অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ, কোনে ক’ত পালে প্ৰাৰ্থিত্ব?

নিৰ্বাচনলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু কংগ্ৰেছ৷ প্ৰকাশ কৰিলে দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ৷ ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা সম্পন্ন নোহোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিৰোধী মিত্ৰতাৰ পৰা আঁতৰিল অখিল গগৈ বাহিনী ৷

কংগ্ৰেছৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 14, 2026 at 11:18 PM IST

গুৱাহাটী : ২০২৬ ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যেই তৎপৰ হৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল ৷ ৰাজ্যৰ মুখ্য বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যেই ৪২ জনীয়া প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ আজি দলটোৱে প্ৰকাশ কৰিলে দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ৷

সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত এয়া প্ৰথমটো বিধানসভা নিৰ্বাচন ৷ গতিকে যুৱ নেতাগৰাকীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছে কেনেদৰে নিৰ্বাচনত যুঁজ দিয়ে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছে সকলোৱে ৷

বিৰোধী মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত বিভিন্ন জল্পনা-কল্পনা চলি আছিল যদিও মূলতঃ ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতাত আঁসোৱাহ ৰৈ গৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ ৷ পূৰ্বৰ পৰা মিত্ৰতাত থকা অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু বাকী কেইটা দলৰ সৈতে আসনৰ বুজাবুজি সম্পন্ন হৈছে যদিও ৰাইজৰ দলৰ সৈতে একমতত উপনীত হ’ব পৰা নাই কংগ্ৰেছ ৷

কেবালানিও আলোচনা চলাৰ পাছতো গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈ মিত্ৰতাৰ এনাজৰীৰে বান্ধ খাব নোৱাৰিলে ৷ গতিকে ৰাইজৰ দলক বাদ দি মিত্ৰতাত আগুৱাইছে বিৰোধীয়ে ৷

শনিবাৰে নিশা কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰা দ্বিতীয় প্ৰাৰ্থী তালিকা অনুসৰি কোন কোন সমষ্টিত কাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে চাওঁ আহক-

  1. গোলকগঞ্জত কার্তিক চন্দ্ৰ ৰয়
  2. বীৰছিং ঝাৰোৱাত ৱাজেদ আলী চৌধুৰী
  3. বিলাসীপাৰাত অমৃত বাদশ্বা
  4. মানকাচৰত মহিবুৰ ৰহমান
  5. পূব গোৱালপাৰাত আবুল কালাম ৰছিদ আলম
  6. দুধনৈ (ST)ত কিশোৰ কুমাৰ ব্ৰহ্ম
  7. সৃজনগ্রামত নুৰল ইছলাম
  8. মন্দিয়াত আব্দুল খালেক
  9. ছমৰীয়াত ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ
  10. ৰঙিয়াত প্রাণজিৎ চৌধুৰী
  11. ডিমৰীয়া (SC)ত কিশোৰ কুমাৰ বৰুৱা
  12. নিউ গুৱাহাটীত শান্তনু বৰা
  13. মঙলদৈত ৰিজুমণি তালুকদাৰ
  14. হোজাইত জিল্লী চৌধুৰীক প্রার্থিত্ব
  15. ঢেকীয়াজুলিত বতাছ ওৰাং
  16. ৰঙাপৰাত কার্তিক চন্দ্ৰ কুর্মী
  17. গহপুৰত ডাঃ শংকৰজ্যোতি কুটুম
  18. ধেমাজিত (ST) শৈলেন সোণোৱাল
  19. তিনিচুকীয়াত ডেভিদ ফুকন
  20. টিংখঙত বিপুল গগৈ
  21. দেৰগাঁৱত সাগৰিকা বৰা
  22. ধলাইত (SC) ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকায়স্থ
  23. দক্ষিণ কৰিমগঞ্জত আমিনুৰ ৰছিদ চৌধুৰী

আনহাতে কংগ্ৰেছে বিৰোধী ঐক্যলৈ এৰিলে ১৫টা সমষ্টি । সেয়া হল -

  1. ভৱানীপুৰ-সৰভোগে
  2. বজালী
  3. পলাশবাৰী
  4. মধ্য গুৱাহাটী
  5. গোৰেশ্বৰ
  6. মৰিগাঁও
  7. বঢ়মপুৰ
  8. বিন্নাকান্দি
  9. বিহালী (SC)
  10. শদিয়া
  11. ডিব্ৰুগড়
  12. খোৱাং
  13. সৰুপথাৰ
  14. ডিফু (ST)
  15. আমৰি (ST)

