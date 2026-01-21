বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক টিংখাং সমষ্টিক
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত কেনেদৰে ৰূপৰেখা সলনি হৈছে ৯১ নং টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিৰ ?
ডিব্ৰুগড় : উজনি অসমৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধানসভা সমষ্টি হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং সমষ্টি । টিংখাং সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক লগতে উদ্যোগ আৰু বাণিজ্যৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছে বিমল বড়াই ।
ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতো টিংখাং সমষ্টিৰ ৰাইজে লাভ কৰিছিল মন্ত্ৰী । এই দিশৰ পৰাও টিংখাং সমষ্টি অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণেও কিন্তু ৰূপৰেখা সলনি কৰিলে টিংখাং সমষ্টিৰ । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং, নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ সীমাত অৱস্থিত টিংখাং সমষ্টি চৰাইদেউ জিলাৰ দুটাকৈ সমষ্টি ক্ৰমে মাহমৰা আৰু সোণাৰি সমষ্টিৰ সীমাত অৱস্থিত ।
১৯ টা গাঁও পঞ্চায়ত থকা টিংখাং সমষ্টিত আছে বহু কেইখন চাহ বাগিচা । চাহ বাগিচাৰ সংখ্যা বেছি হোৱা বাবে টিংখাং সমষ্টিৰ বাগিচাৰ ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লৈ আহিছে ।
বুঢ়িদিহিং, দিচাং, দিৰৈ নদী টিংখাং সমষ্টিৰ মাজেৰে বৈ যোৱাত প্ৰাকৃতিকভাৱে চহকী হৈছে সমষ্টিটো । চাহ বাগিচা আৰু গাঁৱৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক থকা সমষ্টিটোৰ মাজেদি ৫২ নং বি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হৈ যোৱাত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দিনৰ সূচনা হয় টিংখাঙত ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে লাভান্বিত কৰিলে টিংখাঙক
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত চাহ বাগিচা আৰু গাঁও অঞ্চলত থকা টিংখাঙৰ ৰূপৰেখা বহুখিনি সলনি হ'ল । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে মাহমৰা আৰু কুঁৱৰী গাঁও পঞ্চায়ত টিংখাং সমষ্টিয়ে হেৰুৱাব লগা হ'ল যদিও পূৰ্বৰ মৰাণ সমষ্টিত থকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তিনিটা পঞ্চায়ত ক্ৰমে মৰাণৰ দিখাৰী, তিলৈ আৰু বামুণবাৰী পঞ্চায়ত টিংখাং সমষ্টিয়ে লাভ কৰিলে ।
ইয়াৰ লগে লগে টিংখাং সমষ্টিয়ে উজনিৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাণিজ্যিক চহৰ মৰাণ লাভ কৰিলে । ইয়াৰ উপৰিও ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ১৫ পৰা ২০ কিলোমিটাৰ টিংখাং সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল । মৰাণ আৰক্ষী থানা, মৰাণ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়, মৰাণ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়, তিলৈ সামূহিক চিকিৎসালয়, অভয়পুৰ গ্ৰাম্য ক্ৰীড়া প্ৰকল্প লাভ কৰিলে টিংখাং সমষ্টিয়ে ।
টিংখাং সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ হাৰ ১.৩০ শতাংশ বৃদ্ধি
আহোম, চাহ জনগোষ্ঠী, চুতীয়া, মিচিং, সোণোৱাল কছাৰী, গোৰ্খাকে ধৰি বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠী থকা ৯১ নং টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ হাৰ ১.৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ।
বিগত বছৰ ২৭ ডিচেম্বৰত প্ৰকাশ পোৱা খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১,৭৫,০৬৪ টা । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৮৪,৫৯৫ টা আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৯০,৪৬৯ টা ।
টিংখাং সমষ্টিত বিধায়ক হিচাপে আছে মন্ত্ৰী বিমল বড়া
কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত টিংখাং সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক আছিল যদিও বৰ্তমান বিজেপি দলৰ বিধায়ক অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বড়াই টিংখাং সমষ্টিক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি আছে । প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা এতোৱা মুণ্ডাক দুবাৰকৈ পৰাজিত কৰি টিংখাঙত বিজেপি দলৰ বিজয়ৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে মন্ত্ৰী বিমল বড়াই ।
২০২১ চনত টিংখাং সমষ্টিত আছিল ৪ জনকৈ প্ৰাৰ্থী । কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী এতোৱা মুণ্ডাই লাভ কৰিছিল ৩৪,২৮১ টা । বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিমল বড়াই লাভ কৰিছিল ৬২,৬৭৫ টা ভোট, অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী শোভাকৰণ কোহাঁঞিয়ে ১৬,৬৯০ টা আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লাভ কৰিছিল ৩,৪৪৫ টা ভোট ।
টিংখাং সমষ্টিৰ ৰাইজে বহুবাৰ লাভ কৰিছে কেবিনেট মন্ত্ৰী
টিংখাং সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস অতি চকুত লগা । কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতো টিংখাং সমষ্টিৰ ৰাইজে মন্ত্ৰী লাভ কৰিছিল আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতো কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী লাভ কৰিছে । টিংখাং সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস চালে দখা যায় ১৯৬৭ চনত সংযুক্ত সমাজবাদী পাৰ্টীৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল বি. গগৈ ।
১৯৭২ চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল ৰাজেন্দ্ৰ নাথ ফুকন । ১৯৭৮ চনত জনতা দলৰ পৰা জয়লাভ কৰিছিল ভদ্ৰেশ্বৰ গগৈয়ে । ইয়াৰ পাছতে প্ৰথমবাৰলৈ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে ১৯৮৫ জয়লাভ কৰিছিল অতুল চন্দ্ৰ কোঁচে । ইয়াৰ পাছত পুনৰ কংগ্ৰেছৰ দখললৈ যায় সমষ্টিটো । ১৯৯১ চনত পৃথিৱী মাঝিয়ে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা টিংখাং সমষ্টিত জয়লাভ কৰিছিল ।
পৃথিৱী মাঝিৰ পাছত ১৯৯৬ আৰু ২০০১ চনত দুবাৰকৈ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা এতোৱা মুণ্ডাই বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছিল । ১৫ বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছৰ দখলত থকাৰ পাছত সমষ্টি ২০০৬ চনত অসম গণ পৰিষদে নিজৰ দখললৈ নিবলৈ সক্ষম হয় ।
২০০৬ চনত অগপৰ হৈ অনুপ ফুকন বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । অগপ দলৰ বিধায়ক অনুপ ফুকনে ৫ বছৰ বিধায়ক হোৱাৰ পাছত পুনৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে ২০১১ চনত টিংখাং সমষ্টিত জয়লাভ কৰিছিল । পুনৰ ২০১১ চনত টিংখাঙত বিধায়ক হয় এতোৱা মুণ্ডা । ইয়াৰ পাছতে মোদীৰ ঢৌ আৰম্ভ হোৱাত ২০১৬ আৰু ২০২১ চনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী এতোৱা মুণ্ডাক পৰাজিত কৰি বিধায়ক হয় বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী বিমল বড়া ।
টিংখাঙত শক্তিশালী স্থিতিত বিজেপি !
'২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে টিংখাং সমষ্টিত আৰম্ভ হৈছে শাসক বিৰোধী সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ তৎপৰতা । টিংখাঙত শক্তিশালী স্থিতিত থকা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ বাবে যো-জা চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
বিজেপি দলে টিংখাং সমষ্টিত তৃতীয়বাৰলৈ বিমল বড়াক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াটো নিশ্চিত । কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক প্ৰদান কৰিবলৈ অহা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে টিংখাঙৰ ৰাইজক পূৰ্বতকৈ অধিক ভোটত বিমল বড়াক দি জয় কৰাবলৈ আহ্বান জনোৱা দেখা গৈছিল ।
আনহাতে কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী এতোৱা মুণ্ডা আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ ঘনিষ্ঠ নেতা বিপুল গগৈয়ে দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন কৰিছে ।
