৮৫.৯১ শতাংশৰে সৰ্বকালৰ অভিলেখ : ৮৫.৩৩ শতাংশ পুৰুষৰ বিপৰীতে ৮৬.৫০ মহিলাৰ ভোটদান
শুকুৰবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে দিয়া চূড়ান্ত তথ্য মতে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৮৫.৯১ শতাংশ । পূৰ্বে কোনো নিৰ্বাচনত ইমান পৰিমাণৰ ভোটদান হোৱা নাছিল ।
Published : April 10, 2026 at 5:05 PM IST
গুৱাহাটী: এইবাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ ভোটাৰ ৰাইজে ভোটদানৰ পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি এক নতুন অভিলেখ গঢ়িলে । বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত অসমৰ ৮৫.৯১ শতাংশ লোকে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে । শুকুৰবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে দিয়া তথ্য মতে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৮৫.৯১ শতাংশ । ইয়াৰ পূৰ্বে কোনো বিধানসভা নাইবা লোকসভা নিৰ্বাচনত ইমান পৰিমাণৰ ভোটদান হোৱা নাছিল ।
আনহাতে, এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত মহিলাসকলৰ অংশগ্ৰহণ আছিল উল্লেখযোগ্য । এইবাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত মহিলাৰ ভোটদানৰ হাৰ হৈছে ৮৬.৫০ শতাংশ আৰু পুৰুষৰ হৈছে ৮৫.৩৩ শতাংশ । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ মুঠ ২,৫০,৫৪,৪৬৩ গৰাকী ভোটাৰৰ ভিতৰত আছিল ১,২৫,৩১,৫৫২ জন পুৰুষ, ১,২৫,২২,৫৯৩ গৰাকী মহিলা আৰু ৩১৮ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ । ইয়াৰ ভিতৰত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা সকলৰ ভোটদানৰ হাৰ বেছি ।
স্বাধীনতাৰ পাছত হোৱা বিধানসভা আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনত সৰ্বাধিক ভোটদান হৈছিল ২০১৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত । সেইবাৰ ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৮৪.৬৭ শতাংশ । কিন্তু এইবাৰ ৮৫.৯১ শতাংশৰে অসমৰ ভোটাৰ ৰাইজে নতুন অভিলেখ ৰচনা কৰিলে ।
২০০১ চনৰ পৰা লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনত হোৱা ভোটদানৰ হাৰ
২০০১ চনত হোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৭৫.০৫ শতাংশ । ইয়াৰে ভোটদানৰ পুৰুষৰ হাৰ আছিল ৭৭.৬৮ শতাংশ আৰু মহিলাৰ আছিল ৭২.১৯ শতাংশ । সেইদৰে ২০০৪ চনত হোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৬৯.১১ শতাংশ । ইয়াৰে ভোটদানৰ পুৰুষৰ হাৰ আছিল ৭২.৫১ শতাংশ আৰু মহিলাৰ আছিল ৬৫.৩৬ শতাংশ ।
২০০৬ চনত হোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৭৫.৭২ শতাংশ । ইয়াৰে ভোটদানৰ পুৰুষৰ হাৰ আছিল ৭৬.৪৯ শতাংশ আৰু মহিলাৰ আছিল ৭৪.৮৯ শতাংশ । ২০০৯ চনত হোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৬৯.৫৪ শতাংশ । ইয়াৰে ভোটদানৰ পুৰুষৰ হাৰ আছিল ৭২.৫০ শতাংশ আৰু মহিলাৰ আছিল ৬৬.৭৫ শতাংশ ।
২০১১ চনত হোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৭৬.০৪ শতাংশ । ইয়াৰে ভোটদানৰ পুৰুষৰ হাৰ আছিল ৭৬.৮৫ শতাংশ আৰু মহিলাৰ আছিল ৭৪.৯৪ শতাংশ । আনহাতে ২০১৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৮০.১২ শতাংশ । ইয়াৰে ভোটদানৰ পুৰুষৰ হাৰ আছিল ৮০.৬৫ শতাংশ আৰু মহিলাৰ আছিল ৭৯.৪৫ শতাংশ । ২০১৬ চনত হোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৮৪.৬৭ শতাংশ । ইয়াৰে ভোটদানৰ পুৰুষৰ হাৰ আছিল ৮৪.৩৩ শতাংশ আৰু মহিলাৰ আছিল ৮৪.৬৭ শতাংশ ।
২০১৯ চনত হোৱা লোকসভা হোৱা নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৮১.৬০ শতাংশ । ইয়াৰে ভোটদানৰ পুৰুষৰ হাৰ আছিল ৮১.৩৩ শতাংশ আৰু মহিলাৰ আছিল ৮১.৩৩ শতাংশ । ২০২১ চনত হোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৮২.৪২ শতাংশ । ইয়াৰে ভোটদানৰ পুৰুষৰ হাৰ আছিল ৮১.৬০ শতাংশ আৰু মহিলাৰ আছিল ৮২.০১ শতাংশ ।
২০২৪ চনত হোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৮১.৮৭ শতাংশ । ইয়াৰে ভোটদানৰ পুৰুষৰ হাৰ আছিল ৮১.০১ শতাংশ আৰু মহিলাৰ আছিল ৮১.৭১ শতাংশ । এইবাৰৰ পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি ৮৫.৯১ শতাংশ ভোটদান হয় । আনহাতে মহিলাৰ ভোটদানৰ হাৰো বহু বৃদ্ধি পায় ।
লক্ষণীয় বিষয় যে ২০১৬ চনৰ পৰা পুৰুষৰ তুলনাত মহিলাৰ ভোটদানৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ পূৰ্বে হোৱা প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে পুৰুষৰ তুলনাত মহিলাৰ ভোটদান হাৰ কম আছিল । ইফালে এইবাৰ চহৰ অঞ্চলতো পূৰ্বৰ তুলনাত ভোটদানৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে । এইবাৰ সৰ্বাধিক ৯৬.৫৪ শতাংশ ভোটদানেৰে শীৰ্ষত আছে বীৰছিং জাৰুৱা সমষ্টি । আনহাতে সৰ্বনিম্ন ৭২.৩৭ শতাংশ ভোটদান হোৱা সমষ্টি হৈছে নিউ গুৱাহাটী সমষ্টি ।
উল্লেখ্য যে, ৪ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগণনা । বৰ্তমান ৰাজ্যৰ ১২৬ টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হোৱা ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী হৈ আছে ষ্ট্ৰং ৰুমৰ ইভিএমত ।
