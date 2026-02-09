বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক টিহু সমষ্টিক
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত নতুনকৈ গঠন হৈছে ৪০ নং টিহু বিধানসভা সমষ্টি । পূৰ্বৰ ধৰ্মপুৰ সমষ্টিৰ স্থানত গঠন হোৱা এই সমষ্টিটোক জানো আহক ।
Published : February 9, 2026 at 3:31 PM IST
নলবাৰী : ৰাজ্যত এতিয়া চৌদিশে বলিছে নিৰ্বাচনী বতাহ । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানেই চমু চাপিছে সিমানেই তৎপৰ হৈ উঠিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহ । নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা নকৰিলেও প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলে ভিৰ কৰিছে নিজ নিজ সমষ্টিত । সৰু-বৰ ৰাজনৈতিক সভা, যোগদান কাৰ্যসূচীৰে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে চলিছে নিৰ্বাচনৰ আখৰা । আখৰাৰ মাজতে ইটো ৰাজনৈতিক দলে সিটো ৰাজনৈতিক দলৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিছে ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজ । ব্যতিক্ৰম নহয় নতুনকৈ গঠিত হোৱা টিহু বিধানসভা সমষ্টিও । পূৰ্বৰ ধৰ্মপুৰ সমষ্টিক বিলুপ্তি ঘটাই এইবাৰ নতুনকৈ গঠিত হৈছে ৪০ নং টিহু বিধানসভা সমষ্টি ।
উল্লেখ্য যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰৰ দিনত অসমত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত এক বৃহৎ এলেকা সামৰি নতুনকৈ গঠিত হৈছে টিহু । পূৰ্বে নলবাৰী জিলাখনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কম ভোটাৰ থকা সমষ্টি ৰূপে আছিল টিহু অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ ধৰ্মপুৰ । ধৰ্মপুৰ সমষ্টিত পূৰ্বতে দুই লাখৰো কম আছিল ভোটাৰ । এইবাৰ নতুনকৈ গঠন হোৱাত সমষ্টিটোত ভোটাৰৰ সংখ্যা দুই লাখ অতিক্ৰম কৰে । যি টিহু সমষ্টিৰ মূল নগৰ টিহুখন আছিল এসময়ত পাটাছাৰকুছি বিধানসভা সমষ্টিত ।
লগতে নলবাৰী জিলাৰ উত্তৰ-পশ্চিম দিশৰ বহু অঞ্চল আছিল বৰমা বিধানসভা সমষ্টিত । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত এই সকলো অঞ্চল উলিয়াই আনি সংলগ্ন কৰা হৈছে টিহু বিধানসভা সমষ্টিত । আনহাতে বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিৰো এক বৃহৎ অংশ পূৰ্বৰ ধৰ্মপুৰক লগত ৰাখি এইবাৰ সংলগ্ন হৈছে টিহু বিধানসভা সমষ্টিত । যাৰ পিছতে এক পূৰ্ণাংগ ৰূপ লৈ নতুনকৈ গঠিত হৈছে টিহু বিধানসভা সমষ্টিয়ে । সমষ্টিটোত আছে দুটাকৈ ৰে'ল ষ্টেচন । টিহু আৰু কৈঠালকুছি । সমষ্টিটোক চুই গৈছে ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেও । সমষ্টিটোত আছে তিনিটাকৈ উন্নয়ন খণ্ড । টিহু, মধুপুৰ আৰু পশ্চিম নলবাৰী । আনহাতে টিহু নগৰখন পৌৰসভাৰ অধীনৰ ।
টিহু বিধানসভা সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ :
পূৰ্বৰ ধৰ্মপুৰ এতিয়াৰ টিহু । পূৰ্বতে সমষ্টিটোৰ নম্বৰ আছিল ৬১ নং ধৰ্মপুৰ । এতিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈ নামাকৰণ হ'ল ৪০ নং টিহু বিধানসভা সমষ্টি ৰূপে । এই সমষ্টিটো ধৰ্মপুৰ হোৱাৰ পূৰ্বে পশ্চিম নলবাৰী সমষ্টি ৰূপে জনজাত আছিল । ১৯৬৭ চনত গঠন হোৱা সমষ্টিটোৰ নাম আছিল পশ্চিম নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টি । এই সমষ্টিটো গঠিত হৈ উক্ত সমষ্টিটোৰ পৰা বহু ৰাজনৈতিক নেতাই মেলিছিল নিজৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা । পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৮৫ চনত সমষ্টিৰ নাম পুনৰ সালসলনিত ধৰ্মপুৰ হিচাপে লৈ ২০২১ লৈ থাকিল এই সমষ্টিটো । এইবাৰ টিহু ৰূপে নতুনকৈ গঠন হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ।
