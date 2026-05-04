বিশ্বনাথত উৰিল বিজেপিৰ বিজয়ধ্বজা

বিশ্বনাথৰ তিনিওটা সমষ্টিতে বিৰোধীৰ মুখথেকেচা । বিশ্বনাথত পল্লৱ লোচন দাসৰ বিজয় । বিহালীত মুনীন্দ্ৰ দাস আৰু গহপুৰত উৎপল বৰাৰ জয়লাভ ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 4, 2026 at 8:27 PM IST

বিশ্বনাথ চাৰিআলি : বিশ্বনাথ জিলাৰ আটাইকেইটা সমষ্টিতে এনডিএ প্ৰাৰ্থীৰ জয়লাভ । বিশ্বনাথ, বিহালী আৰু গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলকে ধৰি বিৰোধীক নিৰ্ণায়কভাৱে পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ ফলাফল-

বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পল্লৱ লোচন দাস আৰু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাৰ মাজত কেইটামান ৰাউণ্ডত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছিল যদিও অৱশেষত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে জয়লাভ কৰে ৷

নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ ১৭ টা ৰাউণ্ডৰ আটাইকেইটা ৰাউণ্ডৰ গণনা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত বিজেপি প্ৰাৰ্থী পল্লৱ লোচন দাসে মুঠ ৮৪,৮৬২ টা ভোট লাভ কৰে । কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাই ৫৯,০৯২ টা ভোট লাভ কৰে । একেদৰে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী তেহেৰু গৌৰে ১২,৫০১ টা, আপৰ প্ৰাৰ্থী অনন্ত গগৈয়ে ১,৪৭১ টা, গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ছাহিদুল আলমে ১,১৫৩ টা ভোট লাভ কৰে । নোটাত ভোট পৰে ১,৮৫৫ টা ।

বিহালী সমষ্টিৰ ফলাফল-

সমান্তৰালকৈ ৭১ নং বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনাত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মুনীন্দ্ৰ দাসে (ওৰফে 'বাপতি') ৮৭,২২৪ টা ভোট লাভ কৰি জয়ী হয় । ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী (মাৰ্ক্সবাদী-লেনিনবাদী) (মুক্তি)ৰ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানেন্দ্ৰ সৰকাৰে লাভ কৰে ২৬,৫২১ টা ভোট, নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী অজয় কুমাৰ সিনহাই লাভ কৰে ১৩,২৯৪ টা ভোট, গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰণৱ প্ৰাণ ৰবিদাসে ১,৯৯৯ টা ভোট লাভ কৰে আৰু নোটাত ৩,৩৯৭ টা ভোট পৰে ।

গহপুৰ সমষ্টিৰ ফলাফল-

৭২ নং গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনাত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী উৎপল বৰাই ৯৬,৫৮২ টা ভোট লাভ কৰি জয়ী হয় । নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শংকৰজ্যোতি কুটুমে ৪৩,৮৬০ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী নিত্যানন্দ বসুমতাৰীয়ে ৩২০৪ টা, নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিমন্ত বিজয় মহন্তই ১৪৩৫ টা ভোট লাভ কৰে আৰু নোটাত ভোট পৰে ১,৮৭৩ টা ।

জিলাখনৰ ভিতৰতে এই তিনিটা সমষ্টিত বিজয়ৰ পিছতে দলীয় কর্ম আৰু সাধাৰণ জনতাৰ মাজত আনন্দ উল্লাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । সমৰ্থকসকলে ঢোল-তাল বজাই নাচি-বাগি বিজয় উদযাপন কৰে ।

