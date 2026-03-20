অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ মঙলদৈৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কোন এই নীলিমা দেৱী, জানো আহক...

৩১ বছৰৰ কষ্টৰ ফল পালে মঙলদৈৰ নীলিমা দেৱীয়ে । কিয় তেওঁ ক'লে এইষাৰ কথা ?

Published : March 20, 2026 at 4:23 PM IST

মঙলদৈ : ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ মধ্য অসমৰ এক উল্লেখযোগ্য বিধানসভা সমষ্টি হ'ল মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টি ৷ ১৯৫১ চনত গঠন কৰা মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰাই নিৰ্বাচিত হৈছিল অসমৰ প্ৰথম তথা একমাত্ৰ মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী আনোৱাৰা টাইমূৰ ৷ এই সমষ্টিটোৰ পৰা ক্ৰমে পুৰন্দৰ শৰ্মা, দণ্ডিৰাম দত্ত, মঃ মাতলেবুদ্দিন, অনিল দাস, কাৰ্তিক সৰকাৰ, নীলমণি দাস, নকুল চন্দ্ৰ দাস, হীৰেন কুমাৰ দাস, বসন্ত দাস, হীৰেন দাস, গুৰুজ্যোতি দাস আদি বিধায়ক হিচাপে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে ৷

উল্লেখ্য যে, চৈয়দা আনোৱাৰা টাইমূৰ হৈছে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁ মঙলদৈ সমষ্টিৰ পৰাই বিধায়িকা হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল ৷ মঙলদৈ সমষ্টিটো বিগত ৪৭ বছৰ ধৰি অনুসূচিত জাতীয় বাবে সংৰক্ষিত হৈ আছিল যদিও '২৫ত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত মঙলদৈ সমষ্টি সংৰক্ষণ মুক্ত হয় ৷

৩১ বছৰৰ কষ্টৰ ফল পালে মঙলদৈৰ নীলিমা দেৱীয়ে (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰে ৷ ফলত বৰ্তমানৰ শাসকীয় বিজেপি দলে মঙলদৈ সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে নীলিমা দেৱীক ৷ বৰ্তমান মঙলদৈ সমষ্টিত চৰ্চিত কোন এইগৰাকী নীলিমা ? সেই কথা জনাৰ পূৰ্বে নীলিমা দেৱীৰ কিছু মনৰ কথা জানি লওক...

দলীয় নেতৃত্বক ধন্যবাদ জনাই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী নীলিমা দেৱীয়ে কয়, "মই কেতিয়াও আশা কৰা নাছিলো ৷ কিয়নো বহুকেইজন প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ আছিল ৷ ৩১ বছৰে বিজেপিত কাম কৰি আহিছো ৷ প্ৰথম অৱস্থাত মিটিং কৰিলে মাত্ৰ ৩-৪জন মানুহে উপস্থিতি হৈছিল বিজেপিৰ সভাত ৷ সেই পৰ্যায়ৰ পৰা আহি আহি বৰ্তমান পৰ্যায় পাইছেহি লগতে দলে মোক টিকট দিলে মই আনন্দিত ৷"

দলৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে ধৰি বৰ্তমান পৰ্যায়ত উপনীতি হোৱা ক্ষেত্ৰত বহুতো প্ৰত্যাহ্বনৰ সন্মুখীন হৈছিলো বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷ অসম প্ৰদেশ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী নীলিমা দেৱী মঙলদৈ উপহুপাৰাৰ প্ৰথম কলনিৰ বাসিন্দা ৷

এতিয়া জানো আহক কোন এই নীলিমা দেৱী ?

নীলিমা দেৱীয়ে ১৯৯৯ চনতে বিজেপিৰ প্ৰাথমিক সদস্য গ্ৰহণ কৰি দলটোৰ বাবে কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছিল ৷ তেওঁ দলটোৰ ৰাজ্যিক পৰিষদৰ সদস্যা, উপহুপাৰা পঞ্চায়তৰ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী, পশ্চিম মঙলদৈ মণ্ডল মহিলা মর্চাৰ সভানেত্ৰী, দৰং জিলা মহিলা মর্চাৰ সভানেত্ৰী, দৰং জিলা সমিতিৰ সম্পাদিকা, সভাপতি, অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ সম্পাদিকা, ওদালগুৰি জিলাৰ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্বও লাভ কৰিছিল ৷

সমান্তৰালকৈ, ২০১১ চনত অনুষ্ঠিত বিধানসভা নিৰ্বাচনত ওদালগুৰি আৰু দৰং জিলাৰ দলীয় পৰ্যবেক্ষক, ২০১৫ চনৰ মঙলদৈ পৌৰসভা নিৰ্বাচনত পর্যবেক্ষক, ২০১৫ চনৰ বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ হৰিশিণ্ডা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পর্যবেক্ষক, অসম ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ উপাধ্যক্ষা, শোণিতপুৰ জিলা দলীয় সাংগঠনিক উপদেষ্টা আদি বিভিন্ন পদবীৰ দায়িত্ব সূচাৰুৰূপে পালন কৰাৰ লগতে বর্তমান ভাৰতীয় জনতা পার্টীৰ অসম ৰাজ্যিক মহিলা মাৰ্চাৰ সভানেত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে ৷

তদুপৰি তেওঁ অৰাজনৈতিক সংগঠন উপহুপাৰা মহিলা সমিতিৰ সম্পাদিকা, মঙলা নগৰ সাহিত্য সভাৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা, গ্ৰামীণ বিকাশ পৰিষদ নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ সদস্যা, দৰং জিলা ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ সভানেত্ৰী, দৰং জিলা লেখিকা সমাৰোহৰ সদস্যা, সাধাৰণ জাতি বিকাশ পৰিষদ দৰং জিলাৰ সাংগঠনিক সম্পাদিকা, অসম সাহিত্য সভাৰ আজীৱন পদত অধিস্থিত হৈ আছে নীলিমা দেৱী ।

