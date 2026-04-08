৯ এপ্ৰিলত ভোট, ভাগে ভাগে ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা ভোটগ্ৰহণকাৰীৰ দল

Published : April 8, 2026 at 3:11 PM IST|
Updated : April 8, 2026 at 3:18 PM IST
নিউজ ডেস্ক: বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ব অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ । ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ । এইবাৰ একক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচন । শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে ব্যাপক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে ৷
ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু নগাঁও জিলা প্ৰশাসন । যাৱতীয় সামগ্ৰী লৈ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ সাজু জিলাখনৰ ৮ হাজাৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰী । জিলাখনৰ মুঠ ১৮৬৮ টা ভোটকেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ । ইয়াৰ বাবে ৮ হাজাৰ প’লিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসহ কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰিছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে ।
নগাঁৱৰ সাতটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনত ১৫৫১,৫৩০ গৰাকী ভোটাৰে ভোটদান কৰিব । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৭৭৮,২০৮ গৰাকী আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৭৭৩,২৭০ গৰাকী । জিলা প্ৰশাসনে দিয়া তথ্য অনুসৰি, জিলাখনত মুঠ ৫২ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে ।
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে ইতিমধ্যে মাজুলীৰ কেন্দ্ৰসমূহলৈওলৈ ৰাওনা হৈছে বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দল । মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিত এইবাৰ মুঠ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা ১৮৮ টা । মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,৪৫,৩৩১ গৰাকী ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ সংখ্যা ৭৩,৭৮০ গৰাকী আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ৭১,৫৫১ গৰাকী । এইবছৰ নতুন ভোটাৰ ৩৫৭০ গৰাকী । দিব্যাংগ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,১১৪ গৰাকী । একেদৰে ৮৫ বছৰ উৰ্ধৰ ভোটাৰ ৫৪৬ গৰাকী । এইবাৰ মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিত মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা ২০ টা ।
ইফালে ধেমাজি জিলাৰো তিনিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোট গ্ৰহণৰ বাবে কেন্দ্ৰ সমূহলৈ ৰাওনা প্ৰিজাইডিং, প’লিং আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দল ৷ মুঠ ৪,৫০০ গৰাকীতকৈও অধিক বিষয়া - কৰ্মচাৰী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োজিত কৰা হৈছে জিলাখনত ৷ জিলাখনৰ তিনিটা বিধান সভা সমষ্টিৰ তথ্য সমূহ হ’ল -
৭৮ নং ধেমাজি সমষ্টি-
- মুঠ ভোট কেন্দ্ৰ: ২২৬ টা
- প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা: ৬ গৰাকী
- মুঠ ভোটাৰ: ১,৭৮,৮৮০
৭৯ নং চিচিবৰগাঁও সমষ্টি
- মুঠ ভোট কেন্দ্ৰ: ২৩০ টা
- মুঠ প্ৰাৰ্থী: 8 গৰাকী
- মুঠ ভোটাৰ: ১৮২০১৮
৮০ নং জোনাই সমষ্টি
- মুঠ ভোট কেন্দ্ৰ: ২৮২ টা
- মুঠ প্ৰাৰ্থী: ২ গৰাকী
- মুঠ ভোটাৰ: ২২২৩০৭
