IST

বঢ়মপুৰ: নগাঁও জিলাৰ বঢ়মপুৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে বিজেপিয়ে । বুধবাৰে কামপুৰত বিজেপিৰ এখন বিশাল নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয় । কলিয়াবৰ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি বাবুল বৰাই আঁত ধৰা সভাখনত উপস্থিত থাকে জন্মু আৰু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী মনীষ শৰ্মা আৰু বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জিতু গোস্বামী । মনীষ শৰ্মাই নিজা ভাষণ প্ৰসংগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা বিজেপি চৰকাৰখনে কৰা উন্নয়নৰ কামৰ বাবে প্ৰশংসা কৰে । লগতে বঢ়মপুৰ সমষ্টিত জিতু গোস্বামীৰ নেতৃত্বত বহু উন্নয়ন হোৱা বুলি কয় ।

আনহাতে ৰাইজক উদ্দেশ্যি দিয়া ভাষণ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে বিগত পাঁচটা বছৰত বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ মূল সমস্যা বান নিয়ন্ত্ৰণ আৰু গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ মূল পথ সমূহৰ উন্নয়নৰ খতিয়ান দাঙি ধৰে ৷ কামপুৰত ৰে’লৱে উৰণ সেতু নিৰ্মাণ, কপিলী নদীৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে মহিলা সবলীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া বুলিও কয় বিধায়কগৰাকীয়ে ।

সভাৰ শেষত সাংবাদিকৰ আগতো বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে বিধায়কজনে । তেওঁ কয়, ‘‘বঢ়মপুৰ সমষ্টিত এইবাৰ নিৰ্বাচন নহয়, উৎসৱ হ’ব । বঢ়মপুৰৰ ৰাইজে এইবাৰ আনন্দ উৎসাহৰ মাজৰে নিৰ্বাচনত ভোট দিব । গণতন্ত্ৰৰ ডাঙৰ উৎসৱ হৈছে নিৰ্বাচন । উৎসৱৰমুখৰ পৰিৱেশত বঢ়মপুৰ সমষ্টিত ৰাইজে এইবাৰ পদুম ফুলত ভোট দি পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰী বনাব । সমগ্ৰ অসমত এইবাৰ বিজেপিয়ে এশখনৰো ওপৰত আসন পাব ।’’

বামুণী মণ্ডলৰ মহিলা মৰ্চাৰ উদ্যোগত তেঁতেলীসৰা পঞ্চায়তত পদযাত্ৰাৰে বুথে বুথে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে কামপুৰ চহৰত এখন বিশাল নিৰ্বাচনী সভা অনুস্থিত হয় । প্ৰতি বুথে বুথে মহিলাসকলে নাচি-বাগি আনন্দ-উল্লাসৰ মাজৰে বিজেপি জিন্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ, জিতু গোস্বামী জিন্দাবাদ ধ্বনি দি এক উৎসৱ মুখৰ সৃষ্টি কৰে । এই পদযাত্ৰাত অংশ লয় বামুণী মণ্ডল মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী অৰ্পণা শইকীয়া, তেঁতেলীসৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী প্ৰীতি দাস, বিজেপি নেতা জীৱন বৰা, কল্যাণ ৰাজখোৱা, তেঁতেলীসৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ উপ-সভাপতি অতুল চন্দ্ৰ লস্কৰ, পঞ্চায়তখনৰ ৱাৰ্ড সদস্যসকলৰ লগতে প্ৰতি বুথৰ পুৰুষ-মহিলাসকলে ।

এই সন্দৰ্ভত তেঁতেলীসৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা কল্যাণ ৰাজখোৱাই কয়, "আমি তেঁতেলীসৰা পঞ্চায়তৰ পৰা জিতু গোস্বামীক বিপুল ভোটত জয়ী কৰি নিয়াৰ উদ্দেশ্যে এই পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ । এইবেলি নিৰ্বাচনত জিতু গোস্বামীক বহু ভোটত জয়ী কৰায় নিম ৷’’ একেদৰে বিজেপি নেতা জীৱন বৰাই কয়, ‘‘এইবাৰ জিতু গোস্বামী জয়ী হোৱাতো নিশ্চিত বুলি সংবাদ মাধ্যমযোগে প্ৰকাশ কৰিছো ।’’

আনহাতে, তেঁতেলীসৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ উপ-সভাপতি অতুল লস্কৰে কয়, ‘‘আমি আজি জিতু গোস্বামীক জয়ী কৰাবৰ বাবে বুথে বুথে এই পদ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ । পূৰ্বতকৈ অধিক ভোটত তেওঁ জয়ী হ’ব ৷’’ বঢ়মপুৰত জিতু গোস্বামীৰ বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বিপৰীতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজেন গোঁহাইয়ে কেনে ৰণকৌশল লৈ যুঁজত নামে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় ৷

বিৰোধী প্ৰাৰ্থী ৰাজেন গোঁহাই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত জিতু গোস্বামীয়ে কয় যে তেওঁ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা, তেওঁ আহিছে এই নিৰ্বাচনত যুঁজিবলৈ, তেওঁ নিজৰ ধৰণে আগবাঢ়িব ৷

