সৰুপথাৰৰ সীমান্তবাসীক কি আশা দিলে বিশ্বজিৎ ফুকনে ?
সৰুপথাৰৰ উৰিয়ামঘাটত কেইবাখনো পঞ্চায়তত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে ।
Published : April 6, 2026 at 3:13 PM IST
সৰুপথাৰ : সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্ত । স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলটোৰ এক পৰিচিত স্থান হৈছে উৰিয়ামঘাট । ২০২৫ বৰ্ষত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ চলিছিল । উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা বনাঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় ১৫০০০ তকৈ অধিক বেদখলকাৰী লোকক উচ্ছেদ কৰা হৈছিল ।
একপ্ৰকাৰে খিলঞ্জীয়া লোকৰ জীৱন সম্পত্তি সুনিশ্চিত হৈছে বুলিও দাবী কৰিছে চৰকাৰে । নিৰ্বাচনলৈ মাজত ৩ দিন বাকী থকা সময়তে উক্ত অঞ্চলত উপস্থিত হ'ল সৰুপথাৰৰ বিধায়ক তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকন । সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ উৰিয়ামঘাট অঞ্চলৰ ৪ খনকৈ পঞ্চায়তত দেওবাৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লয় । উৰিয়ামঘাটৰ চিলনীজান, কৰৈঘাট, হালধিবাৰী, মধ্যমপুৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ।
প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাক পৰীক্ষাৰ সৈতে তুলনা কৰি কয়, "পৰীক্ষাৰ সময়ত এবাৰ পঢ়াৰ পাছত আকৌ যেনেকৈ ৰিভাইজ কৰিব লাগে, নিৰ্বাচনী সভাবিলাকো ঠিক তেনেকুৱাই হৈছে । আমাৰ গোটেই অঞ্চলটোত ইতিমধ্যে সভা প্ৰায় শেষ হৈছে । নিৰ্বাচনলৈ ৪ টা দিন আছে, দুদিন প্ৰচাৰৰ আছে । গতিকে কাইলৈ দিনটো আমি প্ৰচাৰৰ কিছু অভিযান চলাম । পৰহিলৈ সৰুপথাৰৰ পৰা সকলোৱে প্ৰচাৰ চলাই সৰুপথাৰ চহৰলৈ আহিব আৰু আমি সৰুপথাৰ চহৰত এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিম ।"
সমান্তৰালকৈ উৰিয়ামঘাট অঞ্চলত থকা ৰেংমা আৰু দৈয়াং নৈৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণ কিয় কৰিব পৰা নাই সেই সম্পৰ্কেও স্পষ্টকৈ বুজাই দিয়ে বিধায়কগৰাকীয়ে । তেওঁ কয়, "ৰেংমা আৰু দৈয়াং দুয়োখন নদীৰ ওপৰত দুখন দলং আমি ইতিমধ্যে বিশ্ব বেংকৰ পৰা আৱণ্টন কৰিছিলোঁ । কিন্তু বিশ্ব বেংকে এটা চৰ্ত ধৰি দিলে যে দলংসমূহ বনাঞ্চল এলেকাত হ'ব নোৱাৰিব । গতিকে আমি বিশ্ব বেংকক বন বিভাগৰ এনঅ'চি দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে দলংখনৰ কাম কৰিব নোৱাৰিলোঁ । এনঅ'চি পোৱা হ'লে আমি আজিয়েই কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন । সেইবাবে অহা সময়ছোৱাত আমি এই দুয়োখন দলং বেলেগ ফাণ্ডৰ পৰা আনি নিৰ্মাণ কৰিম । উৰিয়ামঘাটৰ পৰা মেৰাপানীলৈ এটা খুব ভাল ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিম ।"
প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লগতে সমষ্টিবাসী আশীৰ্বাদ বিচাৰি কয়, "সমষ্টিটোৰ লোকক কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই । মই কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি দি ভোট খোজা নাই । কোনোবাই যদি সুধিছে যে দলংখন বনাই দিবনে, মই পাৰিলে দিম বুলি কৈছোঁ, নোৱাৰিম বুলি যদি ভাবিছোঁ দিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছোঁ । যোৱা ৫ বছৰত মোৰ কাম যদি আপোনালোকৰ পছন্দ হৈছে, আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ বিধায়ক হিচাপে ভাবিছে যে মোক আৰু এটা সময়ৰ কাৰণে প্ৰয়োজন, মই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ ।"
সীমান্ত অঞ্চলৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভতো তেওঁ কয়, "যোৱা ৫ বছৰত অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত মই আজি যিটো অঞ্চলত সভা কৰিলোঁ এই ৪ খন পঞ্চায়তত নাই বুলিও ১০০ কিলোমিটাৰ ৰাস্তা পকীকৰণ কৰিছোঁ । একেবাৰে কম নহয়, আমাৰ ২১ খন পঞ্চায়ত আছে । আমি এই কেইখন পঞ্চায়তৰ ভিতৰতে ১১ কোটি টকা দি ধূপগুৰি জনজাতীয় হাইস্কুল নিৰ্মাণ কৰিছোঁ । ৰেংমা সীমান্ত হাইস্কুলত ৭.৫ কোটি টকা দি নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ । পিলি বৰা স্কুললৈ আমি ৪ কোটি টকা দিছোঁ ।"
উৰিয়ামঘাটৰ উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, " আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে এইকেইখন পঞ্চায়তৰ ভিতৰত যিসকল অবৈধ মিঞা বাংলাদেশী আছিল, প্ৰায় ১৫০০০ লোকক আমি ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি বাহিৰলৈ পঠিয়াই দিছোঁ । ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি আমি সুনিশ্চিত কৰিছোঁ । গতিকে নতুনকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই । আমাৰ এই কামবিলাক যদি তেওঁলোকে দেখি আমাৰ প্ৰয়োজন বুলি ভাবে, নিশ্চয় আমাক আশীৰ্বাদ দিব ।"
উল্লেখ্য যে সীমান্ত অঞ্চলত প্ৰায়ে স্থানীয় লোকসকল বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে । এনে পৰিস্থিতিত ৰাইজ কাক সমৰ্থন কৰে সেয়া সময়ে ক'ব ।