বৰক্ষেত্ৰী ৰাজহ চক্ৰৰ কেইবাখনো গাঁও টিহু সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ পশ্চিম নলবাৰী আঞ্চলিক পঞ্চায়তত এইবাৰ সংলগ্ন কৰা হৈছে । ঠিক একেদৰে টিহু আঞ্চলিক পঞ্চায়তখনো সম্পূৰ্ণ নতুনকৈ সংলগ্ন হৈছে টিহু বিধানসভা সমষ্টিত । যিসমূহ অঞ্চল পূৰ্বতে পাটাছাৰকুছি আৰু বৰমা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আছিল । আনহাতে নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা দক্ষিণ বাহজানী গাঁও পঞ্চায়তৰ ৪ খনকৈ গাঁও, দেহৰকালাকুছি, কুমাৰীকাটা, পশ্চিম খাটাৰ কালাকুছি, মাকালদোবা গাঁওকেইখন টিহু বিধানসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । সমান্তৰালকৈ উত্তৰ বাহজানীৰ দৌকুছি গাঁওখনো টিহু সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । আনহাতে টিহু সমষ্টি তথা পূৰ্বৰ ধৰ্মপুৰৰ উত্তৰ প্ৰান্তৰ বুঢ়ীনগৰ, টৌমুৰা গাঁও দুখন নলবাৰী সমষ্টিলৈ গুচি যায় ।
টিহু সমষ্টিৰ চাৰিসীমা :
এই সমষ্টিটোৰ পূব দিশে আছে নলবাৰী সমষ্টি । পশ্চিমে আছে বজালী আৰু বৰপেটা সমষ্টি । উত্তৰে বৰমা সমষ্টি আৰু দক্ষিণে আছে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টি ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত টিহু সমষ্টিৰ ৰূপৰেখা :
পূৰ্বতে নলবাৰী জিলাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কম ভোটাৰ থকা সমষ্টি আছিল ধৰ্মপুৰ সমষ্টি । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত টিহু নামকৰণেৰে নতুনকৈ গঠিত হোৱাত জিলাখনৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থানত ভোটাৰৰ সংখ্যা । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত নতুনকৈ গঠিত হোৱা টিহু বিধানসভা সমষ্টিৰো সলনি হৈছে ৰূপৰেখা, সলনি হৈছে ভৌগোলিক দিশ, সলনি হৈছে মানচিত্ৰ ।
এই সমষ্টিৰ মূল সদৰ হিচাপে টিহুখন যদি আমি ধৰি লওঁ তেন্তে সমষ্টিটোৰ একেবাৰে দক্ষিণ পূব অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বাবে দৈৰ্ঘতম পথেৰে সদৰকেন্দ্ৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা । কিয়নো টিহু সমষ্টিত বৰ্তমান অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা দক্ষিণ পূব অঞ্চল আছিল বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ । আনহাতে টিহু নগৰখন বা টিহু আঞ্চলিক পঞ্চায়তখন ৰাজনৈতিকভাৱে এসময়ত নলবাৰী জিলাতেই নাছিল । যি এইবাৰ নলবাৰী জিলালৈ ঘূৰি আহে । আনহাতে দক্ষিণ বাহজানীৰ ৪ খন গাঁও, উত্তৰ বাহজানীৰ এখন গাঁও এতিয়া টিহু বিধানসভাত সোমাইছে । কিন্তু পূৰ্বৰ ধৰ্মপুৰৰ জাগাৰাখন এতিয়া বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।
তাতোকৈ লক্ষ্যণীয় এয়াই যে বৰক্ষেত্ৰীৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ মুকালমুৱাৰ নাৰায়ণপুৰত থকা একমাত্ৰ মহাবিদ্যালয় বৰক্ষেত্ৰী মহাবিদ্যালয়খনো এইবাৰ টিহু বিধানসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । এই সমষ্টিক চুই গৈছে ৰে'লপথে । দুটাকৈ ৰে'ল ষ্টেচন আছে এই সমষ্টিটোত । টিহু আৰু কৈঠালকুছি ৰে'ল ষ্টেচন । আনহাতে ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে অতিক্ৰম কৰিছে টিহু সমষ্টিৰে । যাৰ ফলত আন্ত:জিলা অথবা আন্ত:ৰাষ্ট্ৰীয় যাতায়তৰ দিশটো সুচল সমষ্টিটোত । এই সমষ্টিটোত আছে ভালেকেইখন মহাবিদ্যালয়ো । শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰটো আধিপত্য আছে এই সমষ্টিটোৰ । আনহাতে মা কামাখ্যাৰ পিছতে শৈৱশক্তিপীঠ শ্ৰীশ্ৰী বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়খনো টিহু সমষ্টিতেই আছে ।
টিহু সমষ্টিৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ বিৱৰণ :
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈ নতুনকৈ গঠন হোৱা টিহু সমষ্টিত আছে ৩ খনকৈ আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু গাঁও পঞ্চায়ত আছে ২২ খন । টিহু আঞ্চলিক পঞ্চায়ত, মধুপুৰ আৰু পশ্চিম নলবাৰী হৈছে সমষ্টিটোৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়ত । ইয়াৰে টিহু আঞ্চলিকত ৬ খন গাঁও পঞ্চায়ত অন্তৰ্ভুক্ত । গাঁও পঞ্চায়ত কেইখন ক্ৰমে : ৩১ নং মাখিবাহা, ৩২ নং জলখানা ভাথুৱাখানা, ৩৩ নং মথুৰাপুৰ, ৩৪ নং নাথকুছি, ৩৫ নং পশ্চিম নামবৰভাগ আৰু ৩৬ নং পূব নামবৰভাগ । ইয়াৰে ১০ টাকৈ ৱাৰ্ডেৰে গঠিত হৈ আছে টিহু নগৰ ।
