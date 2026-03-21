অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰহাত উন্নয়ন সাধনৰ সংকল্প শশী কান্ত দাসৰ

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰহাত উন্নয়ন সাধনৰ সংকল্প শশী কান্ত দাসৰ
বিগত পাঁচটা বছৰে অসম বিধানসভাত এজন চৰ্চিত বিধায়ক আছিল শশী কান্ত দাস । এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰে ৰহাৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰিছে দাসক ৷
Published : March 21, 2026 at 4:12 PM IST
বঢ়মপুৰ: বৰ্তমান ৬১ নং ৰহা সমষ্টিৰ শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী শশী কান্ত দাস । বিগত পাঁচটা বছৰে অসম বিধানসভাত এজন চৰ্চিত বিধায়ক আছিল শশী কান্ত দাস । বিশেষকৈ ২০২১ চনত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা জয়ী হৈ এটা বছৰৰ পিছতেই সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কথা কৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শৰণাপন্ন হোৱাত শশী কান্ত দাসক কংগ্ৰেছ দলে নিলম্বিত কৰিছিল। কংগ্ৰেছী দল কিম্বা বিজেপিৰ সদস্য় নোহোৱাকৈ বিগত পাঁচ বছৰে শশী কান্ত দাস বিধায়ক হৈ আছিল। অৱশ্য়ে প্ৰকাশ্য়ে নাথাকিলেও ভিতৰি ভিতৰি বিজেপি দলৰ লগত থাকি তেওঁ দলটোৰ সাংগঠনিক কাম-কাজত জড়িত হৈ আছিল ।
অসম বিধানসভাত বিগত পাঁচ বছৰে শশী কান্তৰ নীতিৰ কথা ৰ্চচাত আছিল আৰু এই নীতিৰ দ্বাৰাই শশী কান্ত দাস মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অতিকে ঘনিষ্ঠ হৈ পৰিছিল । কিন্তু শেহতীয়াভাৱে যোৱা ৫ মাৰ্চত শশী কান্ত দাসে বিজেপি দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰি দলটোৰ ৰহা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰৱল দাবীদাৰ হৈ পৰে ।
উল্লেখ্য যে অনুসূচীত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত ৰহা সমষ্টিটো ২০২১ চনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত এনডিএৰ অংশীদাৰ দল অসম গণ পৰিষদক দিয়া হৈছিল আৰু সেই সময়ত সমষ্টিটোৰ পৰা বিষ্ণু দাস প্ৰাৰ্থী আছিল। নিৰ্বাচনত শশী কান্ত দাসে বিষ্ণু দাসক পৰাজিত কৰি বিধানসভালৈ বিধায়ক হিচাবে নিৰ্বাচিত হয় । এইবেলিও অসম গণ পৰিষদ দলে সমষ্টিটো বিচাৰিছিল যদিও বিজেপি দলে সমষ্টিটো অগপক এৰি নিদি বিধায়ক শশী কান্ত দাসক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে । আনফালে সমষ্টিটোত বিজেপি দলৰ পৰা সঞ্জীৱ হাজৰিকাও প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে প্ৰবল দাবীদাৰ আছিল ।
২০১৬ চনৰ পৰাই ৰহা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবী জনোৱা সঞ্জীৱ হাজৰিকাই এইবেলিও প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হৈ কি ভূমিকা ল’ব সেয়া সময়েহে ক’ব । এই সম্পৰ্কত শশী কান্ত দাসে ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, ‘‘মোৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ ন-সংযোজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী । মই অত্যন্ত সৌভাগ্যবান অনুভৱ কৰিছোঁ ৷ ভাৰতৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া আৰু অসমৰ সৰ্বকালৰ দূৰদৰ্শী মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত সেৱা কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিছো । ইমান এটা বৃহৎ এটা ৰাজনৈতিক দলৰ মজিয়ালৈ আহি মই ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে অসমী আই, ভাৰত মাতাৰ হৈ কাম কৰাৰ বাবে সৌভাগ্য লাভ কৰিছোঁ ৷ তাৰ বাবে অত্যন্ত সৌভাগ্যৱান অনুভৱ কৰিছোঁ ।’’
‘‘আগন্তুক ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি সমষ্টিবাসীৰ সেৱা কৰাৰ সুবিধা দিছে ৷ সমষ্টিটোৰ আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ পৰিকল্পনাৰে আগুৱাই নিয়াৰ বাবে দলে মোক যি গধুৰ দ্বায়িত্ব দিলে আগন্তুক সময়ত শ্ৰদ্ধা-ভক্তি সহকাৰে অতি আন্তৰিকতাৰে সেৱা কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ । মই ধন্যবাদ জনাম অসমৰ সৰ্বকালৰ দূৰদৰ্শী মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক । কাৰণ বিগত চাৰিটা বছৰে ৰহা সমষ্টিৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আমি কাম কৰাৰ সুভিধা লাভ কৰিছিলোঁ । তাৰ ফলত ৰহা সমষ্টিৰ ৰাস্তা-ঘাট তথা শিক্ষানুষ্ঠান, স্বাস্থ্যখণ্ড আৰু অনান্য শিতানত আমি আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ ।’’ শশীকান্ত দাসে কয় ৷
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘২০২২ চনত বানৰ ফলত সমষ্টিটোত ৰাস্তা-ঘাট সকলো ভাঙি বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিল । যুৱ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ নেতৃত্বত ৰাস্তা-ঘাট সমূহ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি ৰহা সমষ্টিক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ । এই শুভমুহূৰ্তত মই অতি শ্ৰদ্ধা-ভক্তি সহকাৰে সংকল্প ল’ব খুজিছো; আজি পৰা ২০-৩০ বছৰৰ আগত যিসকল পুৰোধা ব্যক্তিয়ে দলৰ ধ্বজা ধৰি নেতৃত্ব বহন কৰিছিল, সেইসকল পুৰোধা ব্যক্তিক শ্ৰদ্ধা-ভক্তি জনাই তেখেতসকলৰ আদৰ্শ সন্মুখত লৈ, তেখেতসকলৰ মাৰ্গ দৰ্শন শ্ৰদ্ধা সহকাৰে গ্ৰহণ কৰি উঠি অহা প্ৰজন্ম একত্ৰিত হৈ আমি ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্ব ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ’ব খুজিছো ।’’
