কেশৱ মহন্তৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল জিতেন গৌড়ৰ

কেশৱ মহন্তৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল জিতেন গৌড়ৰ
কেশৱ মহন্তৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিবলৈ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল বিজেপি নেতা জিতেন গৌড়ৰ ।
Published : March 23, 2026 at 11:18 PM IST
নগাঁও : বিজেপি জিন্দবাদ ধ্বনিৰে কেশৱ মহন্তৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰে বিজেপি নেতা জিতেন গৌড়ই । অগপ-বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটে অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপেই নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ আগবাঢ়িছে বিজেপিৰ টিকট বঞ্চিত নেতা তথা জিলা পৰিষদৰ সদস্য জিতেন গৌড়ই ।
বিগত কিছুদিন ধৰি মন্ত্ৰী তথা কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক কেশৱ মহন্তৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত ব্যাপক কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছিল জিতেন গৌড়ই । কিন্তু বিজেপি দলে পূৰ্বেও অগপৰ দখলত থকা সমষ্টিটো অগপক এৰি দিয়াৰ পাছত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে জিতেন গৌড়ই ।
সোমবাৰে বিজেপি জিন্দাবাদ ধ্বনিৰ কৰ্মী-সমৰ্থকক লগত লৈ নগাঁও জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰে জিতেন গৌড়ে । নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰিলেও কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ বিজেপি কৰ্মী, সমৰ্থকৰ সমৰ্থনতহে মনোনয়ন দাখিল কৰা বুলি দাবী কৰে জিতেন গৌড়ে ।
নিজৰ তেজত বিজেপি থকা বুলি দাবী কৰি জিতেন গৌড়ে কয়, "মই বিজেপি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈহে মনোনয়ন দাখিল কৰিছো । দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উন্নয়নে কলিয়াবৰ সমষ্টি ঢুকি নোপোৱাৰ বাবে মই নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰিছো । নিৰ্বাচনত জয়ী হ'লে মই নহয়, কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তা বিধায়ক হ'ব ।"