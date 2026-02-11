বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিষয়ে

বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিষয়ে
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে সলনি কৰিছে বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ ৰূপৰেখা । এই সমষ্টিটোৰ এক চমু অৱলোকন -
Published : February 11, 2026 at 3:40 PM IST
বিশ্বনাথ : অসমৰ এটা অন্যতম বিধানসভা সমষ্টি হৈছে ৭০ নং বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টি । বিশ্বনাথ সমষ্টিটো গুপ্তকাশী হিচাপে জনা যায় । উল্লেখ যে, ২০১৫ চনত শোণিতপুৰ জিলা বিভক্ত হৈ ১৫ আগষ্টত বিশ্বনাথ মহকুমাক এখন পূৰ্ণংগ জিলা হিচাপে চৰকাৰে ঘোষণা কৰে ।
বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ এক প্ৰসিদ্ধ পূণ্যতীৰ্থ আৰু পৰ্যটকৰ বাবে অতি আকৰ্ষণীয় ঠাই । কিংবদন্তি মতে, বাণ ৰজাৰ দিনত দুজন মুনিৰ অভিশাপত এই বিশ্বনাথ 'গুপ্তকাশী' হিচাপে জনাজাত হয় ।
বিশ্বনাথ জিলাৰ অন্তৰ্গত ৭০ নং বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি মুঠ ভোটাৰ আছে ১,৮৭,৮২১ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৯৩,২০৬ জন আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ৯৪,৬১৬ গৰাকী । সমষ্টিটোত মুঠ ৪০০৭ গৰাকী ভোটাৰৰ নাম সংযোজন কৰাৰ বিপৰীতে ৬৮১৩ গৰাকী ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰা হয় । এই সমষ্টিত মুঠ সংযোজন হয় ১৬৫৭ গৰাকী ভোটাৰ ।
সমষ্টিটোত মুঠ ভোট কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হ'ল ২৩৮ টা । এই চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছত বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিত ভোটাৰৰ লিংগ অনুপাত হ'ল ১০:১৫, ভোটাৰৰ জনসংখ্যা অনুপাত ৯৫৯ (৬৩.০৮%) ।
ভৌগলিক পৰিসীমা :
উত্তৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী,পূবে বিহালী বিধানসভা সমষ্টি (বিশ্বনাথ জিলা), দক্ষিণে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু পশ্চিমে চতিয়া সমষ্টি ।
সমষ্টিটোৰ বিধায়কসকল :
১৯৫৭ চনত প্ৰথম নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সমষ্টিটোত । সেই নিৰ্বাচনত বিশ্বনাথ সমষ্টিত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ আধিপত্য আছিল প্ৰথম ১৫ টা বছৰ । ১৯৫৭ চনত কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় কামাখ্যা প্ৰসাদ ত্ৰিপাঠি । ১৯৫৭-১৯৬৭) চনলৈ সমষ্টিটোৰ বিধায়ক হিচাপে আছিল ত্ৰিপাঠি । ১৯৭২ চনত জনতা পাৰ্টীৰ পৰা সমষ্টিটো দ্বিতীয়জন বিধায়ক হিচাপে কোষেশ্বৰ বৰা নিৰ্বাচিত হয় । পুনৰ ১৯৭৮ চনত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় কোষেশ্বৰ বৰা ।
ইফালে, পৰবৰ্তী সময় ১৯৮৫ চনত সমষ্টিটোৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় পদ্মনাথ কৈৰী । পদ্মনাথ কৈৰী আছিল নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী । ১৯৯১ চনত অনুষ্ঠিত বিধানসভা নিৰ্বাচনত পুনৰ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে নুৰজামাল সৰকাৰে । তাৰ পৰৱৰ্তী সময় ১৯৯৬ চনত সমষ্টিটোৰ পৰা অসম গণ পৰিষদৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় প্ৰবীণ হাজৰিকা । ২০০১ চনত হোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত পুনৰ কংগ্ৰেছৰ দখললৈ যায় সমষ্টিটো । ২০০১-২০০৬ চনলৈ নুৰজামাল সৰকাৰে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । ২০১১ চনত হোৱা নিৰ্বাচনত পুনৰ অসম গণ পৰিষদৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়োৱা প্ৰবীণ হাজৰিকা নিৰ্বাচিত হয় ।
