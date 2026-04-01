ETV Bharat / politics

বৃহস্পতিবাৰে ওৱেইছি আহিব অসমলৈ : এ আই ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ তুমুল বাকযুদ্ধ

বিজেপিয়ে ধৰ্মৰ নামত বিভাজন সৃষ্টিৰ বাবে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ দৰে নেতাসকলক ব্যৱহাৰ কৰে ৷ জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰৰ মন্তব্য ৷

আছাদুদ্দিন ওৱেইছি আহিব অসমলৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 1, 2026 at 7:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা: নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে সমগ্ৰ অসমত ৷ পাকাবেতবাৰী সমষ্টিত গাঁৱে গাঁৱে প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে । ৰাইজৰ দুৱাৰে দুৱাৰে গৈ সমৰ্থন বিচাৰি শিকদাৰে দাবী কৰে যে এইবাৰ তেওঁ আগতকৈ অধিক জনসমৰ্থন লাভ কৰিছে ।

প্ৰচাৰৰ সময়ত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথোপকথনত শিকদাৰে কয়, ‘‘ৰাইজৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ লাভ কৰিবলৈ প্ৰতিখন গাঁৱলৈ গৈছোঁ আৰু ৰাইজে উষ্ম আদৰণি জনাইছে । ২০১৬ আৰু ২০২১ চনত জয়লাভ কৰাৰ পিছত এইবাৰো ৰাইজৰ বিপুল সমৰ্থন লাভৰ আশা কৰিছোঁ । পাকাবেতবাৰীৰ ৰাইজে মোক বিশ্বাস কৰে । দহ বছৰ বিধায়ক হিচাপে কাম কৰিলোঁ । পুনৰ সুযোগ পালে সমষ্টিৰ সকলো সমস্যা সমাধান কৰিম ৷”

একে সময়তে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি শিকদাৰে অভিযোগ কৰে, ‘‘বিজেপিয়ে ধৰ্মৰ নামত বিভাজন সৃষ্টিৰ বাবে এনে নেতাসকলক ব্যৱহাৰ কৰে । বদৰুদ্দিন আজমল আৰু ওৱেইছি বিজেপিৰ “সৰু ভাই” আৰু “ডাঙৰ ভাই” ৷ তেওঁলোকক ধৰ্মীয় ৰাজনীতিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।’’

শিকদাৰে আৰু কয়, ‘‘হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ আমন্ত্ৰণতেই ওৱেইচি অসমলৈ আহিছে ৷ কিন্তু অসমৰ জনতাই ধৰ্মীয় বিভাজনৰ ৰাজনীতি গ্ৰহণ নকৰে ।’’ অসমীয়াৰ ঐক্যৰ কথা উল্লেখ কৰি শিকদাৰে কয়, "এইখন ‘শংকৰ-আজান-জুবিন গাৰ্গ’ৰ দেশ, ইয়াত ধৰ্মৰ নামত বিভাজন সম্ভৱ নহয় ।’’

নিৰ্বাচনৰ সম্ভাব্য ফলাফল সন্দৰ্ভত তেওঁ দাবী কৰে যে এইবাৰ অসমত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ চৰকাৰ গঠন হ’ব । ইফালে, জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰা হৈছে নেকি বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শিকদাৰে কয়, ‘‘জুবিন গাৰ্গ কোনো ৰাজনৈতিক বিষয় নহয়, তেওঁ অসমীয়াৰ আৱেগ । জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত কংগ্ৰেছে আগতেই চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছিল, কিন্তু সঠিক ন্যায় লাভ কৰা নাই । সেয়ে আগন্তুক সময়ত জুবিন গাৰ্গৰ বাবে ন্যায় নিশ্চিত কৰিব কংগ্ৰেছে ।’’

উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে বৰপেটা নিৰ্বাচনী জিলাৰ পাকাবেতবাৰী সমষ্টিত এ আই ইউ ডি এফৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব সাংসদ তথা এ আই এম আই এম দলৰ নেতা আছাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে । ইয়াৰ বাবে সমষ্টিটোৰ কয়াকুছিত ব্যাপক আয়োজন কৰা হৈছে । ‌সমষ্টিটোৰ এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী মীনাক্ষী ৰহমানে সংবাদমাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰে যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগতে কেবাগৰাকীও নেতা উপস্থিত থাকিবলগীয়া সভাখনত ৫০-৬০ হাজাৰ লোক উপস্থিত থাকিব ।

ইপিনে ওৱেইছিৰ জৰিয়তে এ আই ইউ ডি এফে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি কৰা বুলি সমষ্টিটোৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে কৰা মন্তব্যৰো প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে মীনাক্ষী ৰহমানে ৷

তেওঁ কয়, ‘‘ওৱেইছিয়ে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকৰ স্বাৰ্থৰ হকে মাত মাতি আহিছে । এটা সম্প্ৰদায়ৰ স্বাৰ্থত মাত মতাটো কোনো কাৰণতে মেৰুকৰণ হ’ব নোৱাৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে । সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি কথা কৈ আহিছে সেয়াই শিকদাৰে আওৰাই আছে ।’’

TAGGED:

আছাদুদ্দিন ওৱেইছি
এআইইউডিএফ
কংগ্ৰেছ
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.