অহা পাঁচ বছৰত এখন উদ্যোগী বঢ়মপুৰ গঢ়ি যুৱক-যুৱতীক কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ লক্ষ্য জিতু গোস্বামীৰ ​

ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত সমষ্টিৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত কেবাটাও মন্তব্য কৰে বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে ।

বিধায়ক জিতু গোস্বামী (ETV Bharat Assam)
Published : March 24, 2026 at 8:22 PM IST

বঢ়মপুৰ: "যোৱা পাঁচটা বছৰত আমাৰ লক্ষ্য আছিল ৰাস্তা-ঘাটসমূহ বহল কৰা, দলংসমূহ ঠিক কৰা, মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি বানমুক্ত এখন বঢ়মপুৰ গঢ়ি তোলা ৷ এইটোৱে আছিল মোৰ প্ৰধান লক্ষ্য ।" এই মন্তব্য বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক তথা সমষ্টিটোৰ বিজেপি দলৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী জিতু গোস্বামীৰ । ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত সমষ্টিৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভত কেবাটাও মন্তব্য কৰে বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে ।

বিগত ৩৫ বছৰে বঢ়মপুৰ সমষ্টিটো অসম গণ পৰিষদৰ হাতত আছিল । এইখিনি সময়ত সমষ্টিটোত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই । ১৯৯৬ চনত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল । তথাপিও সমষ্টিটো বিভিন্ন সমস্যাত ভাৰাক্ৰান্ত হৈ আছিল । বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ মূল সমস্যাই হৈছে প্ৰতিবছৰে হৈ থকা কপিলী আৰু নিশাৰী নৈ প্ৰবল বান । প্ৰতিবছৰে উদ্ভৱ হোৱা বানৰ ফলত কৃষকৰ কৃষিভূমি সমূহ নষ্ট হোৱাৰ লগতে ৰাস্তা-ঘাট ভাঙি যোৱাত ব্যাপক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল ।

বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ মন্তব্য (ETV Bharat Assam)

ৰাইজে নৈ দুখনক ভেটিবৰ বাবে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে বহুবাৰ আন্দোলনৰ পথ বাচি লৈছিল । তথাপিও মথাউৰি নিৰ্মাণ হোৱা নাছিল । যাৰ বাবে সমষ্টিটোৰ কৃষিজীৱী ৰাইজে এমুঠি অন্নৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে ৰাস্তা-ঘাটৰ সমস্যাত জৰ্জৰিত হৈছিল । সমষ্টি পুনৰ গঠনৰ পিছত ৰহা সমষ্টিৰ গৰুবাট মৌজাৰ একাংশ আৰু যমুনামুখ সমষ্টিৰ একাংশ বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় । এই অঞ্চলকেইটাও প্ৰতিবছৰে বানত ডুব যায় । কিন্তু যোৱা পাঁচটা বছৰত কপিলী আৰু নিশাৰী নৈত কেইবাটাও মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰাত বান সমস্যা কিছু পৰিমাণে নিৰ্মূল হোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে ।

এই সম্পৰ্কত বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, "যোৱা পাঁচটা বছৰত গৰাখহনীয়া আৰু বান নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰায় এশ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিব পাৰিছোঁ । অহা পাঁচ বছৰত যি অলপ কাম বাকী আছে সেয়াও শেষ কৰিম ।" বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ উন্নয়ন সম্পৰ্কত সোধা আন এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিধায়ক গৰাকীয়ে কয়, "আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ গৃহসমূহ পুৰণিকলীয়া আছিল য’ত আন্তঃগাঁথনি উন্নত নাছিল । আমি পাঁচ-ছখন বিদ্যালয়ৰ বাবে ৮ কোটি টকাৰ ওপৰত অনুমোদন পাওঁ । তাৰোপৰি বঢ়মপুৰ সমষ্টিত কেইবাটাও স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ অনুমোদন পোৱা গৈছে । বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ অগংনবাদী কেন্দ্ৰবোৰৰ অৱস্থা বেয়া আছিল । প্ৰায় এশটাতকৈ অধিক অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আমি বনাব পাৰিছোঁ। এইখিনিয়েই আমাৰ বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ মূল লক্ষ্য আছিল ।

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘নামঘৰ-মন্দিৰসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে আমি গুৰুত্ব দিছিলোঁ । মহিলাসকলৰ আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়নৰ লক্ষ্যৰে অসমৰ ভিতৰত প্ৰথমে আৰম্ভ কৰা হৈছিল ‘মামা বজাৰ’। যোৱা ২০২৫ বৰ্ষৰ ১ ডিচেম্বৰত বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ কঠীয়াতলীৰ ৰেংবেঙত প্ৰথমখন মামা বজাৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ইয়াৰ পিছত আন দুখন "মামা বজাৰ "স্থাপন কৰা হয় ননৈ আৰু পুৰণিগুদামত । মামা বজাৰ অকল মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় । এই মামা বজাৰত প্ৰতি সপ্তাহৰ শনি আৰু দেওবাৰে সাস্কৃতিক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি গাঁৱৰ সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহ উলিয়াই অনাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলোঁ ।’’

‘‘মহিলা স্বাৱলম্বিতাৰ ক্ষেত্ৰত বঢ়মপুৰে এটা পদক্ষেপ হাতত লৈছিল । প্ৰত্যেকগৰাকী উদ্যমী মহিলাই যি মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্যমিতা আঁচনিত দহ হাজৰকৈ টকাৰ চেক পাইছিল, সেই মহিলাসকলক সংস্থাপিত কৰি এখন বজাৰ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ । মামা বজাৰ বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল । থলুৱা উদ্যোগ, থলুৱা সামগ্ৰীসমূহক এখন বজাৰৰ অভাৱ আছিল । আমি বঢ়মপুৰত এখন বজাৰ সৃষ্টি কৰিছোঁ । বঢ়মপুৰ সমষ্টিত যোৱা পাঁচটা বছৰৰ ভিতৰত তিনিখন মামা বজাৰ স্থাপন কৰিছোঁ । মই ভাবো মামা বজাৰৰ দ্বাৰা আমাৰ মহিলা উদ্যমীসকলে এখন বজাৰ পাব, নিজৰ থলুৱা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি নিজকে স্বাৱলম্বী হিচাপে গঢ়িব পাৰিব । প্ৰায় তিনিশ -চাৰিশ মহিলা ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে ।" গোস্বামীয়ে লগতে কয় ৷

আগন্তুক পাঁচ বছৰত তেওঁৰ লক্ষ্য কি হ'ব বুলি কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আহি থকা পাঁচ বছৰত এখন উদ্যোগী বঢ়মপুৰ গঢ়া আৰু দহ হাজাৰ যুৱক-যুৱতীক কৰ্মসংস্থাপন দিয়া লক্ষ্য লৈছোঁ ৷’’

