লুৰীণজ্যোতিয়ে কংগ্ৰেছৰ পিঠিত উঠি বিধায়ক হোৱাৰ আশাত মিঞাৰ মহৰী হৈছে : বিশ্বজিৎ ফুকনে

লুৰীণজ্যোতিয়ে কংগ্ৰেছৰ পিঠিত উঠি বিধায়ক হোৱাৰ আশাত মিঞাৰ মহৰী হৈছে : বিশ্বজিৎ ফুকনে
Published : April 5, 2026 at 2:02 PM IST
সৰুপথাৰ: সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী বতাহ গৰম হোৱাৰ সময়তেই এইবাৰ আৰম্ভ হৈছে 'মহৰী' প্ৰসংগ । কোন কাৰ মহৰী তাকে লৈ চলিছে বাকযুদ্ধ । এই বাকযুদ্ধ চলিছে সমষ্টিটোৰ বিধায়ক তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকন আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ মাজত । এজন হৈছে 'মহৰী' আৰু আনজন বোলে 'মিঞাৰ মহৰী' !
দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত চলি থকা বাকযুদ্ধৰ মাজতেই অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈক উভতি ধৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনে ক'লে,"লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে গৌৰৱ গগৈৰ ভৰি চেলেকি কংগ্ৰেছৰ পিঠিত উঠি বিধায়ক হোৱাৰ আশাত মিঞাৰ মহৰী হৈ আছে ।" আচলতে মহৰী মানে কি সেই কথা ব্য়াখ্য়া কৰিলে বিশ্বজিৎ ফুকনে ।
লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কোৱা 'মহৰী' শব্দৰ অৰ্থ ব্য়াখ্য়া কৰি বিশ্বজিৎ ফুকনে কয়,"মই আগতেও কৈছো মহৰী শব্দটো কি ? যিয়ে দায়িত্ববোৰ সুচাৰুৰূপে পালন কৰে তেৱেঁই মহৰী । মই যদি সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ দায়িত্ব পালন কৰিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রীৰ মহৰী হওঁ, এইটো খুব ভাল কথা; কিন্তু লুৰীণজ্যোতি গগৈ নিজে কি ? তেওঁ গৌৰৱ গগৈৰ ভৰি চেলেকি কংগ্ৰেছৰ পিঠিত উঠি বিধায়ক হোৱাৰ আশাত মিঞাৰ মহৰী হৈ আছে । মিঞাৰ মহৰী হোৱাতকৈ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ৰ দৰে এজন যুগদ্ৰষ্টা ব্যক্তিৰ মহৰী হ’বলৈ পোৱাটো সৌভাগ্যৰ বিষয় ।"
দুই গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ বিশ্বজিৎ ফুকনে ?
শুকুৰবাৰে সৰুপথাৰত বিৰোধী ঐক্যৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে । অজাপ প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী ভাষণ প্ৰসংগত লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে সৰুপথাৰৰ বিধায়ক তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এখন চাহ বাগানৰ মহৰী বুলি আখ্যা দিছিল। তাৰ পিছতেই বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মহৰী শব্দৰ অৰ্থ বুজাই দিয়াৰ লগতে দুই গগৈৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
অখিল গগৈয়ে সভা কৰিলে দহজন মানুহো নহয় :
শনিবাৰে কৃষক মুক্তিৰ দুৰ্গৰূপে খ্যাত সৰুপথাৰৰ টেঙানী পঞ্চায়তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিজেপি মিত্রজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনে । সৰুপথাৰ সমষ্টিত টেঙানীৰ ৪২ খন গাঁৱৰ ভোটাৰে নিৰ্বাচনত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে । এসময়ত কৃষক মুক্তিয়ে দপদপাই থকা টেঙানীত বৰ্তমান অখিল গগৈয়ে সভা কৰিলে দহজন মানুহো নহয় বুলি মন্তব্য কৰি বিশ্বজিৎ ফুকনে কয়,"বিগত পাঁচ বছৰত অখিল গগৈয়ে টেঙানী সন্দৰ্ভত এষাৰ মাতো নামাতিল । বৰঞ্চ মিঞা অধ্যূষিত চেঙা, বাঘবৰ আদি অঞ্চলৰ কথাহে বিধানসভাত আলোচনা কৰি থাকিল ।"
ইপিনে, অখিলৰ নামত কুকুৰ পোহাৰ প্ৰসংগতো মন্তব্য কৰিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । বিশ্বজিৎ ফুকনে কয়,"আচলতে ভাল কথা ক’ব নাজানে, উন্নয়নৰ কথা ক’ব নাজানে । মানুহক মানসিকভাৱে আঘাত দি, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কৰি, মানুহক বেয়াকৈ কথা কৈ সেয়াই তেওঁলোকে জীৱনৰ সফলতা বুলি ভাবে । সফলতাটো আমাৰ বাক্যত নহয়, সফলতাটো টিভি টক-শ্ব’ত নহয়; সফলতাটো তেতিয়াহে হ’ব যেতিয়া আমি জনসাধাৰণৰ অন্তৰত স্থান পাব পাৰিম ।"
ৱাৰ্ড সদস্যই হ’ব নোৱাৰে লুৰীণজ্যোতিয়ে :
লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ দলে আজিলৈকে কিয় ৱাৰ্ড মেম্বাৰ এটাও হ'ব পৰা নাই সেই কথা ব্য়াখ্য়া কৰি ফুকনে কয়," তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ অন্তৰত স্থান পাব নোৱাৰা বাবেই আজিলৈকে এজন ৱাৰ্ড সদস্যই হ’ব পৰা নাই লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু কেতিয়াও হ’বও নোৱাৰিব । গতিকে তেওঁলোকৰ কথাত বেছি মনোযোগ দিয়াতকৈ আমি আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত লাগি আছো । তেওঁলোক হ’ল কমেডিয়ান, তেওঁলোকে এনেকুৱা কথা কয় আমি হাস্যৰস লাভ কৰো ।"
জে'ললৈ যাব নেকি গৌৰৱ গগৈ ?
