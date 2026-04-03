অসমক ঝাৰখণ্ডতকৈয়ো অতি পিছপৰা আখ্যা মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত ছোৰেণৰ

ৰঙানদী বিধানসভা সমষ্টিত জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত প্ৰচাৰ ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ ।

ৰঙানদী বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হেমন্ত ছোৰেণৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 3, 2026 at 10:10 PM IST

লখিমপুৰ: লখিমপুৰ জিলাৰ ৰঙানদী বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত ছোৰেণে । বিগত কেইবাদিনত লখিমপুৰত বিজেপি, কংগ্ৰেছৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে মাৰাথন প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সময়তেই ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । অসমত চাহ শ্ৰমিকৰ অৱস্থা অতিকৈ শোচনীয় বুলি মন্তব্য় কৰি ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনায় ।

ৰঙানদী সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত ডিজু চাহ বাগিচা খেলপথাৰত আয়োজিত এক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণে । ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা সমৰ্থিত জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ ৰঙানদী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী পবন চাওতালৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ভাষণ প্ৰসংগত বিজেপি দল তথা কেন্দ্রীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰি দলীয় প্রার্থী পৱন চাওতালক ভোট দি আদিবাসীসকলৰ ভবিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণে কয়, "সমাগত নিৰ্বাচনৰ বাবে মই অসমৰ বিভিন্ন ঠাই দেখাৰ সুযোগ পাইছো । মই ভাবিছিলো ঝাৰখণ্ড দেশৰ ভিতৰতে অতিকৈ পিছপৰা; কিন্তু ইয়ালৈ আহি দেখিছো ঝাৰখণ্ডতকৈয়ো অসম অতি পিছপৰা । বহু অনুন্নত জীৱন-যাপন কৰিছে ইয়াৰ আদিবাসীসকলে । বহু গাঁৱত দেখিছো ৰাস্তা-পদূলি নাই । বিজুলী নাই, বিশুদ্ধ খোৱাপানী নাই । ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে ২০১৪ ৰ পৰা পকী ঘৰ দিয়াৰ কথা কৈ আহিছে । পিছে এখন গাঁৱতো এটা পকী ঘৰ নাই আদিবাসীসকলৰ । ইয়াৰ বিপৰীতে ভগা-ছিঙা ঘৰ দেখা গৈছে ।"

মুখ্যমন্ত্ৰী ছোৰেণে নিজৰ ৰাজ্যৰ পৰিবেশৰ উদ্ধৃতি দি কয়, "ঝাৰখণ্ডত সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীয়ে স-সন্মানেৰে জীৱন-যাপন কৰিছে; কিন্তু অসমত সেই সমতা দেখা নাই । চাহ শ্ৰমিকৰ ২৫০ টকা মজুৰি অসমত বাহাল আছে; কিন্তু এনেকুৱা এখন ৰাজ্য নাই য'ত ৫০০ টকাৰ তলত শ্ৰমিকক মজুৰি দিয়া হয় । অসমত কিয় এই ব্যৱস্থা ? ইয়াততো ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ চলি আছে । কিয় ইয়াত শ্ৰমিকে অধিকাৰ পোৱা নাই ?"

এনেদৰে বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ছোৰেণে চৰকাৰক সমালোচনা কৰি আদিবাসী ৰাইজক দলীয় প্রার্থী পবন চাওতালক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনায় । সমষ্টিটোৰ দলীয় প্রার্থী পবন চাওতালেও আদিবাসীসকলক চৰকাৰে বঞ্চনা কৰা বুলি অভিযোগ তুলি কয়, "আন জাতি-জনগোষ্ঠী থকা এলেকাত উন্নয়ন হয়, ৰাস্তা-পদূলি হয় ৷ কিন্তু য’ত আদিবাসী গাঁও আছে তাত এতিয়াও কেঁচা ৰাস্তা । উন্নয়নৰ ক্ষেত্রত আদিবাসীসকলক চৰকাৰে মাহীআইৰ দৃষ্টিৰে চাইছে । সেই কথা এতিয়া ৰাইজে গম পাইছে ।" আদিবাসীসকলৰ সমস্যাৰ সীমা নাই বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ জয় ভাৰত পাৰ্টীয়ে এইবাৰ অসমৰ ১৯ টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিয়া বুলি কয় ।

