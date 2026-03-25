ETV Bharat / politics

নিৰ্বাচন নৌহওঁতেই বৰপেটা হেৰুৱালে কংগ্ৰেছে : দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বাতিল

২৪ নং বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী মহানন্দ সৰকাৰৰ মনোনয়ন বাতিল কৰা হৈছে ৷ বৰপেটাত অগপৰ বিজয়োল্লাস ৷

Assam Assembly Election 2026
মহানন্দ সৰকাৰৰ মনোনয়ন বাতিল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 25, 2026 at 8:49 PM IST

|

Updated : March 25, 2026 at 8:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা: নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তেই কংগ্ৰেছলৈ আহিল এটা বেয়া খবৰ ৷ নিৰ্বাচনী যুদ্ধ আৰম্ভ নৌহওঁতেই হেৰুৱালে এখন আসন ৷ অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত ২৪ নং বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী মহানন্দ সৰকাৰৰ মনোনয়ন বাতিল কৰা হৈছে ৷

কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সৰকাৰৰ মনোনয়ন বাতিল হোৱা কথাটো বুধবাৰে বৰপেটা জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে ঘোষণা কৰে ৷ অৱশ্যে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সৰকাৰক তেওঁৰ মনোনয়ন পত্ৰত থকা আসোঁৱাহখিনি দূৰ কৰি আত্মপক্ষ সমৰ্থনৰ বাবে আজি পুৱা ১১ বজালৈকে সুযোগ দিছিল ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াই ৷

মহানন্দ সৰকাৰৰ মনোনয়ন বাতিল (ETV Bharat Assam)

মহানন্দ সৰকাৰে যোৱা ২৩ মাৰ্চত কংগ্ৰেছ দলৰ সমৰ্থনত মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল যদিও মনোনয়ন পত্ৰৰ সৈতে দলীয় টিকটৰ মূল কপিটো দাখিল নকৰি স্কেন কৰা কপি এটাহে গাঁঠি দিছিল ৷ আনকি তাত সভাপতিৰ চহীটোও স্কেন কৰা আছিল ৷ নিয়ম মতে দলীয় টিকটত সভাপতিৰ চহীটো জেৰক্স নাইবা স্কেন কৰাৰ বিপৰীতে চিয়াঁহীযুক্ত স্বাক্ষৰ হ’ব লাগে ৷ এই কথা গম পাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল প্ৰক্ৰিয়া শেষ হোৱাৰ পাছত সন্ধিয়া ৭ বজাত অগপৰ বৰপেটা জিলা সমিতিৰ সম্পাদক ধনজিৎ পাঠকে ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ ওচৰত মহানন্দ সৰকাৰৰ মনোনয়নত আসোঁৱাহ থকা বুলি অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ৷

এই অভিযোগৰ ভিত্তিত মঙলবাৰে ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াই মনোনয়ন পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা সময়ত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মহানন্দ সৰকাৰৰ মনোনয়ন পত্ৰত থকা আসোঁৱাহ ধৰা পৰাত নিৰ্বাচনী আয়োগৰ নীতি মতে আজি পুৱা ১১ বজালৈকে আত্মপক্ষ সমৰ্থন বাবে সুযোগ প্ৰদান কৰিছিল ৷ কিন্তু এই সময়ছোৱাতো প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে উপযুক্ত দলীয় টিকট দাখিল কৰিব নোৱৰাত আজি তেওঁৰ মনোনয়ন বাতিল হোৱা বুলি ঘোষণা কৰে ৷

উল্লেখ্য যে মহানন্দ সৰকাৰে তেওঁৰ মনোনয়ন বাতিল হোৱা বুলি ঘোষণা হোৱাৰ পাছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত সোমাই সংবাদমাধ্যমৰ সমুখৰ পৰা পলায়ন কৰে ৷ বৰপেটা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মহানন্দ সৰকাৰৰ মনোনয়ন বাতিল হোৱাৰ পিছতে উছৱমুখৰ পৰিৱেশ বৰপেটাৰ অগপৰ কাৰ্যালয়ত ৷ অগপ-বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মীৰ মাজত দেখা যায় ব্যাপক উছাহ । অগপ কাৰ্যলয়ৰ সন্মুখত আগতীয়াকৈ দেখা গ’ল বিজয় উল্লাস । মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দীপক কুমাৰ দাসৰ জয় একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত হোৱা বুলি দাবী কৰি মিত্ৰজোঁটৰ কৰ্মী-সমৰ্থকে ফটকা ফুটাই আনন্দ- উল্লাস কৰে ।

অগপৰ যুৱ মৰ্চাৰ জিলা সভাপতি অঞ্জন দেউৰীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিল, তেখেতৰ মনোনয়ন পত্ৰখন বাতিল হৈছে ৷ সেইকাৰণে এতিয়া চৌদিশে আনন্দ-উল্লাস হৈছে ৷ তেওঁলোকৰ যি দুৰ্নীতি, যি অপশাসন এইবিলাক তাৰে প্ৰতিফল তেওঁলোকে পাইছে ৷ যিহেতু তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতি ৰাইজে দেখিছে আৰু এয়া তেওঁলোকৰ বাবে অতি হাস্যকৰ ৷ তেওঁলোকে এখন মনোনয়ন পত্ৰও ভালদৰে দাখিল কৰিব নোৱাৰে ৷ এতিয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বুলিবলৈ এন ডি এৰ বিৰোধী কোনো নাই বুলিয়ে আমি ক’ব লাগিব ৷ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আছে, তথাপিও তেওঁলোক আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী নহয় বুলিয়েই আমি ভাবোঁ ৷ কাৰণ ৰাইজ এতিয়া মিত্ৰজোঁটৰ পক্ষত আছে, এন ডি অৰ পক্ষত আছে ৷ যিকোনো প্ৰকাৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ’ব ৷’’

TAGGED:

বৰপেটা
মহানন্দ সৰকাৰ
অসম গণ পৰিষদ
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.