এই প্ৰসংগত কয়, "গৌৰৱ গগৈয়ে ১০ বছৰত ৫০ কোটি টকা সাংসদ পুঁজি পাইছিল । মই ১০ বছৰৰ ১০ লাখ টকাৰ সাংসদ পুঁজিৰ খৰচ বিচাৰিছো । তেওঁ সেই ১০ লাখ টকাৰ হিচাপ দিব পৰা নাই । গতিকে আমি যদি কাইলৈ চিআইডি বা চিবিআই তদন্ত কৰো, গৌৰৱ গগৈৰ ওচৰ-পাঁজৰৰ কোন কোন জে'ললৈ যায় আৰু হয়তো গৌৰৱ গগৈও জে'ললৈ যাব । সেইখিনি কথা আমি নিৰ্বাচনৰ পাছত চাম; কিন্তু তেওঁ যে ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰিলে, ১০ লাখ টকাৰ হিচাপ দিব নোৱাৰিলে সেই কথা সৰুপথাৰবাসী ৰাইজে বুজি পাইছে আৰু সেই কাৰণেই কংগ্ৰেছত থকা লোকসকলেও ত্যাগ কৰিছে আৰু সৰুপথাৰৰ প্ৰায় অধিকাংশ কংগ্ৰেছী লোক ইতিমধ্যে বিজেপিত যোগদান কৰিছে ।"
কংগ্ৰেছ শূন্য নহয় কিয় ?
ফুকনে পুনৰ কয়,"কংগ্ৰেছ শূন্য নহয়, এজন-দুজন থাকিব ।যিখিনি বেয়া মানুহ আমাৰ কাষ চাপিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা দুজনমান থাকিব । গতিকে শূন্য নহয় কিবা থাকিব; কিন্তু কংগ্ৰেছ ভাল মানুহ শূন্য হ’ব । কংগ্ৰেছত আৰু ভাল মানুহ কোনো নাথাকে ।"
টেঙানী নহয়,চেঙা-বাঘবৰৰ মিঞাৰ কথাহে কয় অখিলে :
তেওঁ পুনৰ কয়, "কৃষক মুক্তি টেঙানীত প্ৰকৃততে নাছিল । টেঙানীত আছিল ‘টেঙানী সংগ্ৰাম সমিতি’। টেঙানী সংগ্ৰাম সমিতিৰ মূল পুৰোধা ব্যক্তি আছিল নগেন বৰা । তেখেতে যোৱা চাৰিটা বছৰ আমাক আশীৰ্বাদ দি টেঙানীৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমাৰ লগত হাত মিলাইছে । ইয়াত অখিল গগৈ আহিলে ১০ জন মানুহ গোটাই সভা এখন পাতিব পৰা পৰিৱেশো টেঙানীত নাই । তেওঁলোকে ইয়াতে থাকি, ইয়াতে নেতা হৈ বিধায়ক হ’ল । পাঁচ বছৰত টেঙানীবাসীৰ সমস্যা সম্পৰ্কে বিধানসভাত এটাও কথা নকৈ চেঙা-বাঘবৰৰ দৰে অঞ্চল য’ত মিঞা আছে, তাৰ সমস্যাৰ কথা ক’লে । গতিকে টেঙানীবাসী ৰাইজে বুজি পালে যে তেওঁলোকৰ বুকুত উঠি পুলিচ-চিআৰপিৰ মাৰ খুৱাই অখিল গগৈ নিজে নেতা হ’ল ।"
কুকুৰটোৰ নাম ‘অখিল’ ৰাখিব নেকি ?
"আপোনালোকৰ মনত আছে, অখিল গগৈয়ে কৈ আছিল জীৱনত তেওঁ কেতিয়াও ৰাজনীতি নকৰে। তেওঁ টেঙানীতে কৈছিল যদি কেতিয়াবা ৰাজনীতি কৰে, টেঙানীবাসী ৰাইজে তেওঁৰ নামত কুকুৰ পুহিব, থু পেলাই দিব । এতিয়া ইচ্ছা কৰিলে টেঙানীৰ প্ৰতিঘৰ মানুহে নিজৰ ঘৰত থকা কুকুৰটোৰ নাম ‘অখিল’ ৰাখিব নেকি ? নাৰাখে। টেঙানীবাসী সংস্কৃতিৱান । টেঙানীবাসীয়ে তেওঁক তেওঁৰ কৃতকৰ্মৰ কাৰণে টেঙানীৰ পৰা বিসৰ্জন দিছে আৰু ইয়ালৈ তেওঁ অহাৰ পথ ৰুদ্ধ কৰিছে । তেওঁ বাহিৰত যি কৰি আছে কৰি থাকিব, টেঙানীবাসী ৰাইজ টেঙানীক লৈ ব্যস্ত আৰু টেঙানীৰ উন্নত ভৱিষ্যতক লৈ টেঙানীবাসী ৰাইজ ব্যস্ত ।”
