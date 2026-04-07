কোন ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে কিমান প্ৰভাৱ পেলাইছে মধ্য অসমৰ ৰাজনীতিত ?

বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ মঙলবাৰে অন্তিম দিন। বিগত ১৬ দিনত মধ্য অসমত কোন ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে কিমান প্ৰভাৱ পেলাইছে ? ৰকিবুল ওৱাহিদৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 7, 2026 at 4:27 PM IST

নগাঁও: অহা ৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ অন্ত পৰিব মঙলবাৰে বিয়লি ৫ বজাত । যোৱা ২৩ মাৰ্চত মনোনয়ন দাখিলৰ পৰা নিৰ্বচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনলৈকে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈছে মধ্য অসমৰ ৰাজনীতিও । মধ্য অসমত বিগত ১৬ দিনত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ অখিল গগৈলৈকে চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ।

নিজ নিজ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীক উদ্ধাৰৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰসকলে বিগত কেইদিনত চলাইছে ব্যাপক প্ৰচাৰ । ইয়াৰ মাজতে চৰ্চালৈ আহিছে অধিক সময় এটা সমষ্টিতেই চুকে-কোণে প্ৰচাৰ চলোৱা কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ । মধ্য অসমৰ কোন সমষ্টিত কোন প্ৰাৰ্থীৰ হৈ কোন কোন ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে চলালে প্ৰচাৰ ?

চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টি:

চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক উদ্ধাৰৰ বাবে কেইবাগৰাকীও ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে চলালে প্ৰচাৰ । বিগত উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ হাতত পৰাজয় বৰণ কৰা সাংসদ পুত্ৰ তাঞ্জিল হুছেইনক উদ্ধাৰৰ বাবে এইবাৰ উঠি পৰি লাগিছে প্ৰাৰ্থাগৰাকীৰ পিতৃ তথা ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত প্ৰায় ৯০ শতাংশৰো অধিক সংখ্যালঘু ভোটাৰ থকা সমষ্টিটোৰ পৰা পুত্ৰ তাঞ্জিল হুছেইনক বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হৈও আন সমষ্টিৰ বিপৰীতে অধিক সময় চামগুৰি সমষ্টিতে ব্যস্ত থাকিল ৰকিবুল হুছেইন ।

কেৱল পুত্ৰক উদ্ধাৰৰ স্বাৰ্থত চামগুৰি সমষ্টিৰ চুকে-কোণে ৰকিবুল হুছেইন ব্যস্ত হৈ থকাটো কংগ্ৰেছৰ বাবেই দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে চামগুৰিৰ ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন ব্যক্তি মুষ্কিবুৰ ৰহমানে । ইয়াৰোপৰি এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত চামগুৰি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তাঞ্জিল হুছেইনক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ অলকা লাম্বা, কানহাইয়া কুমাৰৰ উপৰিও ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়েও প্ৰচাৰ চলায় ।

ইয়াৰ বিপৰীতে সংখ্যালঘু প্ৰধান চামগুৰি সমষ্টিত এআইইউডিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক আব্দুল আজিজে দলীয় কৰ্মী-সমৰ্থকক লগত লৈ নিজৰ ভেটি একপ্ৰকাৰ মজবুত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আব্দুল আজিজৰ বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে হেলিকপ্টাৰেৰে দলটোৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমল উপস্থিত হয় যদিও কাৰিকৰী অসুবিধাৰ বাবে অৱতৰণ কৰিব নোৱাৰিলে হেলিকপ্টাৰ ।

অৱশ্যে চামগুৰি সমষ্টিৰ এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী আব্দুল আজিজ আৰু ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামৰ হৈ এখন সভাৰ পৰাই প্ৰচাৰ চলায় AIMIM ৰ নেতা আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ লগতে বদৰুদ্দিন আজমলে । ইয়াৰ বিপৰীতে চামগুৰি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অনিল শইকীয়াৰ হৈ বিশেষ কোনো প্ৰচাৰ চলোৱা নাই কোনো ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে ।

কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টি:

বিগত চাৰিটাকৈ কাৰ্যকাল কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰাই অগপ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা কেশৱ মহন্ত পুনৰবাৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰাই অৱতীৰ্ণ হৈছে নিৰ্বাচনত । একেদৰে সমষ্টিটোৰ পৰা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰৰ্থী হিচাপে ৰাইজৰ দলৰ পৰা প্ৰদীপ বৰুৱাই নিৰ্বচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে । সমান্তৰালকৈ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বঞ্চিত জিতেন্দ্ৰজিৎ গৌড়েও নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈছে নিৰ্বাচনী যুঁজত ।

অগপৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অগপ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তথা পূৰ্বৰ চাৰিবাৰৰ বিধায়ক কেশৱ মহন্তৰ হৈ দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ পৰা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা যায় । কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত এন ডি এ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তৰ হৈ মনোনয়ন দাখিলৰ দিনাই কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰীটোলত এক বিশাল সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰচাৰ চলোৱাৰ উপৰিও ২ এপ্ৰিলত দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু ৬ এপ্ৰিলত আমবাগানত প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

লগতে পঢ়ক:

বৰাকৰ ৰাইজৰ সৈতে সতীয়া সন্তানৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে : মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে

উন্নয়ন যিয়ে কৰিছে তাকেই ভোট দিব জনতাই : আত্মবিশ্বাসী সুৰেণ ফুকনৰ মনৰ কথা

