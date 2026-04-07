খাৰ্গেৰ ‘বিষাক্ত’ মন্তব্যক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা : কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দাখিল অসম বিজেপিৰ

খাৰ্গেৰ ‘বিষাক্ত’ মন্তব্যক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা : কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দাখিল অসম বিজেপিৰ
৬ এপ্ৰিলত নিলামবজাৰত এক জনসভাত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ মতাদৰ্শক 'বিষাক্ত' বুলি অভিহিত কৰিছিল ৷
Published : April 7, 2026 at 8:31 PM IST
গুৱাহাটী: কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাৰ্গেৰ বিৰুদ্ধে মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ থানাত বিজেপিয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰে। শ্ৰীভূমি জিলাত দিয়া এক ৰাজনৈতিক ভাষণক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে দলটোৱে । অভিযোগ অনুসৰি ৬ এপ্ৰিলত নিলামবজাৰত অনুষ্ঠিত এক জনসভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ মতাদৰ্শক 'বিষাক্ত' বুলি অভিহিত কৰি 'বিষাক্ত সাপ'ৰ সৈতে তুলনা কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মাই মঙলবাৰে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে । এজাহাৰত কোৱা হয় যে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ মন্তব্যসমূহ অপমানজনক আৰু বিজেপিৰ কৰ্মীসকলৰ অনুভূতিত আঘাত হানিছে । লগতে এই বক্তব্যই ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি আৰু জনশান্তি বিঘ্নিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি এজাহাৰত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা আৰক্ষীক অনুৰোধ জনোৱা হয় । এই সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ প্ৰাঞ্জল কলিতাই কয়, "অসমৰ মিঞা ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ বাবে কংগ্ৰেছে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিক । দিনে-নিশাই ভাৰতীয় সংবিধানৰ কথা কৈ ফুৰা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই সংবিধান প্ৰদত্ত বাক স্বাধীনতাৰ অধিকাৰৰ বিৰুদ্ধে গৈ আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিক দেশত নিষিদ্ধ কৰাৰ দাবী তুলি দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ বৌদ্ধিক দ্বৈন্যতা প্ৰমাণ কৰিছে ৷’’
‘‘ভাৰতীয় সনাতন সভ্যতাত জীৱ-জন্তু, গছ-গছনি আদি প্ৰাকৃতিক উপাদানক পৱিত্ৰ বুলি গণ্য কৰাৰ লগতে উপাসনা কৰে । কিন্তু কংগ্ৰেছে হিন্দু সনাতন সভ্যতাক অপমান কৰি ইছলাম ধৰ্মৰ কোৰানক উচ্চ মৰ্যাদাত ৰাখি অসমৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ মন জয় কৰিবলৈ ভগৱান শিৱৰ অলংকাৰ সৰ্পক সমাজৰ ক্ষতিকাৰক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে ।’’ কলিতাই লগতে কয় ৷
যোৱা ৬ এপ্ৰিলত শ্ৰীভূমি জিলাৰ নিলামবজাৰত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতিক অপমান কৰা কাৰ্যক বিজেপিয়ে তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰে । ‘‘সনাতনী সভ্যতাক অপমান কৰা আৰু ইছলাম ধৰ্মক শ্ৰেষ্ঠ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাতো কংগ্ৰেছৰ লক্ষ্য । যাৰে বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমৰ সৰ্বস্তৰৰ খিলঞ্জীয়া লোকে কংগ্ৰেছ দলক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে ।’’ প্ৰাঞ্জল কলিতাই কয় ৷
মঙলবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ লগতে অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আয়োগতো অভিযোগ দাখিল কৰে ।
লগতে পঢ়ক:
বিজেপি-আৰএছএছ বিষাক্ত সাপ, মাৰিবই লাগিব: মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ মন্তব্যক লৈ সৰৱ বিজেপি
দেশত অসমৰ দৰে এনে ভ্ৰষ্ট আৰু অহংকাৰী মুখ্যমন্ত্রী নাই : পৱন খেড়াৰ অভিযোগৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ খাৰ্গেৰ