সৰুপথাৰলৈ কিহৰ হিচাপ কৰিবলৈ আহিছিল গৌৰৱ গগৈ ? বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনৰ চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ
দলীয় টিকট লাভ কৰাৰ পিছৰে পৰাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক লৈ মন্তব্য কৰি আহিছে সৰুপথাৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনে । এইবাৰ মদগৰ্বী আখ্য়া গৌৰৱক ৷
Published : March 24, 2026 at 4:25 PM IST
সৰুপথাৰ: প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিছে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ৷ দেওবাৰে গৌৰৱ গগৈয়ে সৰুপথাৰ ভ্ৰমণ কৰাৰ পূৰ্বে ফেচবুকত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীক উদ্দেশ্যি কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিছিল বিশ্বজিৎ ফুকনে ৷ কিন্তু গৌৰৱ গগৈয়ে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ কোনো পোনপটীয়া উত্তৰ নিদিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁক লক্ষ্য কৰি লয় বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ৷
দলীয় টিকট লাভ কৰাৰ পিছৰে পৰাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক লৈ মন্তব্য কৰি আহিছে সৰুপথাৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনে । দেওবাৰে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বেই বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনে ফেচবুকযোগে গৌৰৱ গগৈক প্ৰশ্ন কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত গৌৰৱ গগৈয়ে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত কোনো ধৰণৰ উত্তৰ দিয়া নাছিল । ইপিনে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ টেঙানীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱাৰ পথত প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছিল গৌৰৱ গগৈ ।
গৌৰৱ গগৈৰ সাংসদ পুঁজিৰ ব্যৱহাৰৰ সন্দৰ্ভত বিশ্বজিৎ ফুকনে অভিযোগ কৰিছে যে বিগত ১০ বছৰত গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰায় ৫০ কোটি টকাৰ সাংসদ পুঁজি লাভ কৰিছিল । ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ পুঁজি লাভ কৰাৰ পাছতো গগৈয়ে মাত্ৰ এটা উল্লেখযোগ্য কামৰ উদাহৰণ দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । বিধায়কজনৰ মতে গৌৰৱ গগৈয়ে নিজকে এজন 'ৰাজপুত্ৰ' বা 'ডাঙৰ নেতা' হিচাপে জ্ঞান কৰে ।
তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰে যে গগৈয়ে সাধাৰণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিজে নিদি আন সৰু নেতা জীৱন চুতীয়াৰ ওপৰত জাপি দি নিজৰ মতগৰ্বী চৰিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে । ইয়াৰোপৰি গৌৰৱ গগৈয়ে দেওবাৰে সৰুপথাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নহয় বৰঞ্চ নিৰ্বাচনৰ বাবে পঞ্চায়ত আৰু সমষ্টি পৰ্যায়ৰ নেতাসকলক কেনেকৈ 'ধন বিতৰণ' কৰিব লাগে, তাৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট তৈয়াৰ কৰিবলৈহে আহিছিল বুলি কটাক্ষ কৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনে সোমবাৰে এখন দলীয় সভাত অংশ লৈ কয়, ‘‘গৌৰৱ গগৈক মই সুধিছিলো কেইটামান