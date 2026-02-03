ETV Bharat / politics

বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই বিৰোধীক সহায় কৰে : অকপট স্বীকাৰোক্তি অতুল বৰাৰ

সীমিত সংখ্যক আসনতহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নেকি অসম গণ পৰিষদে ? সভাপতি অতুল বৰাই কি ইংগিত দিলে ?

AGP Sankalp Samaroh
দেৰগাঁৱত অগপৰ বিশাল সংকল্প সমাৰোহ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 3, 2026 at 8:27 PM IST

2 Min Read
যোৰহাট: "দেৰগাঁও সমষ্টিত ১০০ শতাংশই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব ৷" খুমটাই মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰি এই মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ইয়াৰ পিছতে মঙলবাৰে দেৰগাঁৱত দেখা গ'ল এক ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ । দেৰগাঁৱৰ নৰেন শৰ্মা সোঁৱৰণী পথাৰত অগপৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে অনুষ্ঠিত হয় বিশাল সংকল্প সমাৰোহ । উক্ত সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰায় ১৫ সহস্ৰাধিক অগপ কৰ্মীয়ে ।

এই সকল্প সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰি অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই কয়,"বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে বিৰোধীয়ে সুবিধা পাব তথা বিৰোধীৰ সহায় হয় । আজি অনুষ্ঠিত সংকল্প সমাৰোহ কেন্দ্ৰীয় সমিতি সিদ্ধান্ত মৰ্মে অনুষ্ঠিত হৈছে । সময়ে সময়ে এনে সকল্প সমাৰোহ বিভিন্ন স্থানত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ । এই সমাৰোহৰ জৰিয়তে দলৰ কৰ্মীসকলক আমি মনৰ কথা কৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ কথাও শুনিছোঁ । ই দলৰ কৰ্মীসকলক উৎসাহিত কৰিব ।"

অকপট স্বীকাৰোক্তি অগপ সভাপতি অতুল বৰাৰ (ETV Bharat Assam)

কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ প্ৰসংগত অগপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়,"কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধীৰ মাজত ঐক্য নাথাকে, অনৈক্য দেখা পোৱা যাব । এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী ধুলিসাৎ হ'ব । দেৰগাঁও সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব ।"

বন্ধুত্বমুলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ আঁত ধৰি অতুল বৰাই কয়, "২০১৬ আৰু ২০২১ ত বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে, যদিহে বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা হয় তেতিয়া বিৰোধী সুবিধা হয়, অৰ্থাৎ বিৰোধীক সহায় কৰা হয় । সেয়েহে সকলোবোৰ আলাপ-আলোচনাৰ মাজেৰে সমাধান হ'ব ।"

Atul Borah indicated that AGP would contest only in a limited number of seats
অগপৰ সংকল্প সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰা অগপ কৰ্মী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়,"অসম গণ পৰিষদে নিৰ্বাচনলৈ টঙালি বান্ধিছে আৰু এই নিৰ্বাচন অসম গণ পৰিষদৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন । কোনে ক'ত খেলিব আমি এতিয়াই কৈ দিব নোৱাৰোঁ, আলাপ-আলোচনা, মত বিনিময়ৰ মাজেৰে এইয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে কোৱা হ'ব ।"

আনহাতে অসম গণ পৰিষদে যে সীমিত সংখ্যক আসনতহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেয়া আজি অতুল বৰাই মন্তব্যত স্পষ্ট হৈ পৰে । লগতে অগপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কৰ্মীসকলক উদ্দেশি কয়, "অসমত আঞ্চলিকতাবাদ আছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব ।"

উল্লেখ্য যে ১৫ হাজাৰৰো অধিক লোকৰ সমাগমেৰে নৰেন শৰ্মা সোঁৱৰণী পথাৰত অনুষ্ঠিত অগপৰ সংকল্প সমাৰোহত অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাকে ধৰি অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা সাংসদ ফণীফুষণ চৌধুৰী, কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত, বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকা, ভবেন্দ্ৰ নাথ ভৰালীকে আদি কৰি কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতা উপস্থিত থাকে ।

