ETV Bharat / politics

বিৰোধী প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে এষাৰো বেয়া কথা নোকোৱাৰ সিদ্ধান্ত বিশ্বজিৎ ফুকনৰ

টেঙানীত জনতাক সম্বোধন কৰি বিৰোধীক সমালোচনা নকৰি পূৰ্বে কৰা কামৰ খতিয়ান দি ৰাইজৰ কাষত উপস্থিত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনে ।

author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 27, 2026 at 5:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ: ৰাজ্যৰ আন সমষ্টিৰ লগতে সৰুপথাৰতো তুংগত উঠিছে শাসক পক্ষৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । বৰ্তমানৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে সৰুপথাৰৰ বিভিন্ন স্থানত যুদ্ধগতিত প্ৰচাৰ চলাইছে । অখিল গগৈ আৰু কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গখ্যাত টেঙানীতো সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনে বিশাল জনসভাক সম্বোধন কৰে । টেঙানী পঞ্চায়ৰ অন্তৰ্গত কেঁকুৰি খেলপথাৰ আৰু আঁহতগুৰি খেলপথাৰত সহস্ৰাধিক লোকৰ উপস্থিতি নিৰ্বাচনী পচাৰ চলায় বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । উক্ত সভাত উপস্থিত থাকে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ।

বিৰোধীক সমালোচনা নকৰি পূৰ্বে কৰা কামৰ খতিয়ান দি ৰাইজৰ কাষত উপস্থিত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনে । সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে নিৰ্বাচনক উৎসৱ হিচাপে লৈছে বুলিও প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । ভাষণ প্ৰসংগত সৰুপথাৰৰ বিৰোধী প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়াক নিৰ্বাচনৰ বাবে শুভকামনা জনায় বিশ্বজিৎ ফুকনে ।

ভাষণ প্ৰসংগত বিশ্বজিৎ ফুকনে কয়, ‘‘জীৱন চুতীয়াক নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ৷ জয়লাভ কৰিবলৈ নহ’লেও, তেওঁৰ ৰাজনৈতিক ইচ্ছা এটা আছে, তেওঁ নিজৰ কামত আগবাঢ়ক ৷ এই নিৰ্বাচনত ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ বিৰুদ্ধে এটাও কথা নোকোৱাৰ মই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ৷ তেওঁ ভাল-বেয়া, তেওঁক ভোট দিব লাগে-নালাগে সেয়া ৰাইজে বিবেচনা কৰিব ৷ আমাৰ ইমান ভাল কথা আছে, বেলেগৰ বেয়া কথা কিয় ক’ব লাগে ৷’’

ইফালে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিশ্বজিৎ ফুকনে কয়, "সৰুপথাৰৰ ৰাইজে পুনৰ এবাৰ মোৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আশীৰ্বাদ দিবলৈ ৰৈ আছে । নিৰ্বাচনক সৰুপথাৰৰ ৰাইজে উৎসৱৰ দৰে লৈছে । বিহু-পূজা যিদৰে উৎসৱ, আমাৰ প্ৰতিখন সভা-সমিতিতো উৎসৱ সদৃশ পৰিৱেশ দেখা গৈছে । ৰাইজৰ মৰম-আশীৰ্বাদে সমাজখনৰ বাবে, সৰুপথাৰৰ বাবে আমাক অধিক দায়বদ্ধ কৰিব । ৰাইজৰ যোগাত্মক সহাঁৰি পাইছোঁ, হিয়া উজাৰি আশীৰ্বাদ দিছে ৰাইজে ।"

সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই কয়, "সৰুপথাৰত ৪৩ কিলোমিটাৰ পথ পকী হৈছে । টেঙানীক লৈ বহু মানুহৰ এসময়ত আন্দোলন আছিল । বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা-চৰ্চা হৈছিল । সকলো দিশৰ পৰা সৰুপথাৰ সমষ্টিত বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে এটা পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হ'ল । মানুহে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি আস্থা আনিলে । সৰুপথাৰত কেৱল টেঙানীতেই নহয়, গোটেই সমষ্টিটোতেই এক্সক্লুছিভ ডেভেলপমেণ্ট হ'ল, যিটো কোনেও কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিল ।"

উল্লেখ্য যে, সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চল হৈছে টেঙানী । ৪২ খন গাঁও সামৰি গঠিত এই অঞ্চলটো । ২০০২ চনত চৰকাৰে টেঙানী অঞ্চলত উচ্ছেদ চলাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ সময়তেই গঠন হৈছিল ‘বৃহত্তৰ টেঙানী উন্নয়ন সংগ্ৰাম সমিতি’ ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত টেঙানীৰ খকনগুৰিতেই গঠন হৈছিল 'কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি' ৷ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত সমগ্ৰ অসমতেই ৰাইজৰ হকে আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে ৷ অখিল গগৈ আৰু কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গখ্যাত টেঙানীত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনে শুকুৰবাৰে সম্বোধন কৰে বিশাল নিৰ্বাচনী সভা । ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত সৰুপথাৰ সমষ্টিত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব টেঙানীৰ ৰাইজে ।

লগতে পঢ়ক:

বঢ়মপুৰত দুই কোটিপতি প্ৰাৰ্থীৰ যুজঁ : পাঁচ বছৰত জিতু গোস্বামীৰ বৃদ্ধি ৭ কোটি টকা

ভোটদানৰ বাবে সাজু হৈছে এশবছৰৰো অধিক বয়সৰ ককা টংক বৰা

কংগ্ৰেছ কেৱল পাকিস্তানৰ তুষ্টিকৰণত ব্যস্ত থকা এটা দল : অজন্তা নেওগ

TAGGED:

সৰুপথাৰ সমষ্টি
বিশ্বজিৎ ফুকন
জীৱন চুতীয়া
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.