বৰপেটা নিৰ্বাচনী জিলাৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটকেন্দ্ৰবোৰলৈ বৰপেটাৰ মাধৱ চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা ইভিএম বিতৰণ কেন্দ্ৰৰ পৰা ভোটগ্ৰহণৰকাৰীৰ দল ৰাওনা হৈছে । বৰপেটা নিৰ্বাচনী জিলাত চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টি আছে । সমষ্টিকেইটা হ'ল - বৰপেটা, চেঙা, মন্দিয়া আৰু পাকাবেতবাৰী । আটাইকেইটা সমষ্টিত থকা মুঠ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হ'ল ১,১২১ টা । এই কেন্দ্ৰবোৰৰ ভিতৰৰ ভৌগোলিকভাৱে জটিল অঞ্চলত অৱস্থিত বাবে ১২৩ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ মঙলবাৰেই ভোটগ্ৰহণৰকাৰীৰ দল ৰাওনা হৈছে । এই ১২৩ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত ১১৭ টা চেঙা সমষ্টিত অৱস্থিত । বাকী ছটা ভোটকেন্দ্ৰ অৱস্থিত মন্দিয়া সমষ্টিত ।
২২ নং মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টি
- মুঠ ভোটাৰ ২,৭৯,৯২৪ গৰাকী
- পুৰুষ ভোটাৰ- ১,৪৪,৭০২ জন
- মহিলা ভোটাৰ- ১,৩৫,২২০ গৰাকী
- তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ- ২ গৰাকী
২৩ চেঙা বিধানসভা সমষ্টি
- মুঠ ভোটাৰ- ২,৫৬,৪০৭ গৰাকী
- পুৰুষ ভোটাৰ- ১,৩৩,৯৭৭ জন
- মহিলা ভোটাৰ- ১,২২,৪২৪ গৰাকী
- তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ- ৬ গৰাকী
২৪নং বৰপেটা (অনুসূচিত জাতি) বিধানসভা সমষ্টি
- মুঠ ভোটাৰ- ১,৭০,৮৯৩ গৰাকী
- পুৰুষ ভোটাৰ- ৮৬,২৩৯ জন
- মহিলা ভোটাৰ- ৮৬,৬৫২ গৰাকী
- তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ- ২ গৰাকী
২৫ নং পাকাবেতবাৰী বিধানসভা সমষ্টি
- মুঠ ভোটাৰ- ২,৭৬,১৪৩ গৰাকী
- পুৰুষ ভোটাৰ- ১,৪৩,০১৬ জন
- মহিলা ভোটাৰ- ১,৩৩,১২৫ গৰাকী
- তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ- ২ গৰাকী
বৰপেটা জিলাৰ সৰ্বমুঠ ভোটাৰ- ৯,৮৩,৩৬৭ গৰাকী
- পুৰুষ ভোটাৰ- ৫,০৭,৯৩৪ জন
- মহিলা ভোটাৰ- ৪,৭৫,৪২১ গৰাকী
- তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ- ১২ গৰাকী
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ধুবুৰী নিৰ্বাচনী জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ ১৫৪৮ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা দ্বায়িত্বত থকা বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল ৰাওনা হৈছে । এইবাৰ ধুবুৰী জিলাৰ পাঁচটা বিধান সভা সমষ্টিৰ পৰা মুঠ ৩৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ভোট যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছে । এই ৩৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব জিলা খনৰ মুঠ ১২ লাখ ২০ হাজাৰ ৩৮৪ গৰাকী ভোটাৰে । ৯ এপ্ৰিলৰ পুৱা ৭ বজাৰ পৰা ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সন্ধিয়া ৫ বজালৈকে এই প্ৰক্ৰিয়া চলিব ।
ইফালে দৰং জিলাৰ তিনিটা বিধানসভা সমষ্টি ৪৯ নং ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টি, ৫০ নং মঙলদৈত বিধানসভা সমষ্টি আৰু ৫১ নং দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা সকলো কাম-কাজ পৰিচালিত কৰিছে দৰং জিলা প্ৰশাসনে । ইতিমধ্যে বিষয়া-কৰ্মচাৰী সকল সম্পুৰ্ণ সাজু হৈ উঠিছে । ইতিমধ্যে জিলাখনৰ সকলো বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে নিজৰ নিজৰ সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হৈছে ।
জিলাখনত মুঠ ৯০৭ টা ভোট কেন্দ্ৰ আছে । মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিত ২৫১ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ, ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিত ২১৯ টা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আৰু দলগাঁও সমষ্টিত ৩৬৬ টা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে । ইয়াৰে ৭৮ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ’ব । প্ৰতিটো সমষ্টিতে দুটাকৈ আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে ৷ তিনিওটা সমষ্টিৰ ১৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব জিলাখনৰ প্ৰায় ৭,১৯,৩২৫ গৰাকী ভোটাৰে ৷ ইফালে ৩৪ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰক স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে চিনাক্ত কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে ।
