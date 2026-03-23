বিজেপি জ্যেষ্ঠ নেতা ইশ্বৰ প্ৰসন্নয়ে নিৰ্দলীয়ভাৱে খেলা হুংকাৰ, সাজু মনোনয়ন পত্ৰ, কিন্তু...

টীয়ক সমষ্টিত অগপ-বিজেপি হ'ব নেকি বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ? দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী বাসভৱনত মাজনিশাৰ বৈঠকে দিব তাৰ উত্তৰ ।

বিজেপি জ্যেষ্ঠ নেতা ইশ্বৰ প্ৰসন্নয়ে নিৰ্দলীয়ভাৱে খেলা হুংকাৰ !
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 23, 2026 at 12:31 AM IST

যোৰহাট : ৰাজ্য ৰাজনীতি পুনৰ চৰ্চিত হৈছে টীয়ক সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট । কাৰণ টীয়ক সমষ্টিটো বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ মিত্ৰদল অসম গণ পৰিষদক এৰি দিছে । ফলত টীয়ক সমষ্টি পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগৱঢ়াব বিকাশ শইকীয়াই ।

কিন্তু অগপক উক্ত সমষ্টিটো এৰি দিয়া বাবে তীব্ৰ ক্ষোভ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ পোৱা অভিযোগ উঠিছিল টীয়ক সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈৰ । সেয়েহে ৰাইজৰ আৱেগ ,অনুৰোধক শ্ৰদ্ধা জনাই ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈয়ে নিৰ্দলীয় হিচাপে টীয়ক সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা কথা ঘোষণা কৰে ।

লগতে নিজা অধিবক্তা জৰিয়তে মনোনয়ণ পত্ৰ সাজু কৰি ৰাখিছে, এই খবৰ বিজেপি ৰাজ্যিক নেতৃত্ব হাতত পৰা লগে লগে ইশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈ লৈ ফোন কৰি বুজনি দিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই ‌।

ইয়াৰ পিছত ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফোন কৰি তেওঁক গুৱাহাটীস্থিত বাসভৱনলৈ তলব কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী বাসভৱনতে মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিতিতে পীযুষ হাজৰীকা, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, সভাপতি দিলীপ শইকীয়া সৈতে মাজনিশা আলোচনা বহাৰ কথা । তাৰ পিছতে স্পষ্ট হ'ব ইশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈয়ে নিৰ্দলীয়ভাৱে খেলেনে, বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগৱঢ়ায় ।

টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা দিনাই পৰাই ইশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈ বাসগৃহত দলীয় সমৰ্থক, ৰাইজ আৰু শুভাকাংশীয়ে ভিৰ কৰি আহিছে । দেওবাৰে দলীয় সমৰ্থকৰ মাজত থাকি ইশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈয়ে কয়, ''মই আজি দুটা বছৰে টীয়কবাসী ৰাইজৰ সৈতে সম্পৰ্কিত হৈ আছো । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে, টীয়ক সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি এজন শক্তিশালী দাবীদাৰো আছিলো । দলত দায়িত্ব থাকোতে আৰু দায়িত্বত নথকা পিছতো দলৰ হৈ বিজেপি এজন কাৰ্যকতা হিচাপে কাম কৰি আহিছো, টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ পিছতো মই পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা বাবে অগপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সমৰ্থন জনাইছিলো । কিন্তু দলীয় কাৰ্যকতা, ৰাইজ, সংগঠনৰ মোৰ প্ৰতি থকা মৰম,আগ্ৰহ আৰু আৱেগক শ্ৰদ্ধা জনায় মই নিৰ্দলীয় হিচাপে খেলা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰো ।''

তেওঁ আৰু কয়, ''ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰো, কিন্তু সুস্থিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই মোলৈ ফোন কৰে । ইয়াৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক গুৱাহাটীলৈ আলোচনা বাবে মাতি পঠাইছে । নিশা ১২ ৰ পৰা ১বজাৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী বাসভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত আলোচনা হ'ব । তাৰ পিছতেই মোৰ সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হ'ব । নিৰ্দলীয়ভাৱে খেলিম নে বন্ধুত্ব মূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম ।''