কথা । বেলেগ কেইটা বাদ দি মই তেওঁক এটা মাত্ৰ উদাহৰণ দিবলৈ কৈছিলো, য’ত তেওঁ ১০ বছৰত ৫০ কোটি টকা সাংসদ পুঁজি পাইছিল, ৮ লাখ ১০ লাখ টকা খৰচ হোৱা এটা অনুষ্ঠান য’ত তেওঁ দিছে বুলি তেওঁৰ নামটো জিলিকি আছে বা অনুষ্ঠানটো জিলিকি আছে । তেওঁক সেই প্ৰশ্নটো সোধোতে তেওঁ উত্তৰ দিলে যে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত বহুত সমস্যা আছে । তেওঁ ১০ বছৰ আগতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছে বুলি কৈছে, হয় ১০ বছৰ আগতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল । কিন্তু ২ বছৰ আগতে যে তেওঁ ইয়াৰ সাংসদ আছিল সেই কথাটো তেওঁ পাহৰি গ’ল ।"
বিধায়কজনে পুনৰ কয়, "গৌৰৱ গগৈৰ গোটেই কথাখিনি মোৰ এনেকুৱা লাগিল যে এজন ছাত্ৰ যিয়ে পৰীক্ষা হলত কোনো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি নোহোৱাকৈ ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা দিবলৈ গ’ল আৰু হলত উপায় নাইকিয়া হৈ কবিতা এটা লিখি থৈ আহিল । গৌৰৱ গগৈ ইয়াত কবিতা লিখিবলৈ আহিছে, কোনো ছায়েন্সৰ উত্তৰ দিব পৰা সামৰ্থ তেওঁৰ নাই ।"
"জীৱন চুতীয়াক কোনো প্ৰশ্ন কৰা নাই । যিটো প্ৰশ্ন জীৱন চুতীয়াক কৰিম, সেইটো জীৱন চুতীয়াই উত্তৰ দিব । এতিয়া সাংবাদিক হিচাপে আপুনি মোক প্ৰশ্ন কৰিছে, মই যদি কওঁ মোৰ বুথ সভাপতিয়ে উত্তৰ দিব আপুনি সন্তুষ্ট হ’ব নেকি ? আজি যিকোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি চাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যি প্ৰশ্ন কৰিব, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লগে লগে উত্তৰ দিব । তেওঁ এইটো দেখাব খুজিছে যে তেওঁ বহুত ডাঙৰ নেতা । গতিকে তেওঁৰ নিচিনা নেতাই মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিয়ে আৰু মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ সৰু নেতা জীৱন চুতীয়া আছে । এয়া ৰাজপুত্ৰ, তেওঁলোকৰ যি ৰাজকীয় চৰিত্ৰ । মই ৰজা, মই কিয় উত্তৰ দিম ধৰণৰ তেওঁৰ যি মদগৰ্বী চৰিত্ৰ, স্বভাৱ, অহংকাৰ, সেই অহংকাৰ এই কথাত প্ৰকাশ পাইছে । ইয়াত মোৰ ক’বলগীয়া একো নাই, ৰাইজে বুজিব লগীয়াখিনি নিজেই বুজিছে ।" তেওঁ লগতে কয় ৷
বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, ‘‘সৰুপথাৰলৈ গৌৰৱ গগৈয়ে জীৱন চুতীয়াক আশীৰ্বাদ দিবলৈ অহা নাই । ইয়ালৈ আহিছে কংগ্ৰেছটো যাতে একেবাৰে শেষ হৈ নাযায় আৰু কালি ইয়ালৈ আহি তেওঁ যিখিনি কথা পাতিছে, গৌৰৱ গগৈয়ে জীৱন চুতীয়াক নিৰ্দেশ দি গৈছে যে কংগ্ৰেছৰ পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ নেতা কোনজনক কিমান ধন দিব লাগিব, সমষ্টি পৰ্যায়ৰ নেতা কোনজনক কিমান ধন দিব লাগিব, সেই টকা-পইচা সম্পৰ্কীয় কথাখিনি ফাইনেল কৰিবলৈহে তেওঁ ইয়ালৈ আহিছিল । নহ’লে তেওঁ নিজকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী বুলি কয়, তেওঁ অহা সভাখনত ৩০০ মানুহ হৈছে । আজি যদি মানুহ কম হ’লহেঁতেন মোৰ মনটো বেয়া লাগিলহেঁতেন । কিন্তু ৩০০ মানুহ লৈ সভা কৰাৰ পাছতো তেওঁ যেনেধৰণে উৎফুল্লিত হৈ আছে ৷ মই ভাবো তেওঁৰ কাৰণে ৩০০-ই বহুত । কাৰণ তেওঁ ইয়ালৈ ভোট বিচাৰি নহয়, তেওঁ আহিছে জীৱন চুতীয়াৰ লগত নিৰ্বাচন আৰু দলটোৰ সম্পৰ্কত ধনৰ যিখিনি লেনদেন, সেইখিনি আলোচনা কৰিবলৈ ।"
লগতে পঢ়ক:
