মোদী গ'ল, অমিত শ্বাহ আহিল : বৰাকৰ তিনিখন আসন অগপক এৰি ১৮ মাৰ্চত ওলাব বিজেপিৰ পূৰ্ণাংগ প্ৰাৰ্থী তালিকা
বৰাক উপত্যকাৰ মুঠ ১৩ খন আসনৰ ভিতৰত ৩ খন অগপক এৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত বিজেপিৰ ৷
Published : March 14, 2026 at 6:41 PM IST
গুৱাহাটী: ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ সাজু হৈছে বিজেপি ৷ প্ৰাৰ্থী তালিকাও প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে গেৰুৱা দলটোৰ ৷ অহা ১৮ মাৰ্চত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ পাব ৷ শনিবাৰে শিলচৰত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই বিষয়ে অৱগত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ ইপিনে শনিবাৰে বিয়লি পুনৰ গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৷
সাংবাদিকৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে অহা ১৮ মাৰ্চত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ পাব ৷ নতুন মুখক প্ৰাধান্য দিব নেকি বুলি সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে নতুন মুখক অৱশ্যেই প্ৰাধান্য দিয়া হ’ব ৷ বৰাকত আসন ভাগ-বাটোৱাৰা কিদৰে কৰা হ’ব তাৰো আভাস দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
তেওঁ জনোৱা মতে বৰাক উপত্যকাৰ মুঠ ১৩ খন আসন ভিতৰত ৩ খন আসন অগপক এৰি দিয়া হ’ ব৷ এই তিনিখন আসন হৈছে সোণাই, দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ আৰু আলগাপুৰ ৷ বাকী ১০ খন আসনত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব বিজেপিয়ে ৷ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে কিমানখন আসন লাভ কৰিব বুলি সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰত কয় যে সনাতনী ৰাইজে যিমান ভোটদান কৰিব সিমানখিনি আসনেই লাভ কৰিব ৷
উল্লেখ্য যে দুদিন পূৰ্বে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই মঙলদৈত সাংবাদিকক জনাইছিল যে অহা ১৭ মাৰ্চত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ পাব পাৰে ৷ অৱশ্যে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ১৮ তাৰিখেহে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ পাব বুলি মন্তব্য কৰে ৷
ইফালে দুদিনীয়া ভ্ৰমণ সামৰি আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমৰ পৰা উভতি গৈছে আৰু তাৰ ঠিক পাছতেই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছেহি ৷ কোন কোন সমষ্টিত কাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব আৰু মিত্ৰ দলক কোন কেইখন আসন এৰি দিব সেই সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ তাৰ পাছতেই ১৮ তাৰিখে চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ পাব ৷
বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই উল্লেখ কৰা মতে, মিত্ৰদল অগপক কমেও ২৫ খন আৰু বি পি এফক ১২ খন আসন এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বাকী কেইখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিজেপিয়ে ৷ অৱশ্যে বড়োভূমিত বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এল যদি বুজাবুজিলৈ আহে তেন্তে ইউ পি পি এলৰ বাবেও আসনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব বুলি শইকীয়াই মন্তব্য কৰে ৷
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন এতিয়াও ঘোষণা কৰা নাই নিৰ্বাচন আয়োগে ৷ তথাপিও ব’হাগ বিহুৰ পূৰ্বেই নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ এইবাৰ এটা পৰ্যায়তে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব বুলি চৰ্চা চলা দেখা গৈছে বিভিন্ন মহলত ৷
