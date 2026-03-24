গেৰুৱা হ'ল গোলাঘাট; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল মিত্ৰজোঁটৰ তিনি প্ৰাৰ্থীৰ
অগপৰ অতুল বৰা, বিজেপি প্ৰাৰ্থী মৃণাল শইকীয়াৰ লগতে মৃদুল কুমাৰ দত্তৰ সমৰ্থনত বিশাল সমদল ।
Published : March 24, 2026 at 9:21 AM IST
গোলাঘাট : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মাতৃৰ আশিস লৈ হাজাৰ হাজাৰ মিত্ৰজোঁটৰ দলীয়-কৰ্মীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে বোকাখাত সমষ্টিৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থী অতুল বৰা আৰু খুমটাই সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী মৃণাল শইকীয়াইৰ লগতে মৃদুল কুমাৰ দত্তই ।
মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ সোমবাৰে আছিল অন্তিম দিন । গোলাঘাট জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত অন্যতম সমষ্টি বোকাখাত সমষ্টি । এই সমষ্টিৰ পৰা অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী অতুল বৰাই তৃতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । লগতে খুমটাই সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী মৃণাল শইকীয়াও মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ।
আত্মনিৰ্ভৰশীল বোকাখাত কৰাৰ সংকল্প অতুল বৰাৰ :
গোলাঘাট সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ পৰা এক বিশাল সমদল উলিয়াই জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে । মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি বোকাখাত সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী অতুল বৰাই কয়, "আজি বোকাখাত সমষ্টিৰ অগণন ৰাইজ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলো । ২০১৬ চনত বোকাখাতৰ ৰাইজে মোক অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰিছিল । ২০২১ ত পুনৰ মোক বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰিছে । আজি তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছো । মই বিকশিত বোকাখাত আৰু এখন আত্মনিৰ্ভৰশীল বোকাখাত কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম ।"
শলমৰা চাহ বাগিচাৰ পৰা বিশাল সমদল মৃণাল শইকীয়াৰ :
আনহাতে খুমটাই সমষ্টিৰ শলমৰা চাহ বাগিচাৰ পৰা বিশাল সমদল উলিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন দাখিল কৰে খুমটাই সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী মৃণাল শইকীয়াই । মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ আগ মুহূৰ্তত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, "আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ শেষ দিন আৰু বোকাখাত সমষ্টিৰ অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা লগতে দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী মৃদুল কুমাৰ দত্তই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিম ।"
মৃদুল কুমাৰ দত্তই পালে ন্য়ায় :
ইপিনে, দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী মৃদুল কুমাৰ দত্তই এক বিশাল সমদল উলিয়াই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । বিত্ত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ সৈতে গোলাঘাট জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে মৃদুল কুমাৰ দত্তই । মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ আগমুহূৰ্তত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়," মোৰ বাবে আজি এটা ঐতিহাসিক দিন যে দীৰ্ঘদিন এই দলত আছিলো আৰু দলে আজি আমাক ন্যায় প্ৰদান কৰিলে । তাৰবাবে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ।"