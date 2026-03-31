বদৰুদ্দিন আজমল-হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰম সাম্প্ৰদায়িক নেতা : পৃথ্বীৰাজ সাথে
কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে ভ্ৰষ্টাচাৰী আৰু হত্যাকাৰীক জে'ললৈ নিক্ষেপ কৰিব ।
Published : March 31, 2026 at 3:57 PM IST
জনীয়া: বদৰুদ্দিন আজমল আৰু মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চৰম সাম্প্ৰদায়িক নেতা বুলি আখ্য়া দিলে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সম্পাদক তথা অসমৰ তত্বাৱধায়ক পৃথ্বীৰাজ সাথেই । এইবাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হ'লে ভ্ৰষ্টাচাৰ, দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰা মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো ৰেহাই নিদিয়ে বুলি সকীয়ালে অসমৰ তত্বাৱধায়ক সাথেই ।
২২ নং মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ সমৰ্থিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আব্দুল খালেকৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যালয় সোমবাৰে উদ্বোধন কৰে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সম্পাদক তথা অসমৰ তত্বাৱধায়ক পৃথ্বিৰাজ সাথেই । এই কাৰ্যালয়টো উদ্বোধন কৰি ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "এ আই ইউ ডি এফ দলৰ নেতা মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুয়োজনেই চৰম সাম্প্ৰদায়িক নেতা । এইবাৰ অসমৰ পৰা সাম্প্ৰদায়িক চৰকাৰক ৰাইজে বিদায় দিব । অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব আৰু চৰকাৰ গঠনৰ ১০০ দিনৰ ভিতৰত জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ ন্যায় প্ৰদান কৰিব ।"
নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে লগতে কয়, "অসমত যি ভ্ৰষ্টাচাৰ, দুৰ্নীতি চলিছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে সেই ভ্ৰষ্টাচাৰী আৰু হত্যাকাৰীক জে'ললৈ নিক্ষেপ কৰা হ'ব । যদি তেওঁ কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীও হয় তথাপি ৰেহাই দিয়া নহ'ব ।"
এই সভাতেই চি পি আই এমৰ অসম ৰাজ্যিক সম্পাদক সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰে কয়," অসমত এইবাৰ বিজেপি পৰাজিত হ'ব,বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ চৰকাৰ হ'ব । উজনি অসমত বিজেপিৰ অৱস্থা যথেষ্ট বেয়া । সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মস্তিস্কই কাম কৰা নাই, সেয়ে তেওঁ শংকিত হৈছে, সদায় খং কৰে । ইয়ে প্ৰমাণ কৰে বিজেপি পৰাজিত হ'ব । নামনি অসমতো বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব । মন্দিয়াৰ পৰা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আব্দুল খালেক বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব । "
ইপিনে, প্ৰাৰ্থী আব্দুল খালেকে মন্দিয়া সমষ্টিৰ উন্নয়ন আৰু অসমত এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰকাৰ গঠনৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতীক চিহ্ন হাতৰ ছবিত ভোট দিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায় । প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বিগত সময়ছোৱাত জনীয়া সমষ্টিত কৰা একাংশ কামৰ ক্ষতিয়ান ৰাইজৰ মাজত দাঙি ধৰি ভোটাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । লগতে তেওঁ কয়," মন্দিয়া সমষ্টিত বিজেপি দলৰ তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে। এজনৰ হ'ল পদুমফুল, এজনৰ জোৰা ফুল আৰু আনজনৰ হ'ল তলা চাবি ।" সেইবাবে তেওঁ মন্দিয়া সমষ্টিৰ ৰাইজক অসমত বিজেপি বিৰোধী চৰকাৰ গঠনৰ স্বাৰ্থত বিবেক ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । আব্দুল খালেকে কয়,"মোৰ সাংসদ পুঁজিৰ যদি কাম নকৰাকৈ এটা টকা ঘূৰি যোৱা বুলি কোনোবাই উপযুক্ত প্ৰমাণ দিব পাৰে তেন্তে মই ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিম ।"
এই অনুষ্ঠানটোত ৰাইজৰ দলৰ মুখপাত্ৰ নুৰ আলম, অসম প্ৰদেশ চি পি আই এমৰ সম্পাদক সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰ, বৰপেটা জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰাজীৱ আহমেদ উপস্থিত থাকে ।
