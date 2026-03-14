অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ, কোনে ক’ত পালে প্ৰাৰ্থিত্ব?

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ, কোনে ক’ত পালে প্ৰাৰ্থিত্ব?
নিৰ্বাচনলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু কংগ্ৰেছ৷ প্ৰকাশ কৰিলে দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ৷ ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা সম্পন্ন নোহোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিৰোধী মিত্ৰতাৰ পৰা আঁতৰিল অখিল গগৈ বাহিনী ৷
Published : March 14, 2026 at 11:18 PM IST
গুৱাহাটী : ২০২৬ ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যেই তৎপৰ হৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল ৷ ৰাজ্যৰ মুখ্য বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যেই ৪২ জনীয়া প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ আজি দলটোৱে প্ৰকাশ কৰিলে দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ৷
সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত এয়া প্ৰথমটো বিধানসভা নিৰ্বাচন ৷ গতিকে যুৱ নেতাগৰাকীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছে কেনেদৰে নিৰ্বাচনত যুঁজ দিয়ে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছে সকলোৱে ৷
বিৰোধী মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত বিভিন্ন জল্পনা-কল্পনা চলি আছিল যদিও মূলতঃ ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতাত আঁসোৱাহ ৰৈ গৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ ৷ পূৰ্বৰ পৰা মিত্ৰতাত থকা অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু বাকী কেইটা দলৰ সৈতে আসনৰ বুজাবুজি সম্পন্ন হৈছে যদিও ৰাইজৰ দলৰ সৈতে একমতত উপনীত হ’ব পৰা নাই কংগ্ৰেছ ৷
কেবালানিও আলোচনা চলাৰ পাছতো গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈ মিত্ৰতাৰ এনাজৰীৰে বান্ধ খাব নোৱাৰিলে ৷ গতিকে ৰাইজৰ দলক বাদ দি মিত্ৰতাত আগুৱাইছে বিৰোধীয়ে ৷
শনিবাৰে নিশা কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰা দ্বিতীয় প্ৰাৰ্থী তালিকা অনুসৰি কোন কোন সমষ্টিত কাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে চাওঁ আহক-
- গোলকগঞ্জত কার্তিক চন্দ্ৰ ৰয়
- বীৰছিং ঝাৰোৱাত ৱাজেদ আলী চৌধুৰী
- বিলাসীপাৰাত অমৃত বাদশ্বা
- মানকাচৰত মহিবুৰ ৰহমান
- পূব গোৱালপাৰাত আবুল কালাম ৰছিদ আলম
- দুধনৈ (ST)ত কিশোৰ কুমাৰ ব্ৰহ্ম
- সৃজনগ্রামত নুৰল ইছলাম
- মন্দিয়াত আব্দুল খালেক
- ছমৰীয়াত ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ
- ৰঙিয়াত প্রাণজিৎ চৌধুৰী
- ডিমৰীয়া (SC)ত কিশোৰ কুমাৰ বৰুৱা
- নিউ গুৱাহাটীত শান্তনু বৰা
- মঙলদৈত ৰিজুমণি তালুকদাৰ
- হোজাইত জিল্লী চৌধুৰীক প্রার্থিত্ব
- ঢেকীয়াজুলিত বতাছ ওৰাং
- ৰঙাপৰাত কার্তিক চন্দ্ৰ কুর্মী
- গহপুৰত ডাঃ শংকৰজ্যোতি কুটুম
- ধেমাজিত (ST) শৈলেন সোণোৱাল
- তিনিচুকীয়াত ডেভিদ ফুকন
- টিংখঙত বিপুল গগৈ
- দেৰগাঁৱত সাগৰিকা বৰা
- ধলাইত (SC) ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকায়স্থ
- দক্ষিণ কৰিমগঞ্জত আমিনুৰ ৰছিদ চৌধুৰী
আনহাতে কংগ্ৰেছে বিৰোধী ঐক্যলৈ এৰিলে ১৫টা সমষ্টি । সেয়া হল -
- ভৱানীপুৰ-সৰভোগে
- বজালী
- পলাশবাৰী
- মধ্য গুৱাহাটী
- গোৰেশ্বৰ
- মৰিগাঁও
- বঢ়মপুৰ
- বিন্নাকান্দি
- বিহালী (SC)
- শদিয়া
- ডিব্ৰুগড়
- খোৱাং
- সৰুপথাৰ
- ডিফু (ST)
- আমৰি (ST)
লগতে পঢ়ক : ৰাইজৰ দলৰ দুজনীয়া দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা : নাওবৈচাওত হৰিকান্ত দাস আৰু ধেমাজিত বাবুল সোণোৱাল
লগতে পঢ়ক : কংগ্ৰেছৰ চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকাইহে মুকলি কৰিব অজাপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা, ইংগিত দিলে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে