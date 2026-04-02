এনেকৈও হয় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ! ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ-বিশাল জনসভা অবিহনেই ব্যতিক্ৰমী প্ৰচাৰ মৃণাল শইকীয়াৰ

এনেকৈও হয় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ! ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ-বিশাল জনসভা অবিহনেই ব্যতিক্ৰমী প্ৰচাৰ মৃণাল শইকীয়াৰ
Published : April 2, 2026 at 4:31 PM IST
গোলাঘাট: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিন সমাগত ৷ ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে জোৰদাৰ হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৷ স্থানীয় নেতাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা তথা ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে আহি ইখনৰ পিছত সিখন জনসভা সম্বোধন কৰিছে অসমত ৷ কিন্তু এইক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম অসমৰ এটা সমষ্টিৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী ৷ সমষ্টিৰ চুকে-কোণে তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে ঠিকেই, কিন্তু নাই কোনো ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ, নাই কোনো বিশাল মঞ্চ ৷ সম্পূৰ্ণ সুকীয়া কৌশলেৰে ৰাইজৰ মাজত সোমাই পৰিছে এইগৰাকী প্ৰাৰ্থী ৷
নিৰ্বাচন বুলিলে প্ৰচাৰৰ চমক এক স্বাভাৱিক কথা ৷ কিন্তু এইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰৰ প্ৰক্ৰিয়াই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ভোটাৰৰ লগতে ৰাজনৈতিক মহলৰ ৷ তেওঁ হৈছে খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী মৃণাল শইকীয়া ৷
কেতিয়াবা চাইকেল লৈ, কেতিয়াবা নিজৰ বাহনেৰে ৰাইজৰ কাষলৈ গৈছে নেতাগৰাকী ৷ কৰ’বাত ৰাইজে পাৰি দিয়া এখন চকী বা বেঞ্চত বহিয়েই ভাবৰ আদান-প্ৰদান কৰিছে তেওঁ ৷ যদি সেয়াও পোৱা নাই, তেন্তে মাটিত বহিয়েই ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ চলাইছে মৃণাল শইকীয়াই ৷
প্ৰচাৰৰ এই ব্যতিক্ৰমী ধাৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, ‘‘নিৰ্বাচনৰ আগত ঘূৰিবই লাগিব ৷ সেইকাৰণে যিমান পাৰিছোঁ গাঁও ঘূৰিছোঁ ৷ সমৰ্থকসকল আছে, যিমান ৰাইজ পাইছোঁ তেওঁলোকেই মোৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ ৷ ৰাইজৰ লগত থকাটোৱেই মোৰ প্ৰথম সংকল্প ৷ কেনেকৈ ৰাইজক আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ সেইটোৱেই মোৰ প্ৰথম চিন্তা ৷’’
উল্লেখ্য যে দিনৰ ভাগত গাড়ীৰে বা চাইকেল লৈয়েই একাংশ সমৰ্থকৰ সৈতে গাঁৱে-ভূঞে, চাহ বাগিচা আদিত প্ৰচাৰ চলাইছে মৃণাল শইকীয়াই ৷ ৰাইজৰ অভাৱ-অভিযোগ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে অহা ৯ এপ্ৰিলত সকলোকে ভোট দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে নেতাগৰাকীয়ে ৷
ৰাইজে মৰমতে দিয়া তামোল-পাণ, শাক-পাচলি, জা-জলপান আদৰেৰে গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ৷ খুমটাইৰ জনতায়ো জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীক এইদৰে সাধাৰণভাৱে কাষত পাই উৎফুল্লিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷
এই নিৰ্বাচনত ৰাইজে কাক ভোট দিব বুলি সোধাত শইকীয়াই কয় যে তেওঁৰ কাম-কাজত ৰাইজ সন্তুষ্ট ৷ গতিকে কাক ভোট দিব লাগে সেয়া ৰাইজক কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ ৰাইজে জানে ৷ পুনৰ এবাৰ খুমটাইবাসীয়ে তেওঁ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াব বুলি আশাবাদী নেতাগৰাকী ৷
উল্লেখ্য যে খুমটাই সমষ্টিৰ পৰা ২০১৬ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজেপি দলৰ বিধায়ক হিচাপে বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছিল মৃণাল শইকীয়া ৷ তাৰ পাছত পুনৰ ২০২১ চনত তেওঁ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । বিগত দহ বছৰে তেওঁ খুমটাই সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ বাবে বিশেষভাৱে কাম কৰি আহিছে ।
ইয়াৰ উপৰিও নিবনুৱা সমস্যা সমাধান, মহিলা সকলক স্ব-নিৰ্ভৰশীল কৰা আৰু এক সুস্থ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে নেতাগৰাকীয়ে । নিজৰ সমৰ্থক সকলকো বিৰোধী দলৰ সৈতে কোনো সংঘাতত লিপ্ত নহ’বলৈ ফেচবুকযোগে আহ্বান জনোৱা দেখা গৈছে মৃণাল শইকীয়াই ৷
লগতে পঢ়ক:
তেওঁৰ যি অহংকাৰ সেয়া দুই মিনিটতে ধূলিসাৎ হ'ব : কাৰ্বিভূমিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীক হুংকাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ
অসমৰ মুছলমানৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আজমলক সমৰ্থন কৰিবলৈ আহ্বান ওৱেইছিৰ