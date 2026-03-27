অসমত অসমীয়াৰ দাদাগিৰি নচলাই আমি আজমলৰ দাদাগিৰি চলিবলৈ দিম নেকি ? দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাৰ হুংকাৰ

অসমত অসমীয়াৰ দাদাগিৰি নচলাই আমি আজমলৰ দাদাগিৰি চলিবলৈ দিম নেকি ? দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাৰ হুংকাৰ
বদৰুদ্দিন আজমলক তীব্ৰ কটাক্ষ নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাৰ ৷
Published : March 27, 2026 at 7:25 PM IST
গুৱাহাটী: নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে শুকুৰবাৰে বিজেপিৰ নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাই এ আই ইউ ডি এফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় । বৃহস্পতিবাৰে বিন্নাকান্দি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কঠোৰ সমালোচনা কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ নিক্ষেপ কৰিছিল । তাকে লৈ সৰৱ হৈ পৰে দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মা ।
সমষ্টিত প্ৰচাৰৰ মাজতে শুকুৰবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, "ভাৰত বিভাজনৰ সময়ৰে পৰা অসমক ইছলামিক স্থান কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে । সেই সময়ত মহম্মদ জিন্না আছিল, তাৰ পাছত মৌলানা ভাছানী আছিল । তেওঁলোকৰে বংশধৰ বদৰুদ্দিন আজমল । অসমত অসমীয়াৰ দাদাগিৰি নচলিলে আমি আজমলৰ দাদাগিৰি চলিব দিম নেকি ? আজমলে কোনটো ধাৰাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ? আজমলৰ সেই ভয়ানক ধাৰাটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু যিটো ধাৰাৰ তথা মুছলিম লীগৰ মুখ্য শ্ল'গান আছিল 'হাঁহি হাঁহি ল'লো পাকিস্থান, যুঁজ কৰি ল'ম হিন্দুস্থান'৷ সেইসকল দেশদ্ৰোহীৰ বংশধৰ হৈছে আজমল ।’’
‘‘বদৰুদ্দিন আজমলে বুজি পোৱা নাই তেওঁ ক'ত আছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ স্বপ্নদ্ৰষ্টা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁ অসমৰ মানুহৰ হৃদয়ত আছে । অসমীয়া মানুহ যিদৰে উদাৰ-দয়ালু তেনেদৰে অত্যন্ত স্বাভিমানী আৰু সাহসী । মোগলক আমি ১৭ বাৰ পৰাস্ত কৰি থৈছোঁ । সেয়ে আজমলক তেনে কথা নক'বলৈ সকীয়াই দিছোঁ ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘কংগ্ৰেছৰ সংখ্যালঘুৰ তুষ্টিকৰণ আৰু তথাকথিত জাতীয়তাবাদী শক্তিৰ কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতাই বদৰুদ্দিন আজমলৰ দৰে ব্যক্তিক সাৰ-পানী যোগাই আহিছে । আজমলে অসমৰ ভৌগোলিক পৰিকাঠামো সলনি কৰিব বিচাৰিছে । বদৰুদ্দিন আজমলৰ যদি দম আছে কামিহাড় ভঙা দূৰৈৰে কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এডালো নোম চুই দেখুৱাক । মই আজমলক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো । মোৰ সন্দেহ হয় যে কেতিয়াবা বদৰুদ্দিন আজমলো উচ্ছেদ হৈ যাব । সেইবাবে পাগলৰ দৰে প্ৰলাপ বকিছে ।’’
বদৰুদ্দিন আজমল কংগ্ৰেছৰ 'বি' টীম বুলি উল্লেখ কৰি দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাই কয় যে মুছলিম লীগৰ শ্ল'গানটো এতিয়াও বহুত মানুহে অন্তৰত পুহি ৰাখিছে । তাৰেই বংশধৰ বদৰুদ্দিন আজমল । তেওঁ লগতে কয়, "নিউ গুৱাহাটীৰ ৰাইজে আজি মোক ইমান মৰম কৰিছে । উন্নয়নৰ লগে লগে জাতি, মাটি আৰু ভেটি ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে যিখিনি কৰিছে সেয়া ৰাইজে দেখিছে । আমি সভ্যতাৰ এক নিৰ্ণায়ক যুঁজত আছোঁ । এইটো কেৱল নিৰ্বাচন নহয় । খিলঞ্জীয়াক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে এই নিৰ্বাচন ।"
বিৰোধী দলৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "মই বিৰোধী দলৰ লগত সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ । বিনয়ৰে কৈছোঁ আমাৰ সন্মুখত কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাই । গণতন্ত্ৰত বিৰোধীও লাগিব আৰু এটা সুস্থ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা লাগিব । ইয়াৰ দ্বাৰা যুৱপ্ৰজন্মক ৰাজনীতিলৈ আকৰ্ষিত কৰিব লাগিব । কিন্তু মই কোনো প্ৰত্যাহ্বান দেখা নাই ।"
উল্লেখ্য যে এ আই ইউ ডি এফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে এইবাৰ এ আই এম আই এমৰ মুৰব্বী আছাদুদ্দিন ওৱেছীৰ শৰণাপন্ন হৈছে । বিধানসভা নিৰ্বাচনত এ আই ইউ ডি এফক সমৰ্থন জনাব এ আই এম আই এম দলে । অহা ২ এপ্ৰিলত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীলৈ অসমলৈ আহিব এ আই এম আই এমৰ প্ৰধান আছাদুদ্দিন ওৱেছি ৷ এ আই ইউ ডি এফৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব নেতাগৰাকীয়ে ।