একেদৰে মধুপুৰ আঞ্চলিকত আছে ৫ খন গাঁও পঞ্চায়ত । গাঁও পঞ্চায়তসমূহ ক্ৰমে : ৩৭ নং উত্তৰ পূব ধৰ্মপুৰ, ৩৮ নং কৈঠালকুছি জোৱাৰ্দি, ৩৯ নং আমনি গামাৰিমুৰী, ৪০ নং কঠালবাৰী বৰঝাৰ আৰু ৪১ নং নতুন দেহৰ । আনহাতে পশ্চিম নলবাৰী আঞ্চলিকত আছে ১১ খনকৈ গাঁও পঞ্চায়ত । সমষ্টিটোৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়ত পশ্চিম নলবাৰী আঞ্চলিক পঞ্চায়ত । এই আঞ্চলিকত থকা গাঁও পঞ্চায়তসমূহ ক্ৰমে : ২৩ নং পানীগাঁও, ২০ নং মধ্য ধৰ্মপুৰ, ২১ নং ৰূপীয়াবাথান, ২২ নং বনগাঁও, ২৪ নং বৰনৰ্দ্দী, ২৫ নং বেলশৰ, ২৬ নং বগুৰীহাটী বাটসৰ, ২৭ নং বলোৱা গংগাপুৰ, ২৮ নং কান্ধবাৰী বৰধাপ, ২৯ নং দৰঙ্গীপাৰা লোহাৰকাঠা আৰু ৩০ নং নাৰায়ণপুৰ সাপকাটা ।
উল্লেখ্য যে ইয়াৰে ২৩ নং পানীগাঁও পঞ্চায়তত দৌকুছি গাঁওখন নলবাৰী সমষ্টিৰ বাহজানীৰ পৰা টিহু সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হয় । ঠিক একেদৰে ২৭ নং বলোৱা গংগাপুৰ গাঁও পঞ্চায়তত নলবাৰী সমষ্টিৰ বাহজানীৰ ৪ খন গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত হয় । আনহাতে ২৮ নং কান্ধবাৰী বৰধাপ, ২৯ নং দৰঙ্গীপাৰা লোহাৰকাঠা, ৩০ নং নাৰায়ণপুৰ সাপকাটা গাঁও পঞ্চায়ত কেইখন বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ পৰা টিহুলৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।
খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তথ্য অনুসৰি টিহু সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ বিৱৰণ :
ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ তথ্য অনুসৰি ৪০ নং টিহু বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২,০৭,৭৬৩ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'ল ১,৫,৬৭৭ টা । বিপৰীতে মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'ল ১,০২,৮৫ টা । তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১ টা । এই সমষ্টিটোত পুৰুষ ভোটাৰতকৈ মহিলাৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা কিছু পৰিমাণে কম । আনহাতে সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰৰ কেন্দ্ৰ আছে ২৬৪ টা ।
টিহু সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধায়কসকল :
১৯৬৭ চনত সমষ্টিটোৰ নাম আছিল পশ্চিম নলবাৰী ।
- ১৯৬৭ : কিশোৰ হাজৰিকা (কমিউনিষ্ট পাৰ্টী অৱ ইণ্ডিয়া)
- ১৯৭২ : সুৰেন্দ্ৰ নাথ দাস , পশ্চিম নলবাৰী সমষ্টি (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)
- ১৯৭৮ : ৰমণী বৰ্মন , পশ্চিম নলবাৰী (জনতা দল)
- ১৯৮৩ : ডাঃ ভূমিধৰ বৰ্মন , পশ্চিম নলবাৰী (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)
- ১৯৮৫ : চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী , ধৰ্মপুৰ (নিৰ্দলীয়)
- ১৯৯১ : চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী , ধৰ্মপুৰ (নিৰ্দলীয়)
- ১৯৯৬ : চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী , ধৰ্মপুৰ (অসম গণ পৰিষদ)
- ২০০১ : নীলমণি সেন ডেকা , ধৰ্মপুৰ (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)
- ২০০৬ : চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী , ধৰ্মপুৰ (অসম গণ পৰিষদ)
- ২০১১ : নীলমণি সেন ডেকা , ধৰ্মপুৰ (ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ)
- ২০১৬ : চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী , ধৰ্মপুৰ (ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি)
- ২০২১ : চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী , ধৰ্মপুৰ (ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি)
গোটেই ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা তথা প্ৰেক্ষাপট চালে নৱগঠিত টিহু সমষ্টি পূৰ্বৰে পৰা অৰ্থাৎ ধৰ্মপুৰ হৈ থকাৰে পৰা অধিক সময় বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ।
লগতে পঢ়ক :বিধানসভা বৃত্তান্ত : জানো আহক খোৱাং সমষ্টিক