আনহাতে ২০১৬ চন আৰু ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰি বৰ্তমানলৈকে বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে ।
ভোটাৰৰ সংখ্যা :
উল্লেখ্য় যে, সমষ্টিটো পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্বে প্ৰায় ভোটাৰৰ গাঁঠনিৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে । ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত জিলা প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি ৭০ নং বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা অনুযায়ী-মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,৮৭,৮২১গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ৯৩২০৬জন, মহিলা ভোটাৰ ৯৪৬১৫ গৰাকী ।
ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা অনুসৰি বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠী, ভাষা-ভাষিক ভোটাৰে সমষ্টিটোৰ আছে । বিশেষকৈ হিন্দু বঙালী,চাহ জনগোষ্ঠী, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু,অসমীয়া, নেপালী, বড়ো কাৰ্বি, বিহাৰী, মাৰোৱাৰী আদি ভোটাৰ । সমষ্টিটোত আছে দুটা উন্নয়ন খণ্ড । এই দুই উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনত মুঠ ২৪ খন গাঁও পঞ্চায়ত আছে । ১২ খন আঞ্চলিক পঞ্চায়ত ২ খন জিলা পৰিষদৰ আসন । বিশ্বনাথ উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনত আছে ১২ খন গাঁও পঞ্চায়ত ।
গাঁও পঞ্চায়তকেইখন হৈছে -মিজিকা ,খৰাশিমলু, লেহুগাঁও গাঁওপঞ্চায়ত, বুৰিগাং-এৰিবাৰী,গড়েহাগী-পানী ভঁড়াল, কুমলীয়া ,বিশ্বনাথঘাট,ছোৱাগুৰি-১,ছোৱাগুৰি-২,ঘিলাধাৰী মুখ ,পূৱ চতিয়া গাঁও পঞ্চায়ত, ২নং দক্ষিণ নাগশংকৰ । জিলা পৰিষদ নাম- ১নং বিশ্বনাথ আৰু ২ নং বিশ্বনাথ ।
আনহাতে সমষ্টিৰটো আন এটা খণ্ড উন্নয়ন হৈছে সাকোমঠা খণ্ড উন্নয়ন । এই খণ্ড উন্নয়নৰ অধীনত আছে দুখন জিলা পৰিষদ আৰু ১২ খন আঞ্চলিক পঞ্চায়ত । ইয়াত আছে ১২ খন গাঁও পঞ্চায়ত।সাকোমঠা খণ্ড উন্নয়ন অধীনত থকা গাঁও পঞ্চায়ত সমূহ হৈছে-কুঁৱৰী-জপৌবাৰী ,পাভৈ , ধূলি, বালিচাং, চেলাইখাতী, নগদা গাঁও পঞ্চায়ত,পূৱ নাগশংকৰ, উত্তৰ চতিয়া, বামুনিপথাৰ, বৰপথাৰ, বুঢ়ামাধৱ, মুখৰগড় গাঁও পঞ্চায়তৰ লগতে দুখন জিলা পৰিষদৰ আসন হৈছে ১নং সাকোমঠা আৰু ২নং সাকোমঠা । সমষ্টিটো পুনৰ নিৰ্ধাৰণ পিছত পঞ্চায়ত সংখ্যা হ'লগৈ ২৪ খন আৰু জিলা পৰিষদৰ সংখ্যা হ'লগৈ ৪ খন আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়ত সংখ্যা বাঢ়ি হ'ল ২৪ খন ।
এই সমষ্টিটোত আছে এখন পৌৰ সভা-বিশ্বনাথ চাৰিআলি পৌৰ সভা । ১৯৭০ চনত গঠিত এই পৌৰ সভাখনৰ অধীনত আছে ১২ ৱাৰ্ড । ২০২২ চনৰ তথ্য অনুসৰি পৌৰ সভাটো অধীনত ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১৪,৬৬২ গৰাকী ।
২০২১ চনত সমষ্টিটো :
২০২১ চনত সমষ্টিটো আছিল ৭৬ নং হিচাপে; কিন্তু ২০২৪ চনত সমষ্টিটো পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাত সমষ্টিটো হ'লগৈ ৭০ নং বিধান সভা সমষ্টি । ২০২১ চনত সমষ্টিটোৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল ১,৫৭,৩৯৩ গৰাকী । ২০২১ চনত বিজেপি কংগ্ৰেছৰ মুল যুঁজ আছিল । বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰি বিজয়ী হয় । বিজেপি বিধায়কে ভোট লাভ কৰে ৭১,২০১ টা, তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী অঞ্জন বৰাই লাভ কৰিছিল ৬১,৯৯১ টা ভোট । বিজেপি বিধায়ক গৰাকীয়ে ৯২১০ টা ভোট অধিক লাভ কৰি জয়লাভ কৰিছিল ।