নৈ গৰা খহাদি কংগ্ৰেছত খহনীয়া, তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশেৰে কংগ্ৰেছ এৰিলে নৱজ্যোতি তালুকদাৰে

নৈ গৰা খহাদি কংগ্ৰেছত খহনীয়া, তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশেৰে কংগ্ৰেছ এৰিলে নৱজ্যোতি তালুকদাৰে
নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছত পদত্যাগৰ জোৱাৰ উঠিছে । মঙলবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উপ-সভাপতি নৱজ্যোতি তালুকদাৰে দলত্যাগ কৰে ।
Published : March 17, 2026 at 9:01 PM IST
গুৱাহাটী: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন ৷ ইফালে কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে খহনীয়া ৷ এইবাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উপ-সভাপতি নৱজ্যোতি তালুকাদাৰে । ইতিমধ্যে তেওঁ নিজৰ পদত্যাগ পত্ৰ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । সমাজিক মাধ্যমযোগে নিজৰ পদত্যাগৰ কথা সদৰী কৰিছে তালুকদাৰে ।
উল্লেখ্য যে নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে বিশেষকৈ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পাছতে কংগ্ৰেছত পদত্যাগৰ জোৱাৰ উঠিছে । কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে দুখনকৈ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে । প্ৰথমে ৪২ খন আৰু তাৰ পিছত ২৩ খন আসনৰ বাবে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে । প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পাছতে ঠায়ে ঠায়ে ব্যাপক প্ৰতিবাদ আৰু পদত্যাগ আৰম্ভ হৈছে ।
দেওবাৰে দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পাছতে পদত্যাগ আৰু প্ৰতিবাদ অধিক তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । বৰ্তমানলৈ কংগ্ৰেছে ৬৫ টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ লগতে ১৫ টা সমষ্টি মিত্ৰদলক এৰি দিছে । দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পাছতে অধিক তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে পদত্যাগৰ জোৱাৰ । মঙলবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উপ-সভাপতি নৱজ্যোতি তালুকদাৰে দলত্যাগ কৰে । সামাজিক মাধ্যমযোগে তেওঁ নিজৰ পদত্যাগৰ কথা জানিবলৈ দিছে । নিজৰ পদত্যাগ পত্ৰ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে নৱজ্যোতি তালুকদাৰে ।
পদত্যাগ পত্ৰত তেওঁ কয়, ‘‘মই নৱজ্যোতি তালুকদাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উপ-সভাপতি, এ আই চি চিৰ সদস্য পদ আৰু ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ পদত্যাগ কৰিছোঁ । দলীয় নেতৃত্বৰ কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত দীৰ্ঘদিনীয়া অসন্তুষ্টি, সমন্বয়ৰ অভাৱ আৰু মোৰ পক্ষৰ পৰা বাৰে বাৰে প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ পিছতো এইবোৰৰ সমাধানত ব্যৰ্থ হোৱাৰ পিছত মই এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ । এনে পৰিস্থিতি গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু বহনযোগ্যও নহয় । এইটো মোৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত । মই মোৰ সকলো দায়িত্ব ত্যাগ কৰিলো ।’’
উল্লেখ্য যে নৱজ্যোতি তালুকদাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ টিকটৰ অন্যতম দাবীদাৰ আছিল । তেওঁ মধ্য গুৱাহাটীৰ পৰা টিকট বিচাৰি আবেদন কৰিছিল । কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দ্বিতীয়খন তালিকাত নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত শান্তনু বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হয় । যাৰ ফলত নৱজ্যোতি তালুকদাৰ ক্ষোভিত হৈ পৰে । সুদীৰ্ঘ সময় কংগ্ৰেছত সেৱা আগবঢ়াই অহা নৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ পৰিৱৰ্তে দলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পংকজ বৰাৰ পুত্ৰ শান্তনু বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে । অৱশেষত টিকট নাপাই মঙলবাৰে নৱজ্যোতি তালুকদাৰে দলত্যাগ কৰে ।
ইফালে কংগ্ৰেছ সাংসদ তথা দলটোৰ অন্যতম জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়েও শীঘ্ৰেই দলত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি খবৰ ওলাইছে ৷ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়েও দলৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি ইতিমধ্যে অসম কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰায়ো দলত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰে ৷ এনে পৰিস্থিতিত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গভীৰ সংকট নামি আহিছে কংগ্ৰেছ দললৈ ৷
