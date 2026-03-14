মই কোনো চৰ্ত দি বিজেপিত যোগদান কৰা নাই : ক'লে বসন্ত কুমাৰ দাসে

বসন্ত কুমাৰ দাসে মঙলদৈ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিবনে নকৰে ?

Assam Assembly Election 2026
বসন্ত কুমাৰ দাস (ETV Bharat Assam)
Published : March 14, 2026 at 7:46 PM IST

মঙলদৈ: কংগ্ৰেছৰ পৰা আহি বিজেপিত টিকট লৈ গজগজীয়া হোৱা ন-বিজেপিৰ বিষয়ে চৰ্চাৰ অন্ত নাই ৷ ৰাজনৈতিক মহলত প্ৰায়েই এই বিষয়ে আলোচনা হোৱা দেখা যায় ৷ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৌসিদিনা কংগ্ৰেছৰ যোগদান কৰা ভূপেন বৰালৈকে, কংগ্ৰেছৰ পৰা আহি বাজপেয়ী ভৱনত নিগাজি হোৱা কংগ্ৰেছীৰ সংখ্যাই এতিয়া অসম বিজেপিত বেছি ৷ তাৰ মাজত পূৰ্বৰ পৰাই বিজেপি কৰি অহা নেতাই যেন কৰ’বাত প্ৰাধান্য হেৰুওৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ৷

কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলৈ অহা তেনে এগৰাকী নেতা হৈছে বসন্ত কুমাৰ দাস ৷ তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত মন্ত্ৰীও আছিল বসন্ত দাস ৷ কিন্তু সেই বসন্ত দাসো অৱশেষত গেৰুৱা হ’ল ৷ পিছে এইবাৰ নিৰ্বাচনত বসন্ত দাসক ভাগ্যই ক’লৈ টানি নিয়ে, তাৰ ওপৰত চকু ৰাখিছে মঙলদৈৰ ৰাইজে ৷ মঙলদৈ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ২০২৪ চনৰ ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীত সমষ্টি উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিজেপিলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল ৷ যোৱা ৫ মাৰ্চত তেওঁ গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠস্থিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনত আনুষ্ঠানিকভাৱে গেৰুৱা বসন পিন্ধে ৷ পিছে এতিয়া বহুতৰে মনত উদয় হোৱা প্ৰশ্নটো হ’ল, বসন্ত কুমাৰ দাসে মঙলদৈ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিবনে নকৰে ?

এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত আজি মঙলদৈত নেতাগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মই কোনো চৰ্ত দি বিজেপি দলত যোগদান কৰা নাই । সমষ্টি উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰক সমৰ্থন কৰিছিলোঁ । দলৰ নীতি-আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ মই দলত যোগদান কৰিছোঁ । দলে যিদৰে পৰিচালনা কৰিব, দলে যি দায়িত্ব দিব তেনেদৰে মই কাম কৰি যাম ৷’’

উল্লেখ্য যে বিজেপিত যোগদানৰ পাছত আজি দৰং জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় বসন্ত দাস ৷ দৰং জিলা বিজেপিৰ সভাপতি মুকুন্দ ডেকাৰ নেতৃত্বত দলীয় নেতা-কৰ্মীৰ সৈতে চিনা-পৰিচয় হয় ন-বিজেপি নেতাগৰাকী ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আমাৰ সাংসদ তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ জিলাখনৰ লগতে মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিত অভুতপূৰ্ব উন্নয়ন হৈছে । উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ২০২৪ চনৰ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ১৪ তাৰিখে মই চৰকাৰক সমৰ্থন জনাইছিলো আৰু সমৰ্থন দিয়াৰ পিছত যোৱা দুটা বছৰ মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অভুতপূৰ্ব উন্নয়ন হৈছে ।’’

‘‘দলত যোগদান কৰাৰ পিছত আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে জিলাৰ কাৰ্যালয়ত আহিলোঁ । জিলাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক লগ পালোঁ, যথেষ্ট আনন্দিত অনুভৱ কৰিছোঁ । কাৰ্যকৰ্তাসকলে মোক আদৰণি জনাইছে, প্ৰাক্তন বিধায়ক গুৰুজ্যেতি দাস, প্ৰাক্তন জিলা সভাপতি অশোক ভাৰ্গৱ, বৰ্তমানৰ সভাপতি মুকুন্দ ডেকা, উপ-সভাপতিসকল, দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলে ভালকৈ আদৰণি জনাইছে । মোৰ ভাল লাগিছে, ভৱিষ্যতে আমি একেলগে কাম কৰিম আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমত আকৌ বিজেপি চৰকাৰ হ'ব ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷

