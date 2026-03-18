ETV Bharat / politics

প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ দলত্যাগক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা গৌৰৱ গগৈৰ, তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকাই ক'ব প্ৰতীকৰ ভৱিষ্যতৰ কথা

অহা বিধানসভা নিৰ্বাচন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ । এই নিৰ্বাচনে অসমৰ ভৱিষ্যৎ নিৰ্ধাৰিত কৰিব । গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৷

প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ দলত্যাগক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা গৌৰৱ গগৈৰ
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 18, 2026 at 7:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ তথা বিজেপিত যোগদান সন্দৰ্ভত প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ ৷ বুধবাৰে নতুন দিল্লীৰ পৰা আহি ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই সংবাদ মাধ্যমৰ সমুখত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ৷

গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ দলত্যাগৰ ঘটনাক আমি সকলোৱে দুৰ্ভাগ্যজনক হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছোঁ । তেখেতৰ সিদ্ধান্ত তেখেতৰ ব্যক্তিগত । যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে তেওঁক লোকসভাৰ টিকট প্ৰদান কৰিলে আৰু বৰ্তমান বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্যক টিকট প্ৰদান কৰিলে । তথাপিও তেওঁ ব্যক্তিগত কাৰণৰ বাবে ক্ষোভিত ।’’

প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ দলত্যাগক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা গৌৰৱ গগৈৰ

‘‘অহা বিধানসভা নিৰ্বাচন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ । এই নিৰ্বাচনে অসমৰ ভৱিষ্যৎ নিৰ্ধাৰিত কৰিব । এই নিৰ্বাচনৰ মূল বিষয় হৈছে যে অসমৰ জনসাধাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পুনৰবাৰ নিবিচাৰে । এতিয়া যদি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে চাব বিচাৰে সেইটো তেওঁৰ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত । কিন্তু মূল অসমীয়া সমাজে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, জনজাতি, নৱপ্ৰজন্ম, মহিলা, শ্ৰমিকসকলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা ৰেহাই বিচাৰিছে । আমি অসমৰ ৰাইজৰ মূল দাবীসমূহ লৈ আমাৰ দলৰ কাম কৰি গৈছো । আজি নিশা কংগ্ৰেছ দলৰ তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ পাব ।’’ গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে কয় ৷

আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছে মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰিছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পুত্ৰ প্ৰতীক বৰদলৈক ৷ এতিয়া তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ দলে কি বিবেচনা কৰিব বুলি সাংবাদিকে সোধাত উত্তৰ দিয়াৰ পৰা কৌশলেৰে আঁতৰি থাকে গৌৰৱ গগৈ ৷ পোনপটীয়াকৈ তেওঁ একো নক’লেও বুধবাৰে নিশাৰ ভিতৰত প্ৰকাশ কৰিবলগীয়া তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকাত সেয়া স্পষ্ট হোৱাৰ ইংগিত দিয়ে ৷

উল্লেখ্য যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিবলৈ ওলোৱাৰ সময়তে মঙলবাৰে নিশা নতুন দিল্লীস্থিত তেওঁৰ চৰকাৰী বাসভৱনত বৰদলৈক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু অসম কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং ৷ কিন্তু তেতিয়ালৈ গৌৰৱ গগৈয়ে নিজৰ পদত্যাগ পত্ৰ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷

আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছে মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰিছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ পুত্ৰ প্ৰতীক বৰদলৈক ৷ কিন্তু পিতৃয়ে যিহেতু কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে, সেই গতিকে এতিয়া মাৰ্ঘেৰিটাত প্ৰতীক বৰদলৈৰ পৰিৱৰ্তে কংগ্ৰেছে আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ কিন্তু কংগ্ৰেছে কাক প্ৰক্ষেপ কৰে সেয়া জানিব পৰা যাব তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পাছত ৷

TAGGED:

প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ
গৌৰৱ গগৈ
কংগ্ৰেছ
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.