নিৰ্বাচনত মামাক সহায় কৰিবলৈ মাতিছে ডাঙৰ মামাক : গৌৰৱ গগৈ

নিৰ্বাচনত মামাক সহায় কৰিবলৈ মাতিছে ডাঙৰ মামাক : গৌৰৱ গগৈ
বদৰুদ্দিন আজমলৰ ভতিজা হেনো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ! কিয় বিজেপি ত্যাগ কৰিব লাগিব মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ?
Published : April 1, 2026 at 12:34 PM IST
যোৰহাট : অসমত এতিয়া 'মামা' বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ছবিখনেই সকলোৰে চকুত ভাহি উঠে । মামা যিফালে যায় ভাগিনসকলে কিবা নহয় কিবা খুজিবই । কাৰণ মামা-ভাগিনৰ আছে এৰিব নোৱৰা সম্পৰ্ক । পিছে এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মাজতেই ওলাল এগৰাকী 'ডাঙৰ মামা'ৰ নাম । মামাৰ প্ৰচাৰে বিজেপিক গতি দিব নোৱৰা বাবেই এই 'ডাঙৰ মামা'ৰ সহায় লোৱাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে । অসমত 'মামা'ৰ পিচত কোন বাৰু এইগৰাকী 'ডাঙৰ মামা' ওলাল ?
এইগৰাকী ডাঙৰ মামাৰ কথা ক'লে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি তথা যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে । এইগৰাকী ডাঙৰ মামা হৈছে এ আই এম আই এমৰ মুৰব্বী আছাদুদ্দিন ওৱেইছি । গৌৰৱ গগৈয়ে কিয় এইদৰে মন্তব্য় কৰিছে ?
আজমলৰ ভতিজা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা :
তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাণ কুৰ্মীৰ হৈ মঙলবাৰে দুপৰ নিশা পৰ্যন্ত প্ৰচাৰ চলালে গৌৰৱ গগৈয়ে । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰি কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'ব লাগে যে তেওঁ মৌলানা আজমলৰ ভতিজা কিয় হৈ আছে । আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইমান সংকটত আছে । সাধাৰণতে মৌলানা আজমলে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত সহায় কৰে যদিও এইবাৰ তেওঁলোকক সহায় কম কৰিছে । সেইবাবে আছাদুদ্দিন ওৱেইছিক মাতি পঠিয়াইছে । এতিয়া গোটেইখিনি কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গম পাই গৈছে । সেইবাবে ডাঙৰ মামাক মাতিছে, ডাঙৰ মামা হ'ল আছাদুদ্দিন ওৱেইছি ।"
বিজেপি ত্যাগ কৰিব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই :
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী ঐক্যৰ নতুন চৰকাৰ, নতুন বৰ অসম প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব । কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলেই ৰাহুল গান্ধীয়ে কোৱা দৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ব্যক্তিগত কেলেংকাৰী, ভ্ৰষ্টাচাৰী আদিৰ তদন্ত কৰিব । খুব সম্ভৱ তেওঁ জে'ললৈ যাব লাগিব নহ'লে নিজকে জে'লৰ পৰা বচাবলৈ বিজেপি ত্যাগ কৰিব লাগিব ।"
বাজপেয়ী ভৱনত এতিয়া মাত্ৰ কংগ্ৰেছীহে আছে :
আনহাতে বাজপেয়ী ভৱনৰ প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "বাজপেয়ী ভৱনত এতিয়া মাত্ৰ কংগ্ৰেছৰ মানুহখিনিহে আছে । বাজপেয়ী ভৱনত এতিয়া কেৱল মিছলীয়া আৰু সুবিধাবাদী মানুহখিনিহে আছে । যিসকলে কংগ্ৰেছৰ দিনত সুবিধা লৈছিল, এতিয়া বিজেপি দলত সোমাই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ বিজেপিত আছে ।"
নিশা কটাই কোনখন হোটেলত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই :
গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "মোৰ ওপৰত থকা যিখিনি অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰিলে ঘৰলৈও নাযায় আৰু ৰাতি ঘৰত নুশুৱে বুলি কৈছিল; কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাই । পিছে এতিয়া কোনখন হোটেলত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিশা কটাই মই সেয়া জানিব বিচাৰিছো ।"
লগতে পঢ়ক:এইবাৰ আহি আছে ওৱেইছি : আজমলক বোকোচাত তুলি পাৰ কৰাব খুজিছে বৈতৰণী
গৌৰৱ গগৈয়ে পাকিস্তান আৰু লণ্ডনত থকা সম্পত্তিৰ সবিশেষ ৰাজহুৱা কৰক : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা