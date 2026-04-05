ETV Bharat / politics

পাহাৰত সঘনাই সলনি নিৰ্বাচনী বতাহ : কংগ্ৰেছে পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব পাৰিবনে পূৰ্বৰ দুৰ্গ ?

১১৩ নম্বৰ জনজাতি সংৰক্ষিত হাফলং সমষ্টিত ত্ৰিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ সম্ভাৱনা ।

Haflong Assembly Constituency
১১৩ নম্বৰ জনজাতি সংৰক্ষিত হাফলং সমষ্টিৰ তিনি প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 5, 2026 at 8:00 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং: বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ অন্ত পৰিবলৈ আৰু মাত্ৰ তিনিদিন থকা অৱস্থাত গৰম হৈ পৰিছে ৰাজ্য়ৰ ৰাজনীতিৰ বতাহ । ১২৬টা বিধানসভা সমষ্টিতো জোৰদাৰ হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ অভিযান । আন সমষ্টিৰ দৰে পাহাৰীয়া জিলাৰ ১১৩ নম্বৰ জনজাতি সংৰক্ষিত হাফলং সমষ্টিতো এই অভিযান আকৰ্ষণীয় হৈছে ।

ডিমা হাছাও জিলাত শাসকীয় দল বিজেপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু নেচনেল পিপ'লছ পাৰ্টী (এনপিপি)ৰ প্ৰাৰ্থীসকলে প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । অহা ৭ এপ্ৰিলৰ বিয়লি চাৰি বজাত প্ৰচাৰ অভিযানৰ অন্ত পৰিব আৰু ৯ এপ্ৰিল অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ । সেয়েহে আকৰ্ষণীয় হৈছে হাফলং বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰচাৰ ।

১১৩ নম্বৰ জনজাতি সংৰক্ষিত হাফলং সমষ্টিৰ ৰূপৰেখা (ETV Bharat Assam)

এই সমষ্টিটোৰ পৰা এইবাৰ শেষমুহূৰ্তত বিজেপি দলে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰি নতুন মুখ হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰে ৰূপালী লাংথাচাক । ক্ষুব্ধ হৈ নন্দিতা গাৰ্লোচাই নিশাৰ ভিতৰতেই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাত এতিয়া বিজেপিৰ অংকত লাগিছে আউল ।

হাফলং সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)

বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিছে তৰুণ নেত্ৰী দেৱলাল গাৰ্লোচাৰ অতি ঘনিষ্ঠ বুলি পৰিচিত ৰূপালী লাংথাচাক । আনহাতে বিৰোধী কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাৰ্থী হিচাবে প্ৰক্ষেপ কৰিছে নন্দিতা গাৰ্লোচাক । তদুপৰি নেচনেল পিপ'লছ পাৰ্টীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে প্ৰয়াত কংগ্ৰেছ নেতা নিন্দু লাংথাচাৰ পুত্ৰ ডেনিয়েল লাংথাচাক । যুৱ নেতা হিচাবে ডেনিয়েল লাংথাচাৰ ফালে যুৱ প্ৰজন্মৰ ব্যাপক সমৰ্থন আছে । আনহাতে হাফলং চহৰৰ বাসিন্দা নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ পাহাৰীয়া জিলাত এক শক্তিশালী ভেঁটি আছে । এসময়ত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ হিচাবে পৰিচিত হাফলং সমষ্টিটো নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ জৰিয়তে পুনৰ দখল কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে কংগ্ৰেছ দলে ।

হাফলং সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপালী লাংথাচাৰ প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য় যে প্ৰয়াত কংগ্ৰেছ নেতা গোবিন্দ চন্দ্ৰ লাংথাচা ছয়বাৰ হাফলং সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈছিল । তেওঁ ১৯৮৩, ১৯৮৫, ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ আৰু ২০১১ চনত হাফলং সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈছিল । ইয়াৰ পিচত ২০১৬ আৰু ২০২১ চনত হাফলং সমষ্টিটো বিজেপিৰ দখলত আছিল যদিও এইবাৰ গেৰুৱা দলটোৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপালী লাংথাচা তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নন্দিতা গাৰ্লোচা আৰু এনপিপিৰ প্ৰাৰ্থী ডেনিয়েল লাংথাচাই ইতিমধ্যে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ।

নন্দিতা গাৰ্লোচাই ৰাইজৰ মাজত সোমাই প্ৰচাৰ চলাইছে । জিলাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ৰাইজৰ ঘৰলৈ গৈ ভোট ভিক্ষা কৰিছে । ইপিনে, এনপিপি প্ৰাৰ্থী ডেনিয়েল লাংথাচায়ো ৰাইজৰ মাজত সোমাই ডিমা হাছাও জিলাৰ ভূমিপুত্ৰসকলৰ হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ভূমি আদানি, আম্বানীক গতাই দিয়াৰ ইছ্যুলৈ লৈ প্ৰচাৰ চলাইছে । অসমৰ এই পাহাৰীয়া জিলাখনৰ ভূমিপুত্ৰসকলৰ ভূমি এনে বহিৰাগত বণিয়াক গতাই দিয়াৰ ফলত এতিয়া মানুহৰ মাজত ব্যাপক ক্ষোভ পৰিলক্ষিত হৈছে । ইয়াৰ প্ৰভাৱ এইবাৰ নিৰ্বাচনত পৰাৰ সম্ভাৱনাও নুই কৰিব নোৱাৰি ।

মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা অধিক :

পাহাৰীয়া জিলাখনৰ একমাত্ৰ হাফলং জনজাতি সংৰক্ষিত সমষ্টিত পুৰুষ ভোটাৰতকৈ মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা অধিক । এই সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১ লাখ ৫৮ হাজাৰ ২০৪ গৰাকী । ইয়াৰ মাজত পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৭৮ হাজাৰ ২৭৯ জন আৰু মহিলা ভোটাৰ ৭৯ হাজাৰ ৯২৫ গৰাকী । পুৰুষ-মহিলা ভোটাৰৰ ব্যৱধান ১৬৪৬ গৰাকী । সেয়েহে হাফলং সমষ্টিত নিৰ্বাচনী যুজঁ আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে । দুই মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ বিপৰীতে এজন পুৰুষ প্ৰাৰ্থী । এনে অৱস্থাত হাফলং সমষ্টিত কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব সেয়া এতিয়া জিলাখনৰ ৰাজনীতিত বহুল চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:শিৱসাগৰৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম, চুমা বাবাক এইবাৰ আমি হৰুৱাব লাগে : মুখ্যমন্ত্ৰী

গুৱাহাটীৰ ৫ টা সমষ্টিয়েই বিজেপিয়ে দখল কৰিব: দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মা

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
হাফলং সমষ্টি
নন্দিতা গাৰ্লোচা
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.