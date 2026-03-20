সেউজ পাহাৰত কোন এই ৰূপালী ! নিবিচৰাকৈয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱা সৌভাগ্যৱতী

আমি সদায় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু দেৱলাল গাৰ্লোচাৰ লগতে থাকিম ৷ টিকট লাভৰ পিছতে এই মন্তব্য বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপালী লাংথাচাৰ ৷

হাফলং সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপালী লাংথাচা
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 20, 2026 at 12:05 PM IST

হাফলং: সদ্য প্ৰকাশিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে ছয়গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীয়ে ৷ তাৰ ভিতৰত উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সদস্যা তথা বিজেপি নেত্ৰী ৰূপালী লাংথাচাই দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰে ৷

এই খবৰত উৎফুল্লিত হৈ পৰে ডিমা হাছাওৰ বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মীসকল ৷ লাংথাচাক দলীয় কৰ্মীসকলে উষ্ম আদৰণি জনায় ৷ টিকট লাভ কৰাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰ নিশা গুৱাহাটীৰ পৰা আহি দিয়ুংমুখত উপস্থিত হয় প্ৰাৰ্থীগৰাকী ৷

বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীক দলীয় নেতা-কৰ্মীৰ উষ্ম আদৰণি

উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাসহ জিলাখনৰ বিজেপি নেতা-কৰ্মীসকলে ৰূপালীক উষ্ম আদৰণি জনাই নিৰ্বাচনলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷ দিয়ুংমুখৰ পৰা হাফলঙলৈ অহাৰ সময়তো ঠায়ে ঠায়ে দলীয় নেতা-কৰ্মীসকলে তেওঁক বিপুল সম্বৰ্ধনা জনায় ৷

ৰূপালী লাংথাচা

উল্লেখযোগ্য যে, ডিমা হাছাও জিলাৰ দিয়ুংমুখৰ বাসিন্দা পুনিন লাংথাচাৰ কন্যা ৰূপালী লাংথাচা এগৰাকী উদ্যমী আৰু তৰুণ নেত্ৰী । তেওঁ শিক্ষা, সমাজ আৰু যুৱ সমাজৰ সৈতে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত থাকি এগৰাকী প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ নেত্ৰী হিচাপে সকলোৰে মাজত পৰিচিত হৈছে ৷ বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰা ৰূপালী লাংথাচাই ২০১৫ চনত গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰে ৷ ইয়াৰ পিছতে ২০২১ চনত ডিমা হাছাও জিলা বিজেপিৰ সম্পাদিকা পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ উপৰি ২০২৪ চনত দিয়ুংমুখ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়লাভ কৰি উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হয় ৷ নেত্ৰীগৰাকীয়ে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে হাফলং সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে ।

বৰ্তমানৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ টিকট কৰ্তন কৰি ৰূপালী লাংথাচাক হাফলং সমষ্টিত বিজেপি দলে প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰে । টিকট লাভৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰূপালী লাংথাচাই কয়, ‘‘হাফলং সমষ্টিৰ পৰা মই বিজেপিৰ টিকট বিচৰা নাছিলো ৷ কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বই মোক টিকট প্ৰদান কৰিছে । বিজেপি দলৰ ছাৰ্ভেত ভাল ৰিপ’ৰ্ট অহাৰ বাবে মোক টিকট প্ৰদান কৰে দলীয় নেতৃত্বই । বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ডিমা হাছাও জিলাত মোৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ ছাৰ্ভে চলাইছিল ৷ তেতিয়া বহু বিজেপি নেতা-কৰ্মীৰ পৰা মোলৈ ফোন আহিছিল ৷ মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো যে মই হাফলং সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ টিকট লাভ কৰিম ৷ কিন্তু টিকট নিবিচৰাৰ পিছতো দলীয় নেতৃত্বই মোৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি মোক টিকট প্ৰদান কৰিলে । বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু ৰাজ্যিক নেতৃত্বই মোৰ ওপৰত যেনেধৰণৰ আস্থা ৰাখিছে, দলীয় নেতৃত্বৰ এই আস্থা আমি সদায় বৰ্তাই ৰখাৰ চেষ্টা কৰিম ৷’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘হাফলং সমষ্টিত বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰাৰ ১০০ শতাংশ সম্ভাৱনা আছে । বিজেপিৰ দিনত ডিমা হাছাও জিলাত যেনেধৰণৰ উন্নয়ন হৈছে, ৰাস্তা-পদূলি নিৰ্মাণ হৈছে ইয়াৰ বাবে ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিব আৰু আমি সদায় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু দেৱলাল গাৰ্লোচাৰ লগতে থাকিম ৷’’

