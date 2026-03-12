ETV Bharat / politics

যুৱ প্ৰাৰ্থীক প্ৰধান্য দিব বিজেপিয়ে, মাত্ৰ চৰ্ত সাপেক্ষে প্ৰদান কৰা হ’ব টিকট

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়াও প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰা নাই বিজেপিয়ে ৷

Assam Assembly Election 2026
দিলীপ শইকীয়া (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 12, 2026 at 8:55 PM IST

3 Min Read
মঙলদৈ: বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ শইকীয়া মঙলদৈত উপস্থিত হৈ প্ৰায় ১২১ কোটি টকাৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন আৰু শিলান্যাস অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই সাংবাদিকৰ সন্মুখত কয়, "১৬ -১৭ তাৰিখে দিল্লীত আমাৰ সংসদীয় ব’ৰ্ডৰ বৈঠক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, ১৬ -১৭ তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ পাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ৷’’

দৰঙত কাক টিকট দিব বুলি সাংবাদিকে সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "বিজেপিত দেখি থকা সকলৰ ভিতৰতে টিকত পাব ৷ বসন্ত দাসক কোনো চৰ্ত দি দলত যোগদান কৰোৱা নাই ৷ বিজেপিত যোগদান কৰা কোনেও এ এম এলৰ টিকট লাগিব বুলি যোগদান কৰা নাই, কোনো চৰ্ত নাই ৷ আমাৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত তেওঁলোকে এৰি দিছে ৷ যদি নেতৃত্বই বিচাৰে বসন্ত দাসক কোনো উপযুক্ত স্থানত বিধায়কৰ টিকট দিব লাগে, তেনেহলে আমি নেতৃত্বই আলোচনা কৰি বসন্ত দাসৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিম৷ আপোনালোকৰ যি চিন্তা বসন্ত দাসৰ কি হ'ব, আমাৰো সেইটোৱেই চিন্তা বসন্ত দাসৰ কি হ'ব ৷’’

বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

বিজেপিয়ে বি টি আৰৰ দুয়োটা দল ক্ৰমে বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলক লগত লৈ নিৰ্বাচনত আগবঢ়াৰ পোষকতা কৰে বুলিও মন্তব্য কৰে দিলীপ শইকীয়াই ৷ নতুনক সুবিধা দিয়াৰ পৰম্পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আছে, কিমানে টিকট পাব তাত কিন্তু চৰ্ত আছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে কিমানে জিকিৰ পাৰিব, কিমানে জিকাৰ কাৰণে কাম কৰি আছে সেইটো এটা আলোচ্য বিষয় ৷

ইফালে আসনৰ ভাগ-বাটোৱাৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে অগপই যদি প্ৰায় ২৫ খন আসন লাভ কৰে আৰু বি পি এফেও যদি বাকী ১০ বা ১২ খন আসন পায়, বাকী থকা আসনত বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৷ এই নিৰ্বাচনত বিজেপি মিত্ৰজোঁট জয়ী হৈ আহিব আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমত পুনৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি দৃঢ়তাৰে কয় ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ৷

মঙলদৈত আজি অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মঙলদৈৰ বিধায়ক বসন্ত দাস, দলগাঁৱৰ বিধায়ক মজিবৰ ৰহমান, মীন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ গুৰুজ্যোতি দাসৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰী আৰু বিজেপি দলৰ নেতা-কৰ্মীসকল ৷

